Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_6

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

SCOPERTE NELLA NOUVELLE AQUITAINE

L’oceano, le montagne, la cultura, il patrimonio, il savoir-faire, l’enoturismo, le randonnée: la Nouvelle Aquitaine è un incredibile mosaico di proposte. Info: www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

La “cultura sportiva” è diffusa in tutta la regione. Per le Olimpiadi di Parigi 2024, 7 partite del torneo olimpico di calcio, tra il 24 luglio e il 2 agosto, si svolgeranno allo stadio Matmut Atlantique di Bordeaux. E 80 siti nella Nuova Aquitania sono riconosciuti come centri di preparazione e offrono agli atleti di tutto il mondo condizioni di allenamento ottimali.

Un’occasione perfetta per scoprire la regione attraverso lo sport e per godere, tra una competizione e l’altra, di tutti i suoi tesori culturali, gastronomici e storici: Pau a Biarritz forniscono l’occasione per passeggiare lungo il Boulevard des Pyrénées e scoprire il castello di Enrico IV.

In Dordogna c’è la famosa Grotta di Lascaux, con numerosi siti preistorici, ma anche Roque-Gageac o Domme, classificati tra i villaggi più belli di Francia.

E poi Bordeaux e Libourne, con La Cité du vin e il vigneto Saint-Emilion, patrimonio dell’UNESCO, Cognac e Angoulême, capitale dei fumetti, e il parco Futuroscope, presso Poitiers, e il palazzo dei Duchi d’Aquitania oltre a borghi medievali, abbazie e castelli.

Infine il parco naturale regionale del Marais Poitevin, meta ideale per una gita in barca al ritmo della “Venezia verde”.

VISITE SOSTENIBILI NEI VIGNETI

Tour in bici elettrica, tour a piedi, picnic in campagna, aperitivi, degustazione di produzioni locali, la “Bulle Verde” propone circuiti ed esperienze per scoprire il territorio in modo etico e sostenibile e, in collaborazione con numerosi castelli e vigneti, crea la prima strada del vino a basse emissioni di carbonio nelle denominazioni Bordeaux, Sauternes, Graves e Pessac-Léognan.

NUOVE ESPERIENZE DI ENOTURISMO A COGNAC

Alla Maison Hennesy diverse esperienze personalizzate (laboratorio di mixology, masterclass di cocktail, visite) e il tour dei vigneti in bici elettrica.

Esperienze nei vigneti della Maison Rémy Martin 1° sito enoturistico in Francia certificato grazie al suo forte impegno per il turismo sostenibile. Tour in bici elettrica, pause gourmet e degu- stazioni e finale con la scoperta della distilleria di Juillac-le-Coq.

LA GROTTA DI LASCAUX: VISITA CON FIACCOLE E SERATA NEL CUORE DELLA PREISTORIA

Sito imperdibile della Dordogna, la Grotta di Lascaux è patrimonio dell’UNESCO dal 1979. Si vive un’esperienza immersiva e privilegiata esplorando Lascaux alla luce di una torcia, come 20.000 anni fa, nell’ambito di una serata esclusiva. L’esperienza può continuare con una cena al Café Lascaux, menu personalizzato alla scoperta dei misteri della Preistoria.

APPUNTAMENTI DA NON PERDERE

Bordeaux celebra il vino dal 27 al 30 giugno 2024: degustazioni, esperienze ed emozioni

Tour de France dal 29 giugno al 21 luglio 2024

Feste nei Paesi Baschi: il Festival di Bayonne dal 10 al 14 luglio 2024 – il Festival del peperoncino a fine ottobre 2024

Celebrazione dei castelli della Dordogna dal 13 al 28 aprile: i castelli più belli aprono le porte ai visitatori

Festa del Cognac dal 2 al 6 luglio 2024 concerti e momenti di convivialità

BORDEAUX, VIVACITÀ CULTURALE, COOL ATTITUDE & SOSTENIBILITÀ

Autentica e dinamica, urbana e naturale, storica e alternativa, Bordeaux non manca di attrattive!

Celebrata per i vigneti, l’architettura, la gastronomia, brilla anche per la sua “cool attitude”, la vivacità culturale e la sua arte di vivere che riflette tutta l’autenticità del Sud-ovest. Particolarmente attenta all’ambiente, intende affermarsi come destinazione di turismo sostenibile: è al 9° posto nel mondo nel Global Destination Sustainability Index, una metropoli dove ogni soggiorno può essere sostenibile in termini di viaggio, alloggio, tempo libero… E ogni viaggiatore può trovare la sua Bordeaux nel 2024! Info: www.bordeaux-turismo.it

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Dopo la Coppa del mondo di rugby dello scorso anno, la destinazione vivrà al ritmo dei Giochi Olimpici e Paralimpici, con lo svolgimento di 7 partite del torneo di calcio femminile e maschile. A giugno è prevista anche una partita della nazionale di calcio francese!

PER GLI APPASSIONATI DI ENOTURISMO

Laboratori di degustazione di vini in un tipico appartamento bordolese, in una cantina storica, in una delle tante enoteche! E il percorso a piedi “Sulle orme del vino in città” invita i visitatori a scoprire opere d’arte, statue, dettagli architettonici legati al vino. Dal 27 al 30 giugno la nuova edizione del festival “Bordeaux Fête le Vin”, e per chi vuole prolungare l’esperienza: dalla città alla vigna, la metropoli di Bordeaux conta una dozzina di proprietà vinicole accessibili in tram, autobus o bicicletta. E un po’ più in là, sono centinaia le aziende vitivinicole che spalancano le porte ai visitatori.

PER GLI AMANTI DEL MANGIAR BENE E DEL VIVERE BENE

Ristoranti gourmet, nuovi ristoranti di tendenza, food court e vivaci mercati: a Bordeaux si coltiva l’arte delle cose buone.

PER CHI AMA LA CULTURA

Musei, gallerie, luoghi inediti celebrano l’arte in tutte le sue forme. Aperto dal 2020 all’interno della base sottomarina, il Centro d’arte digitale XXL Bassins des Lumières ospita mostre coinvolgenti. Dal 16 febbraio, la mostra “Da Vermeer a Van Gogh, i maestri olandesi” e un omaggio a Piet Mondrian, l’architetto dei colori.

NOVITÀ IN FATTO DI HOTEL

Atmosfera, budget, posizione: nuovi indirizzi fioriscono a Bordeaux, come il First Name 4* nel cuore del quartiere Mériadeck, o l’hotel Marty, colorato e vintage, atmosfera da galleria grazie alle opere d’arte negli spazi comuni, tutte in vendita. A Les Chartrons, il Mondrian Hôtel des Carmes 5*, progettato da Philippe Starck, in antiche cantine dell’800. Sulle banchine, il boutique hotel Indigo Bordeaux, universo bohémien. Quanto alle riaperture previste: il Burdigala, struttura lifestyle 5*, il Majestic, nel cuore della città, Talence, il verdeggiante Domaine de Raba è attualmente in fase di metamorfosi e quest’anno offrirà nuove camere nel cuore della foresta e lodge sul tetto, oltre a una nuova spa. Per quanto riguarda i vigneti, lo Château de Léognan dispone di un’offerta ricettiva complementare che celebra l’arte di vivere francese e di tre lodge.

LA CITÉ DU VIN, TUTTO SUL MONDO DEL VINO

La Cité du Vin a Bordeaux è un luogo culturale unico al mondo: tecnologie digitali e immersive, esperienze di degustazione eventi culturali raccontano la grande storia del vino nel mondo. Info: www.laciteduvin.com

TORNA LA VIA SENSORIA!

Il percorso di degustazione sensoriale “Via Sensoria” tornerà dal 26 marzo al 3 novembre 2024.

Questa esperienza di degustazione unica e intima offre un approccio sensoriale alla degustazione invitando i partecipanti a compiere un viaggio sensoriale di un’ora al ritmo delle stagioni. Dalla primavera all’inverno, dall’alba al tramonto, il pubblico va in giro accompagnato da un anfitrione-sommelier attraverso 4 padiglioni che ricreano l’atmosfera di ogni stagione grazie a giochi di immagini, suoni e luci. Ad ogni tappa viene offerto un bicchiere di vino o una bevanda analcolica a seconda della stagione per unire i sensi e lasciare spazio al sogno. Accessibile a tutto il pubblico, compresi i non appassionati di vino e le famiglie, permette di degustare vini da tutto il mondo o bevande analcoliche originali.

BORDEAUX 360°, IL LABORATORIO IMMERSIVO PER (RI)SCOPRIRE I VINI BORDOLESI

Questo workshop propone un viaggio originale e unico di un’ora alla scoperta di Bordeaux, dei suoi vigneti e della grande varietà dei suoi vini.

Ai piedi di un capanno per le ostriche nel bacino di Arcachon o su un rooftop di Bordeaux, passando per i paesaggi del Médoc e quelli collinari del Libournais, ad attendere i partecipanti ci sono un’immersione totale nel cuore di Bordeaux e un’esplorazione del saper fare dei vignaioli, dalla vendemmia all’imbottigliamento.

CARCASSONNE, UN VIAGGIO NEL TEMPO, IL TEMPO DI UN VIAGGIO

Carcassonne, con due siti dichiarati Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’Unesco – il Canal du Midi e la città medievale – e oltre due milioni di visitatori all’anno è tra le cinque città più visitate della Francia. La città medievale di Carcassonne è stata fonte d’ispirazione dei pittori romantici, qui sono stati girati molti film ed è stato allestito uno dei primi teatri all’aperto moderni.

È una città dinamica che vanta due chef stellati Michelin, molti ristoranti gastronomici, vigneti nei quali i produttori di vino vi faranno scoprire degli aromi insospettati e l’arte della vigna e del loro mestiere. Info: www.tourisme-carcassonne.fr

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Carcassonne è una città sportiva e ha appena inaugurato la Cité des Sports per accogliere oltre 25 discipline sportive! Ma è anche luogo vivace e di pratica sportiva per tutta la città, attento alla sostenibilità e al risparmio energetico e alla modernità degli impianti, anche per disabili, che ha avuto il riconoscimento di «centre de préparation des Jeux» per le Olimpiadi di Parigi 2024.

NELLA CITTÀ MEDIEVALE

Un accampamento medievale nel cuore della città. Che partisse per una crociata o visitasse le sue terre, un cavaliere non viaggiava mai da solo. Un esperto spiegherà ai visitatori come era organizzata la vita di un cavaliere e del suo seguito, attraverso la ricostruzione di un accampamento composto da 8 tende che ospitano ciascuna un mestiere necessario al viaggio. Ingresso libero, possibilità di visita guidata privata in italiano con guida.

NELLA BASTIDE SAINT LOUIS

Carcassonne Art Nouveau- Art Déco

Il viaggio nel tempo vi trasporta nei ruggenti anni folli a Carcassonne in un itinerario scandito da numerose tappe che vi porterà dagli inizi del ‘900 all’anteguerra.

Un nuovo centro di interpretazione della lana aprirà le porte con pannelli esplicativi sull’industria tessile di Carcassonne che ha portato ricchezza alla città. Saranno disponibili workshop per imparare tutto sulla tessitura, le piante tintorie, la filatura, la cardatura e su tutte le fasi della lavorazione del tessuto.

Sono già disponibili visite guidate sul tema della lana nel centro della città, nella Bastide Saint Louis costruita ai tempi del Re Sole. Dalla lana al tessuto, potrete seguire ogni fase della lavorazione insieme a una guida turistica specializzata. Una visita insolita che racconta la storia poco conosciuta dei panni di lana di Carcassonne che hanno arricchito la città.

Il Festival di Carcassonne – 28 giugno-31 luglio 2024, in cartellone tra molti appuntamenti, “Gli italiani dell’opera” con le etoiles e i solisti dell’Opéra di Parigi: Opera Carmen, Status Quo & The Stranglers, Ludovico Einaudi, Mika, Sting. Info: www.festivaldecarcassonne.fr/

Redazione Centrale TdG