Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_2

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

GRANDE EST

Un ricco patrimonio storico, spazi naturali rigeneranti, ma il Grande Est è anche un territorio di creatività. La Champagne e i suoi castelli rinascimentali. L’Alsazia e i castelli fortificati, Strasburgo, Capitale mondiale del libro per il 2024. Un savoir-faire eccezionale per l’arte delle vetrate e dei cristalli, Patrimonio dall’UNESCO. E a Reims, due grandi progetti in fatto di visite alle grandi maison dello champagne. Info: www.explore-grandest.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Il Grande Est è una regione perfetta per le attività sportive: escursioni, percorsi in bicicletta, sport acquatici sui laghi… E accoglie la fiamma olimpica che attraverserà luoghi iconici e simbolici, con una tappa in ognuna delle città-capitale dei dipartimenti fra eventi di feste.

STRASBURGO CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO

Dopo Guadalajara (Messico) e Accra (Ghana), è Strasburgo, capitale dell’Alsazia, la Capitale mondiale del libro per il 2024 e il 23 aprile 2024, la città celebrerà la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore con oltre 200 eventi che si rivolgeranno a tutte le generazioni e animeranno i vari quartieri della città.

LA COLLEZIONE BACCARAT, UNO SPAZIO GRANDIOSO

Baccarat, la cristalleria emblema dell’arte di vivere francese, racconta i suoi 260 anni di storia attraverso un nuovo spazio contemporaneo che unisce una galleria espositiva, una caffetteria e un negozio di souvenir. La mostra mette in luce il savoir-faire unico dei suoi appassionati artigiani, con pezzi appartenuti a più di 70 celebrità, nonché audaci creazioni contemporanee dei designer più talentuosi.

OTTIME NOTIZIE PER LE MAISONS DE CHAMPAGNE TAITTINGER E RUINART

Prestigiosi elementi del patrimonio di Reims, le antiche cave di gesso sotterranee, utilizzate a partire dal X secolo per estrarre il materiale necessario alla costruzione della città, in seguito furono utilizzate per conservare lo champagne: la temperatura costante, l’umidità controllata e la totale oscurità ne fanno un ambiente perfetto. A partire da luglio, le cave di gesso della Maison de Champagne Taittinger, vere cattedrali sotterranee, saranno aperte ai visitatori per una nuova scoperta immersiva. Info: www.taittinger.com

A settembre 2024 sarà Ruinart a inaugurare un padiglione dal design ecologico e decisamente moderno, che ospiterà sale per ricevimenti, uno champagne bar dove si potranno degustare le cuvée della Maison accompagnate da finger food e un club dedicato agli amici della Maison. Info: www.ruinart.com

STRASBURGO

Nel corso dei secoli, Strasburgo si è forgiata un’identità basata su una doppia influenza: francese e tedesca. Una singolarità che ne fa una metropoli sorprendente per diversità. E una ricchezza tutta da scoprire, nei quartieri storici all’ombra della cattedrale e in quelli contemporanei e aperti all’Europa e al mondo. Info: www.visitstrasbourg.fr

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Correre, camminare, pedalare, nuotare, remare, arrampicarsi, volare… Strasburgo è votata allo sport. E la bici la fa da regina: grazie alla più grande rete francese di piste ciclabili (600 km), è la prima città ciclabile di Francia e la quarta d’Europa. Si può scoprire così la città e i dintorni in bici, lungo i canali, attraverso parchi e giardini, nel centro storico e pedonale.

STRASBURGO 2024: CAPITALE MONDIALE DEL LIBRO UNESCO

Strasburgo è la prima città francese a ottenere il marchio di Capitale mondiale del libro UNESCO 2024, marchio assegnato ogni anno a una città impegnata nella promozione del libro e della lettura, in tutte le sue forme e per tutte le età. Da quest’anno e fino al 2025 saranno organizzati numerosi eventi per valorizzare libri e illustrazioni, con tavole rotonde di scrittori famosi e diversi importanti eventi culturali e artistici, inclusa una mostra su Gutenberg al Museo Storico.

APRE LA BRASSERIE PERLE

In un panorama del mondo della birra in pieno fermento, Strasburgo rimane una terra di birrai tra birrifici artigianali, progetti di sviluppo turistico ed eventi dedicati. E il birrificio Perle è uno dei gioielli della storia della birra in Alsazia. Fondata nel 1882, oggi ha sede nel quartiere di Cronenbourg.

NANCY

Nancy è famosa per la Place Stanislas, una delle piazze più belle d’Europa e parte integrante di un complesso del XVIII secolo dichiarato Patrimonio mondiale dell’UNESCO. Ma la città racchiude anche un ricco patrimonio in stile Art Nouveau del quale ne è la capitale francese e nel cui segno celebrerà la propria storia e il proprio patrimonio nel 2025. Info: www.nancy-tourisme.fr

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Nancy ha ottenuto il marchio nazionale di DESTINAZIONE INNOVATIVA SOSTENIBILE. Una città votata alle attività outdoor e sportive con la possibilità di scoprirla totalmente a piedi grazie ai 3 percorsi turistici pedonali (centro storico, Art Nouveau e Rives de Meurthe). Inoltre, il trasporto pubblico è gratuito tutti i fine settimana. Ma il vero punto di forza sportivo è il Cicloturismo: Nancy si trova all’incrocio della V52, la Via ciclabile della Marne, che collega Parigi a Praga e della Voie Bleue (V50) che collega il Lussemburgo a Lione.

NANCY, CAPITALE MONDIALE DELLA COMMEDIA DELL’ARTE, DAL 21 AL 28 FEBBRAIO 2024

Nel 60° anniversario del gemellaggio che lega Nancy a Padova, culla della Commedia dell’arte (nata ufficialmente nella città veneta il 25 febbraio 1545), Nancy diventa protagonista di eventi e spettacoli: 67 spettacoli di 24 compagnie in 19 comuni della Metropoli oltre a mostre e laboratori.

LA GASTRONOMIA

Nancy crea legami gourmand con l’Italia attraverso una passione condivisa per la gastronomia vantando una ventina di dolci specialità protette dal marchio Nancy Passions Sucrées dal 2019. Tra queste la caramella al bergamotto, simbolo della città, la cui origine si deve all’Italia, così come i famosi Macarons alle mandorle della Provenza, la cui ricetta originale fu inventata in Italia prima di essere rivisitata nel 1793 a Nancy dalle Sœurs Macarons, maison tutt’ora in attività in rue Gambetta 21.

DIGIONE

Meta culturale per eccellenza, Digione è il capoluogo della grande regione Borgogna-Franca Contea. Una “Città d’arte e di storia”, antica capitale dei Duchi di Borgogna, che racchiude una vasta area protetta di 97 ettari, patrimonio mondiale dell’UNESCO come parte dei vigneti della regione.

www.destinationdijon.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

A Dijon Métropole la storia incontra la Fiamma Olimpica che illuminerà il cuore della città il 12 luglio, a simboleggiare l’impegno della destinazione nello spirito globale dello sport. E, piccola curiosità, ospiterà anche il Campionato mondiale di bocce nel dicembre 2024 con i migliori giocatori del mondo.

UNA META CULTURALE DA SCOPRIRE A PIEDI!

Orgogliosa dei suoi 97 ettari di area protetta, una delle più grandi di Francia, il centro della città di Digione è riconosciuto dall’UNESCO come “bene di valore universale”. Il suo centro pedonale si offre ai visitatori senza auto, senza inquinamento olfattivo, visivo o acustico e col piacere di passeggiare liberamente. Il quartiere degli Antiquari, le chiese, le cattedrali gotiche e il Palazzo dei Duchi di Borgogna sono gioielli nel cuore della capitale della Borgogna. Dai palazzi del XVIII secolo alle case medievali a graticcio, Digione offre ai visitatori un panorama architettonico di tutti i periodi della storia della città, e i suoi numerosi musei a ingresso gratuito rivelano tesori inestimabili.

UNA DESTINAZIONE SLOW & GREEN DA SCOPRIRE IN LIBERTÀ

A meno di 5 chilometri dal vigneto più famoso del mondo, Digione offre un ambiente verde fatto di numerosi parchi e giardini, valli e colline, dove sono privilegiate le attività all’aria aperta.

A due passi dal centro storico, passeggiate o gite in bicicletta offrono una fuga nei paesaggi bucolici dei canali della Borgogna e dell’Ouche o nei vigneti tutt’intorno.

Una via verde permette di esplorare a ritmo slow il Canale di Borgogna, che attraversa la città e collega la Senna alla Saona e al Rodano per 242 chilometri.

Quasi 40 percorsi escursionistici scandiscono il territorio della metropoli di Digione. Dalla pianura ai Climats del vino (patrimonio Unesco), dal canale della Borgogna alle valli e alle falesie calcaree, dalla città dei duchi al lago Kir, la metropoli di Digione offre itinerari imperdibili.

