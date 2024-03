Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi

A partire da oggi inauguriamo il racconto di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

Parigi 2024, con i Giochi Olimpici e Paralimpici della XXXIII Olimpiade che si svolgeranno da venerdì 26 luglio a domenica 11 agosto, organizza i primi giochi sostenibili della storia delle Olimpiadi, un impegno per la difesa dell’ambiente che non ha precedenti in un evento sportivo di tale portata.

Filo conduttore dei nostri appuntamenti a cadenza settimanale sarà perciò lo spirito olimpico, con itinerari per scoprire città e regioni che puntano sempre di più alla sostenibilità, alla tutela dell’ambiente, a un approccio innovativo e creativo e i Giochi possono essere l’occasione giusta per scoprire una Francia nuova, green e sostenibile che propone un turismo slow che attrae un numero sempre crescente di turisti italiani.

Il 2024 è un anno sportivo anche per il Tour de France, quest’anno in partenza dall’Italia, da Firenze, e arrivo inedito a Nizza, in Costa Azzurra, invece dei tradizionali Champs Elysées parigini.

Il territorio diventa così il protagonista del nostro viaggio in Francia e territorio vuol dire luoghi, patrimonio, prodotti, tradizioni, natura, verde, cultura e arte di vivere.

E nel 2024 ci sono anche due grandi anniversari, due appuntamenti imperdibili: gli 80 anni dallo Sbarco in Normandia, con gli ultimi veterani e i 150 anni dell’Impressionismo, con la prima mostra parigina.

Pronti? Si parte!

AUVERGNE-RHONE-ALPES

È la prima regione mondiale per gli sport invernali, la prima regione francese per gli sport all’aria aperta e la seconda regione turistica nazionale dopo Parigi Ile de France, con destinazioni mitiche: Annecy, Evian, Vichy, Courchevel, Megève, Les 3 vallées, il Vercors, le gole dell’Ardèche. La regione dell’Alvernia Rodano-Alpi è impegnata dal 2019 nel turismo sostenibile, con progetti di sviluppo turistico regionale (più di 4.000 offerte rispettose del patrimonio naturale, culturale e umano, 94 stazioni verdi, 10 destinazioni “Flocon vert” – il marchio Fiocco Verde è una certificazione che garantisce l’impegno sostenibile delle destinazioni di montagna -, 385 alloggi con marchio eco-sostenibile, ecc.). Il 25% del territorio della regione è parco naturale, regionale o nazionale. Tante le destinazioni, tutte uniche e varie: Lione, capitale della gastronomia, le Alpi e il Monte Bianco, il tetto d’Europa, la Drôme e l’Ardèche, che hanno già atmosfere di Provenza, l’Alvernia e dei suoi vulcani.

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Sport e attività outdoor: 14 itinerari ciclabili, i leggendari passi del Tour de France e 33.000 km di sentieri segnalati, fanno dell’Alvernia-Rodano-Alpi un paradiso per le attività all’aria aperta. Conta più di 175 stazioni di sport invernali nel cuore delle Alpi francesi, e ha già ospitato tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali, inclusa la primissima, a Chamonix nel 1924, poi quelli di Grenoble nel 1968 e di Albertville nel 1992.

ENOTURISMO, CHE PASSIONE

Dalla Valle del Rodano ai rilievi alpini, dalle colline vulcaniche ai piedi del Massiccio Centrale, l’Alvernia-Rodano-Alpi è una delle principali regioni enoturistiche. Dieci grandi aree viticole, numerosi vitigni, molteplici denominazioni e grandi vini, con 12 territori, più di 1.000 cantine e aziende vinicole aperte al pubblico e strade del vino. I vigneti più famosi sono il Beaujolais e la Côtes du Rhône.

GASTRONOMIA

Tra Digione e Marsiglia, la Valle della Gastronomia attraversa i ricchi terroir della regione. Mosaico di paesaggi, tradizioni e saperi, questo territorio del gusto e dei sapori è una fonte unica di scoperte. Centinaia di offerte gourmet ed esperienze straordinarie selezionate per autenticità, qualità e semplicità, vere avventure sensoriali per gli amanti del buon vivere.

Info: www.valleedelagastronomie.com

LIONE

Tra i fiumi Saône e Rodano, la capitale dell’antica Gallia offre ai visitatori un panorama unico dominato dalla sontuosa Basilica di Fourvière. Nei suoi 2000 anni di storia, Lione ha conservato tesori come le traboules – i passaggi interni fra le case – il teatro antico e 100 muri dipinti.

Espressione dell’arte di vivere francese, la destinazione celebra nel 2024 sia il 25° anniversario della sua iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell’UNESCO sia il centenario della Maison Paul Bocuse. La gastronomia è uno dei punti di forza della città. Resa famosa grazie alle Mères Lyonnaises e a Monsieur Paul, Lione offre oggi più di 4.000 ristoranti e altrettanti chef creativi. I buongustai si divertiranno a scoprire la cucina gourmet, stellata, bistronomica ed esperienziale, ma anche i bouchons, i locali tipici e le nuove food court. A giugno, Lione ospita l’ottava edizione del Lyon Street Food Festival, il principale festival culinario francese, che riunisce più di 120 chef.

Nel cuore della valle del Rodano, è anche la porta d’accesso ai castelli e ai vigneti del Beaujolais.

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Lione è una città sportiva, che si muove, corre, pedala, nuota: piscine, piste di pattinaggio, spazi indoor e outdoor, percorsi urbani, piste ciclabili, un grande stadio per il calcio…

La città sarà attraversata dalla Fiamma Paralimpica che passerà a Lione il 26 agosto.

UNA DESTINAZIONE PIACEVOLMENTE SOSTENIBILE

Lione è una città a misura d’uomo. Impegnata a diventare LA destinazione francese del turismo sostenibile, offre un’ampia gamma di mezzi di trasporto soft: biciclette, battelli-navetta, autobus, tram e funicolari. L’Ufficio del Turismo sostiene soprattutto alberghi e ristoranti nel percorso verso il riconoscimento del marchio ecologico.

UNA CITTÀ DOVE NON CI SI ANNOIA MAI

Seconda città culturale di Francia, Lione è anche la città dei Fratelli Lumière, gli inventori del cinema, con un interessante museo dedicato nella storica villa di famiglia. Importante, in ottobre, il Festival Lumière; a dicembre la città celebra la spettacolare Festa delle Luci, una vera magia. Lione conta più di 45 musei e luoghi culturali, come il Musée des Confluences, la Sucrière, il Théâtre des Célestins, l’Opera. Recentemente nominata “città della letteratura” dall’UNESCO, è una città che ama anche la musica: nel 2024 da segnalare il festival musicale Nuits Sonores a maggio e le Nuits de Fourvière a giugno.

Info: www.visiterlyon.com

SAVOIE-MONT BLANC

Green, sostenibile, con una passione per lo sport, la gastronomia, l’accoglienza: una regione perfetta per una vacanza attiva e attenta all’ambiente.

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Sci, escursioni a piedi o in bicicletta con alcune proposte innovative, come il Trail bianco, ovvero, correre sulla neve o “fuori pista” con le ciaspole. La fiamma olimpica passerà per Chamonix il 23 giugno 2024 dove, 100 anni fa, nel 1924, si svolsero i primi Giochi invernali. Un centenario che la località festeggerà per tutto l’inverno e fino al prossimo giugno.

EVENTI DI SPORT 2024

Tour de France in Savoie – Mont Blanc, 2 e 3 luglio

Dacia Ultra Trail Mont Blanc, dal 26 agosto al 1° settembre – riunisce ogni anno a Chamonix l’élite del trail running mondiale e più di 10.000 corridori appassionati per uno straordinario viaggio in uno scenario alpino unico al mondo.

36a edizione della Transmaurienne Vanoise, dal 14 al 20 luglio

NUOVI HOTEL E RISTORANTI

Molti nuovi hotel e ristoranti e iniziative green: Ecomobilità Espace Mont Blanc – Ad Aix-les-Bains il Grande lago candidato al titolo di Riserva della Biosfera dell’UNESCO e crociere e mobilità senza emissioni di carbonio sui laghi di Annecy, Bourget e Ginevra, con una flotta di 10 navi da crociera a motorizzazione elettrica. Obiettivo: finalizzare il progetto nella primavera 2024 e passare da 2.500 tonn. di emissioni di CO2 a 50 tonn. all’anno

Casa Benoît Vidal – Annecy-le-Vieux: lo chef Benoit Vidal (2 stelle Michelin in Val d’Isère) ha appena aperto “La Maison Benoit Vidal” ad Annecy-le-Vieux, ai margini della foresta. L’Auberge, ai piedi dell’Aravis, con ristorante gourmet “A la Table” e uno spazio “Côté Bistrot”, che celebra i prodotti locali e di stagione.

Info: www.savoie-mont-blanc.com

INIZIATIVE GREEN

Go Savoie Mont Blanc: una piattaforma che permette di creare, dalla par- tenza all’arrivo in Savoie-Mont Blanc, un itinerario combinato più responsabile, più veloce o meno costoso per un’esperienza di viaggio su misura. Treni, navette, taxi, aerei: trova la migliore combinazione e prenota tutto direttamente.

Info: www.gosavoiemontblanc.com

Redazione Centrale TdG