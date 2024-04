Il racconto a puntate di un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi_4

Continua un lungo viaggio in Francia nell’anno delle Olimpiadi, un anno particolarmente importante per i transalpini, che ritrovano lo spirito olimpico esattamente a 100 anni dai Giochi Olimpici di Parigi del 1924.

VALLE DELLA LOIRA

La regione del Fiume dei Re, la Loira, è un grande giardino votato all’arte, alle attività sportive, ma anche alla gastronomia, alla letteratura. E ha un programma ricchissimo per il 2024. Info: www.valledellaloira-francia.it

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

In sella! La Valle della Loira conta più di 5.000 km di piste ciclabili: 6 percorsi nazionali e 2 EuroVelo (EV3 ed EV6) tra cui lo storico itinerario ciclabile, la Loire à Vélo, 900 km che seguono la Loira attraversando una zona dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO e collegata ad altri itinerari nazionali e ad una decina di anelli ciclabili per scoprire la regione in modo diverso. Inevitabile quindi che nel 2024, il Tour de France faccia tappa a Orléans. E in fatto di Olimpiadi, la città di Châteauroux (attraversata dall’Indre à Vélo) ospiterà la disciplina olimpica di tiro sportivo dal 27 luglio al 5 agosto. Info: www.loireavelo.fr

LA MICHELIN FRANCIA 2024 SI PRESENTA A TOURS

Il 18 marzo 2024, nella storica città di Tours, nella Valle della Loira, si è svolta la Cerimonia della Guida MICHELIN. “Città della Gastronomia”, Tours ha ospitato questo attesissimo evento, durante il quale sono stati annunciati i ristoranti stellati MICHELIN di tutta la Francia e al quale sono invitati tutti gli chef dei ristoranti stellati MICHELIN e stelle verdi di Francia.

FESTIVAL AR(T)CHIPEL

La regione Centro-Valle della Loira ha siglato un partenariato con il Centre Pompidou, il museo nazionale d’arte moderna di Parigi, che dà luogo al prestito di opere durante il suo periodo di chiusura. Opere che animeranno il festival AR(t]CHIPEL fino al 2026, anniversario della morte di due grandi artisti che hanno amato la Valle della Loira: Alexander Calder e Max Ernst.

500 ANNI DI RONSARD

Per celebrare il 500° anniversario della nascita del poeta Pierre de Ronsard, tra giugno e settembre verranno organizzati diversi eventi. In particolare il Priorato di Saint-Cosme, residenza di Ronsard che ne fu priore per 20 anni, propone dal 22 giugno al 22 settembre Ronsard e le arti una grande mostra sul legame tra il “Principe dei poeti” e gli artisti del suo tempo attraverso opere rare (spartiti, strumenti, dipinti, prime edizioni di libri, ecc.). Info: www.prieure-ronsard.fr

LA PRIMAVERA DI LEONARDO AL CASTELLO DI AMBOISE

Un grande evento che celebra la riapertura al pubblico della cappella Saint-Hubert, luogo di sepoltura di Leonardo da Vinci, e una serie di mostre dedicate al genio italiano.

SAINT HUBERT DOPO IL RESTAURO

Dopo poco più di 2 anni e mezzo di lavori, Saint Hubert si rivelerà ancora una volta ai visitatori del castello Reale di Amboise nella primavera del 2024. Questo gioiello architettonico del Rinascimento, che ospita la tomba di Leonardo da Vinci, è stato oggetto di un significativo restauro. A titolo esemplificativo si possono citare i 200 elementi decorativi scolpiti in pietra reinstallati negli spazi interni dell’edificio, le dorature restaurate sugli spuntoni del colmo e sulla cuspide, il restauro delle magnifiche decorazioni in piombo del tetto, o ancora la riattivazione della campana. Circa 3,5 milioni di euro sono stati impegnati dallo Stato e dalla Fondazione Saint-Louis (proprietaria del monumento) per questo progetto. Liberato dalla patina del tempo l’edificio torna a splendere e presenta un volto spettacolare. Grande serata per la riapertura della cappella sabato 15 giugno 2024 con danze e musica. Info: www.chateau-amboise.com

VIAGGIO NEL MONDO DEL FILM LÉO CON DUE MOSTRE DEDICATE

Fino al 20 aprile 2024, in occasione dell’uscita europea del film d’animazione “Léo” che ripercorre gli ultimi anni di Leonardo da Vinci ad Amboise, il Castello Reale espone una decina di magnifici modelli originali, provenienti dai set delle riprese. Nelle stanze decorate della residenza reale, si intraprende un viaggio che unisce le ambientazioni delle scene del film con gli spazi del castello: la grande sala, gli ingressi alle torri, i bastioni e il cammino di guardia… Un’immersione unica e deliziosa da scoprire in famiglia. Mentre il Clos Lucé, ultima dimora del genio italiano, espone dal 3 febbraio al 12 maggio accessori utilizzati durante le riprese (personaggi, carrozza, armi, bandiere, ecc.). Un interessante ed emozionante dietro le quinte del film diretto da Jim Capobianco (“Il Re Leone”, “Ratatouille”) e Pierre-Luc Granjon, che conta nel cast vocale personalità come Marion Cotillard, André Dussolier, Daisy Ridley o Stephen Fry. Info: www.chateau-amboise.com – https://vinci-closluce.com/fr

I CAPOLAVORI DI LEONARDO DA VINCI NELL’INCISIONE

Una mostra dalle collezioni della Bibliothèque Nationale de France, dal 1° giugno al 22 settembre 2024. Oggi quasi tutti conoscono La Gioconda di Leonardo da Vinci, ma non è sempre stato così. Per lungo tempo fu l’Ultima Cena l’opera più conosciuta e apprezzata del maestro. Perché? La mostra si propone di fornire una spiegazione a questa domanda. Prima del XIX secolo, le opere del fiorentino venivano raramente tradotte in incisione. Curiosamente Leonardo mostrò poco interesse per questa tecnica che rende possibile la riproduzione delle immagini e la loro diffusione su larga scala. Svelare questo mistero è uno degli obiettivi della mostra che presenta una trentina di opere, incisioni provenienti dalle ricche collezioni della Biblioteca Nazionale di Francia, del Museo del Louvre, dell’Istituto nazionale per la grafica di Roma e il Museo delle Belle Arti di Tours.

LOCHES E LA SUA REGIONE

La regione di Loches nella Valle della Loira, vicina a castelli famosi come Chenonceau e Amboise, offre una varietà di paesaggi e un patrimonio storico e architettonico davvero importante. Un mix perfetto di villaggi incantevoli e una natura intatta. Montrésor è uno dei ‘più bei villaggi di Francia”. Il suo castello, acquistato nel 19° secolo da un conte polacco, presenta collezioni importanti di opere artistiche. Chédigny, “villaggio giardino”, è il primo paese francese etichettato “Jardin Remarquable”. Nel centro storico di Loches il castello e il torrione medievali testimoniano la sua grandezza passata. Qui è stato tenuto prigioniero il Duca di Milano, Ludovico Sforza, il famoso Ludovico il Moro, morto proprio a Loches.

Un viaggio nel tempo con la collegiata romanica di Sant’Orso, e un centro rinascimentale animato grazie ai suoi numerosi ristoranti, boutiques e al mercato settimanale (mercoledì e sabato). Info: www.loches-valdeloire.com

FOCUS SULLO SPORT & LE OLIMPIADI

Nella Valle della Loira la bicicletta è regina e sulle tranquille strade di una campagna autentica si va alla scoperta del Sud della Touraine. Sono ormai 21 gli anelli cicloturistici da percorrere. Ai 19 già esistenti, collegati alle grandi vie ciclabili della regione – la Loire à vélo, l’Indre à vélo, la Voie Verte e le strade lungo i Cammini di Santiago – si sono aggiunte due novità: l’anello n. 64, attorno alla Voie Verte del Sud Touraine, e l’anello che permette di raggiungere il Castello di Montpoupon da Loches, l’itinerario n. 63, molto gettonato. Info: http://cdt37.media.tourinsoft.eu/upload/carte-velo-2024BD.pdf

AGNÈS SOREL IN “DISTACCO” A PARIGI

La bellissima favorita di re Carlo VII, a cui diede quattro figlie, morì in circostanze misteriose nel 1450 e la sua tomba è custodita nella collegiata romanica di Sant’Orso, ornata da una splendida statua di alabastro. La statua sarà uno dei tesori della prossima mostra “Le arti in Francia sotto Carlo VII (1422-1461)” al Museo di Cluny di Parigi, dal 12 marzo al 16 giugno, quando rientrerà nella collegiata di Loches.

I 1000 ANNI DEL CASTELLO DI BOUSSAY

Nel sud del territorio, il Castello di Boussay celebra in agosto il suo 1000° compleanno!

1000 anni sempre nelle mani della stessa famiglia, i Becdelièvre. Con aggiunte e piccole modifiche nel corso dei secoli, il castello è arrivato fino a noi ed è stato dichiarato monumento storico nel 1957. Il prestigioso anniversario sarà celebrato da un mapping molto originale creato dall’artista Xavier de Richemont sugli esterni del castello dal 16 al 18 d’agosto.

Redazione Centrale TdG