Vini e distillati proposti da Sagna per il Natale 2020

Sagna S.p.A. presenta il menù ideale del pranzo di Natale.

Sagna S.p.A. importa e distribuisce in Italia le eccellenze che nascono nelle terre più vocate per la produzione di vini e distillati.

Per queste feste Sagna rende onore a diversi vini bandiera dei principali territori viticoli italiani – e non solo – presentando una serie di abbinamenti in omaggio alla tradizione e alle ricette tipiche.

Antipasti con lo Spumante Metodo Classico 100% Pinot Noir di “Castello di Neive”

Perfetto per accompagnare un cocktail di gamberi, delle cozze marinate, un baccalà mantecato o un salmone in crosta, grazie al suo sorso gradevole e alla sua grande personalità.

I vini da abbinare ai primi piatti

Con i Cannelloni con ricotta e spinaci o con delle saporite lasagne alla Bolognese, Sagna suggerisce di accostare uno dei seguenti vini:

Baron de L di de Ladoucette | 100% Sauvignon

Fiano di Avelino di Stefania Barbot

Secondi piatti

Sagna suggerisce abbinamenti con vini potenti e persistenti, capaci di accompagnare carni succulente e piatti ricchi di gusto che riempiono il palato come un filetto o un cappone ripieno. Ecco due vini che sono perfetti in queste situazioni:

Sforzato della Valtellina Albareda di Mamete Prevostini

Syrah affinato in botte di Maison Anselmet.

Il gran finale

Il Porto di 20 anni di Ramos Pinto è perfetto con un tagliere di formaggi.

Il Seren, un Moscato Passito di Mario Sandri (Madonna di Como, Alba) si sposa ottimamente con una fetta di Panettone o di Pandoro.

E per condividere gli ultimi momenti della festa conviviale con gli amici si possono sorseggiare

una Grappa invecchiata, Ambrata o al Barolo, dell’iconica Distilleria Romano Levi di Neive

o un Cognac della storica Maison Delamain.

Tutti i vini e distillati suggeriti in questo articolo sono distribuiti da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa