Champagne Louis Roederer distribuiti da Sagna in una nuova veste

Nuove eleganti etichette e confezioni regalo eco-sostenibili per gli Champagne di Louis Roederer.

Per celebrare il legame unico tra Uomo e Natura, la Maison Louis Roederer propone nuove immagini per gli astucci grafici delle bottiglie. Nelle nuove confezioni la forma della bottiglia nasce da installazioni artistiche composte da elementi naturali: il gesso, le radici, i rami, le foglie e il clima.

Collection – il Gesso

Blanc de Blancs – Le Radici

Brut Rosé – I Rami

Vintage – Le Foglie

Carte Blanche – Il Clima.

Il nuovo pensiero filosofico della Maison esprime l’unione creativa tra Uomo e Natura che caratterizza la Casa e rende omaggio al proprio savoir-faire e al notevole lavoro che ha continuato a crescere e ad evolversi, soprattutto negli ultimi anni con lo sviluppo di pratiche organiche e biodinamiche, nel rispetto della sostenibilità.

Champagne Collection il Gesso

Il gesso, un’incredibile spugna naturale del sottosuolo della Champagne, consente alle viti di regolare il loro bisogno d’acqua anche nella annate continentali più soleggiate, evitando così ogni stress idrico dannoso per la crescita e la maturità delle uve.

Ciascuno dei 410 appezzamenti dei vigneti Louis Roederer viene analizzato e lavorato separatamente, per consentire loro di ripristinare i benefici di questi terreni calcarei e promuovere l’espressione del terroir nei vini.

Champagne Blanc de Blancs – Le Radici

Le radici, alleate vegetali essenziali del gesso, anno dopo anno, sono l’oggetto del paziente lavoro delle squadre della Maison per favorire un sistema di radicalizzazione profondo per ricercare l’umidità del gesso e per cogliere la mineralità del sottosuolo che caratterizza gli champagne Louis Roederer.

Champagne Brut Rosé – I Rami

I rami, riflettono ogni anno il lavoro di una “potatura personalizzata”, ispirata ad un’antica tecnica reinterpretata dall’équipe responsabile della vigna che favorisce il flusso della linfa, in modo da non andare mai contro la corrente vitale, lasciando irrigare tutta la pianta a piena potenza.

Champagne Brut Vintage – Le Foglie

Le foglie, i grandi sensori della fotosintesi, sono lavorate con attenzione dai viticoltori della Maison, vite per vite, ciascuna come un individuo, per trovare il punto di equilibrio tra la protezione solare e la maturità delle uve.

Champagne Carte Blanche – Il Clima

Il clima, rappresentato da una nuvola, sotto la doppia influenza oceanica e continentale; un clima rigido, spesso con un cielo basso, instabile, in continua evoluzione: la Champagne è come una ruota. Le squadre della Maison Louis Roederer si adattano ad esso, domandone gli effetti in maniera armonica, per diventare una cosa sola.

Non solo i nuovi eleganti astucci sono eco-sostenibili, ma anche le bottiglie presentano etichette rinnovate e raffinate, arricchite da un bordo dorato per sottolineare l’immagine di lusso e contemporaneità.

Gli Champagne Louis Roederer sono distribuiti in Italia da SAGNA S.p.A.

