Una riserva di Amarone, affinata per oltre dieci anni, edizione limitata, creata in omaggio al percorso iniziato nel 2008, anno in cui Marco Speri e il padre Benedetto fondarono l’azienda.

Il nome del vino, “Fumetto”, gioca sulla risonanza del nome del paese di Fumane, il cuore produttivo dell’azienda. L’insolita etichetta rievoca i principali fatti avvenuti in quell’anno: l’elezione di Barack Obama come 44° Presidente degli U.S.A, il lancio dell’iPhone nel mondo, la XXIX edizione delle Olimpiadi di Pechino, il ritrovamento dell’acqua su Marte, il fallimento della Lehman Brothers e la liberazione della giornalista Ingrid Betancourt, rapita nel 2002.

Ma gli occhi sono tutti puntati sull’espressione di Benedetto Speri e le sue grandi mani, poggiate sulla testa, quasi a dire: “Oddio, lo abbiamo fatto veramente!”.

Un padre che ha reso possibile la realizzazione della cantina, senza mai intralciarne lo sviluppo. L’azienda conta oggi 15 ettari vitati e una produzione di circa 80mila bottiglie tra Valpolicella Classico, Ripasso, Amarone e Recioto, a cui si aggiunge quest’ultima chicca.

Un vino che conferma la vocazione dei terreni di Fumane, la capacità di invecchiamento di questo grande rosso italiano ma soprattutto la visione di Speri: “Ho disegnato così un vino che sia riflessione e gioia, complessità e facilità di beva, potenza e leggerezza, traboccante di vibrazioni ma lontano da ossessioni di struttura eccessiva. Frutto che si fa spezia, densità che evolve in sapidità, freschezza che si trasforma in grazia. Un vino serio, che sa giocare… come un fumetto!”

Al centro resta il frutto, la sua espressività, un’esplosività concentrata e libera di palesarsi senza orpelli ma con grande eleganza.

Amarone Fumetto è stato realizzato in sole 3000 bottiglie, numerate e confezionate in un’originale e divertente bag in cartone da 1 bottiglia o in cassetta legno da tre bottiglie.

L’Amarone Della Valpolicella Classico “Fumetto” Riserva 2008 è distribuito in Italia da SAGNA S.p.A.

