Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val d’Oca inserisce le certificazioni di ritenzione della CO2 Amorim nel suo primo Bilancio di Sostenibilità.

Amorim Cork Italia sta aiutando le Cantine Italiane a diventare più sostenibili, grazie alla qualità elevata dei suoi tappi in sughero Portoghese.

Per questo una delle ultime sfide di Amorim Cork Italia è stata quella di certificare la quantità della CO2 assorbita dal Tappo monopezzo, dal Tappo micro Neutrocork e dal Tappo spumante con due rondelle.

Ecco i risultati ottenuti:

il Tappo monopezzo trattiene ben 309 grammi di Co 2 ;

trattiene ben 309 grammi di Co ; il Tappo micro Neutrocork ne trattiene 392 grammi;

ne trattiene 392 grammi; e il Tappo spumante addirittura 562 grammi.

Il Gruppo Cantina Produttori di Valdobbiadene – Val d’Oca è stata la prima azienda a fruire del certificato per il proprio Bilancio di Sostenibilità nel 2019.

Il documento rappresenta per il Gruppo la volontà di dare forte comunicazione al mondo dei propri valori e di misurare con approccio scientifico l’impegno verso il territorio, la comunità e i consumatori.

E parlando di approccio scientifico, l’operato della Cantina è stato analizzato prendendo in esame il contributo concreto dato all’attuazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) sanciti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

I risultati della prima edizione del Bilancio di Sostenibilità della Cantina Produttori di Valdobbiadene, sono stati esposti durante un evento svoltosi presso la sede della Cantina a Valdobbiadene, proprio nel cuore della denominazione Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG e in mezzo ai paesaggi straordinari disegnati dalle colline inserite nel Patrimonio Unesco.

La documentazione è stata redatta in collaborazione con Trentino Green Network applicando la metodologia internazionale GRI Standard – Global Reporting Initiative.

Grandi soddisfazioni quindi per Amorim Cork Italia che ha saputo dimostrare che l’uso del tappo in sughero, oltre ad essere tecnicamente impeccabile, attenua l’impatto ambientale delle filiere in cui è coinvolto.

La certificazione

L’azienda leader nella produzione e vendita di tappi in sughero ha infatti fatto certificare da Ernst&Young e Price Waterhouse Coopers, due gruppi multinazionali indipendenti, il livello di ritenzione CO2 dei suoi sigilli, veri e proprio tutori di qualità e garanti di un futuro sostenibile a più livelli.

