Vinlok: bottiglie compatibili con Amorim Italia e Vetreria Estrusca

Tappi in vetro e tappi in sughero che fanno bene all’ambiente.

Amorim Cork Italia avvia la sua prima collaborazione con Vetreria Etrusca.

Il progetto avviato con la storica realtà nazionale nella produzione di bottiglie in vetro si chiama Vinolok ed ha lo scopo di fornire ai clienti un’esperienza funzionale ed esclusiva in ambito di chiusura delle bottiglie.

Un packaging bello da vedere, di alta qualità e soprattutto sostenibile

Le nuove chiusure sono perfette per quei vini e superalcolici di pregio che necessitano di un sigillo di alto livello.

Gli amanti di questi prodotti potranno ora godere di un’esperienza di piacere che parte dal design e dall’esperienza visiva per arrivare a quella sensoriale.

La presentazione attraverso il packaging è infatti ormai diventata uno strumento distintivo, il nuovo terreno su cui si gioca l’esclusività.

Amorim Cork Italia ha scelto di distribuire Vinolok, brand protagonista del vetro, nel nome della sostenibilità più innovativa e del design più puro.

Dall’altro lato si è avvalsa di un marchio storico, quale quello di Vetreria Etrusca, che da sempre dedica le sue produzioni ai migliori superalcolici, vini e oli, e ora vuole unire la purezza dell’estetica alla funzionalità delle bottiglie.

Vinolok, mette a disposizione dei clienti uno standard di bottiglie perfette sia per il raso bocca del tappo in vetro che per i tappi di sughero, nell’ottica di assicurare uno dei più elevati livelli possibili di efficienza e diverse chiusure.

Roberto Bartolozzi, Amministratore Delegato di Vetreria Etrusca è orgoglioso del progetto di questa nuova collaborazione: «Il primo incontro con Carlos Santos è avvenuto in un clima di piacevole sintonia, abbiamo intuito che sarebbe nata presto un’opportunità interessante per la crescita reciproca delle Aziende, che condividono i medesimi valori ed investono costantemente nell’innovazione, nel rispetto dell’ambiente».

Edina Kiss, Technical Project Manager di Vinolok, sottolinea: «Siamo entusiasti di questa collaborazione e c’è così tanto in termini di sostenibilità, convenienza e innovazione del packaging premium che ci sembra sia il naturale proseguimento del nostro portafoglio di bottiglie esistente per continuare a sviluppare una collaborazione strategica nei segmenti del vino e dei superalcolici».

Anche Carlos Veloso dos Santos, a.d. di Amorim Cork Italia è entusiasta: «La collaborazione con Vetreria Etrusca è l’avvio di un percorso che pochi possono dire di aver intrapreso nel packaging di alta qualità, a livello globale, arricchito dal valore aggiunto della sostenibilità. Un valore oggi imprescindibile, che passa attraverso i dettagli e i dettagli per noi sono cristallini, come Vinolok: massima espressione della trasparenza verso i nostri clienti».

