Prosecco DOC, effervescente sul fronte social

Al via una campagna Social per valorizzare bollicine e territorio di provenienza delle stesse. I primi post griffati saranno on line da giovedì 5 novembre a fine 2020. Parola di Brahmino.

Il Prosecco DOC è ai nastri di partenza, pronto per il lancio di una nuova azione di valorizzazione della Denominazione attraverso una campagna Social che mira a rassicurare il consumatore in merito a bontà e qualità delle bollicine più vendute nel mondo, ora anche in versione rosé, e al contempo si propone di esprimere al meglio il proprio corredo valoriale imperniato su sostenibilità, convivialità, e armonia del paesaggio.

Il progetto, ideato dal Consorzio di tutela della DOC Prosecco in collaborazione con H-FARM DIGITAL MARKETING, prenderà il via da giovedì 5 novembre e proseguirà fino al termine del 2020 con la pubblicazione dei primi post sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del Consorzio Prosecco DOC.

Le immagini testimonieranno momenti di consumo nei contesti più suggestivi selezionati tra i tanti che compongono il territorio di pertinenza della Denominazione, a partire dalle provincie di Treviso e Venezia per culminare sulle suggestive immagini riprese in uno spettacolare vigneto del padovano.

Per questa narrazione sono stati scelti dei professionisti la cui personalità è risultata in sintonia con quella del Prosecco DOC. Saranno gli influencer Giulia Gaudino e Paolo Stella a essere ritratti dal fotografo Simone Bramante, in arte Brahmino, mentre spiegano, attraverso le immagini, il loro personale punto di vista nel delineare le ragioni del trionfo del brand Prosecco DOC, indiscusso rappresentante del genio italiano nel mondo.

Breve PROFILO dei PERSONAGGI coinvolti

Simone Bramante è un fotografo e direttore creativo con base a Bologna e Milano. Ogni anno, la costante ricerca dell’immagine “perfetta”, conduce l’artista a viaggiare senza sosta. Popolarissimo su Instagram come @brahmino, dove vanta un milione di follower in tutto il mondo, Bramante ha collaborato con brand di calibro internazionale nei settori Food & Beverage, moda e motori. Le sue creazioni sono state pubblicate da testate di tutto il mondo, tra cui Forbes, Huffington Post, Vogue US, Fubiz, Grazia UK, Repubblica e moltissime altre.

Giulia Gaudino, classe 1989, nata a Bologna, fin da piccola nutre una grande passione per la danza, l’arte e la creatività: appassionata anche di astrologia e oroscopo Giulia ha sempre un occhio alle stelle. Oggi su Instagram racconta ad oltre 600 mila follower la sua passione per la moda, lo stile, la bellezza e l’eccellenza in generale.”

Paolo Stella, classe 1978, nato a Milano, esordisce come attore e spazia con la propria creatività dalla scrittura di libri alla direzione creativa. Oggi Stella è un imprenditore digitale con oltre 350 mila follower su Instagram, ai quali racconta la propria vita come un “narratore” esteta, alla ricerca costante della bellezza.

Redazione Centrale TdG