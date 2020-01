Sfida tra i migliori Bartender d’Italia.

Il Mix Contest è un evento itinerante, una competizione tra cocktail bar, ognuno dei quali viene rappresentato dal proprio bartender o barlady di riferimento.

Un evento coinvolgente, culturale, interattivo, itinerante e plastic free

I bartender in gara si sfidano nella loro arte, cioè la preparazione dei cocktail. A differenza della maggior parte dei contest di questo tipo, tuttavia, ad assaggiare i drink e a esprimere il proprio voto non sarà solo una giuria tecnica ma tutti i partecipanti all’evento . I voti, al termine della serata, si sommeranno e decreteranno il vincitore di ogni tappa che accederà di diritto alla finale nazionale.

Lo scopo di Mix Contest Italy Tour è, prima di tutto, quello di promuovere l'idea del "bere bene" . Finiti i tempi in cui i cocktail erano semplicemente prodotti a buon mercato mescolati tra di loro, l'arte della mixology è esplosa con il suo carico di grandi referenze, alcoliche e analcoliche, studio, creatività e voglia di innovare.

I cocktail preparati dai bartender vengono assaggiati e giudicati dal pubblico della serata e da una giuria tecnica .

Per eleggere il miglior cocktail bar d'Italia bisogna girarla, l'Italia. Per questo Mix Contest, per il secondo anno, si sposterà nelle principali città della Penisola scegliendo di volta in volta i protagonisti della sfida.

Mix Contest Italy Tour sarà un evento completamente plastic free per combattere la piaga della plastica, sempre più grave per il nostro pianeta.

Dopo le tappe del Mix Contest Italy Tour svoltesi nel 2019, restano ancora 3 nuove tappe per il 2020

12 Settembre 2019: Hotel Nh di Palermo

24 Settembre 2019: Hotel Nh di Firenze

15 Ottobre 2019: Hotel Nh di Padova

25 Novembre 2019: Hotel Nh di Parma

17 Dicembre 2019: Hotel Nh di Bologna De La Gare

Gennaio 2020: Torino (TBD Hotel)

Febbraio 2020: Milano (TBD Hotel)

Marzo 2020: Hotel Nh Napoli Panorama

La gran finale si terrà ad Aprile all’nH Roma Villa Carpegna.

Mix Contest la tappa di Torino | (TBD Hotel), gennaio 2020

La quinta tappa di Mix Contest Italy Tour si svolgerà giovedì 23 gennaio, a partire dalle ore 19:30, all’nH Hotel Torino Centro, corso Vittorio Emanuele II, 104, Torino.

I cocktail bar in gara saranno:

NAt Cocktail House

Barz8

La Drogheria

Centràl Cocktail Bar

Affini

Jazz Club

Tatabui

Piano35 Lounge

D.ONE Torino

EDIT

Pout Pourri Vintage Cafè

The Beach

Pop Boureau

Casa del Demone

Inside

L’accompagnamento gastronomico sarà curato dagli chef del Ristorante dell’Hotel.

Ogni tappa vedrà come teatro della competizione gli Hotel di NH Hotel Group, partner ufficiale del Mix Contest Italy Tour insieme a Velier.

La gran finale, che decreterà il miglior cocktail bar d’Italia, si terrà ad aprile all’nH Roma Villa Carpegna.

nH HOTEL GROUP ITALIA

Con 51 alberghi, 7.894 camere e circa 430 sale meeting in 25 città, NH Hotel Group – Italia è la catena leader nel mercato nazionale in grado di soddisfare le esigenze di una clientela business e leisure. NH Hotel Group Italia offre ai propri ospiti 3 categorie di hotel: NH Collection, premium hotel ubicati nelle location più suggestive delle principali città e con un livello di servizio capace di sorprendere gli ospiti; NH Hotels, urban hotels moderni e funzionali, un perfetto mix di comfort, servizio e location strategiche ma con tariffe accessibili; e nhow Milano, unconventional hotel di design dalla personalità unica.

RINALDI 1957

Dal 1957 Rinaldi è uno dei più stimati importatori di bevande alcoliche premium a livello italiano. Realtà dinamica, attenta alla qualità, alle nuove tendenze e all’ecosostenibilità, ha lanciato in Italia la moda della Vodka liscia e ha fatto conoscere nel nostro Paese alcune delle migliori referenze a livello mondiale, tra cui possiamo ricordare Ramsbury Gin, il distillato ufficiale di Mix Contest Italy Tour, il Rum Don Papa e la Vodka Imperial Gold.

MT MAGAZINE by MENU À PORTER

MT Magazine by Menu à Porter è una guida interamente dedicata ai Cocktail Bar d’Italia e ai loro protagonisti, i bartender.

Ideato dall’Agenzia di Comunicazione ed Eventi To Be, è realizzato sia in versione cartacea (gratuita per gli utenti) che digitale, è una finestra sui gusti, le storie e la filosofia di miscelazione di ogni bartender e di ogni cocktail bar recensito, uno strumento che i lettori italiani e stranieri (il magazine è in doppia lingua) possono utilizzare per conoscere i migliori locali della città.

NH Hotel Group è un consolidato operatore multinazionale e una delle principali catene alberghiere al mondo con circa 400 hotel e 60.000 camere in 30 Paesi tra Europa, America e Africa.

Contest Italy Tour

Un video dall’edizione precedente

