Giornata Mondiale della Paella a Valencia.

Il 20 settembre nella città di Valencia si svolgerà la terza edizione della giornata mondiale della paella, ambasciatrice della gastronomia valenciana nel mondo.

Nel 2020 World Paella Day diventa World Paella Cup: un torneo gastronomico.

Questo evento, promosso dalla città che ha inventato la paella, celebra il piatto più conosciuto della gastronomia spagnola ed avrà l’obiettivo di condividere con tutti questa straordinaria ricetta che unisce tradizione, cultura ed eccellenza culinaria.

Il piatto più famoso della gastronomia spagnola vanta 8 milioni di ricerche su internet e si posiziona come la quarta ricetta più ricercata al mondo.

Il Paella Day è stato organizzato dal comune di Valencia in collaborazione con l’ufficio del turismo (Agencia Valenciana de Turisme), la Fondazione Turismo di València, la Federazione Empresarial de Hostelería de València, Wikipaella, la DO Arroz de València, il Concorso Internazionale delle Paellas di Sueca e Paella Today.

Tutti questi enti stanno lavorando insieme affinché la paella sia il piatto del giorno anche nei ristoranti, ostelli e hotel di tutta la Comunità Valenciana, così come nei ristoranti del Senato e nelle mense delle imprese spagnole in tutto il mondo.

Il torneo gastronomico: la Coppa del Mondo di Paella

Otto chef, quattro uomini e quattro donne provenienti da Italia, Francia, Romania, Australia, Giappone, Cina, Stati Uniti e Spagna si sfideranno – dai rispettivi paesi – nella Coppa del Mondo di Paella, un torneo internazionale ispirato al formato delle competizioni sportive ove questi chef mostreranno chi prepara la paella migliore al mondo.

La competizione sarà trasmessa il 20 settembre online dallo Stadio di Mestalla, dunque preparati a tifare per il tuo Chef!

Ecco i partecipanti:

Lo chef australiano Leno Lattarulo

la francese Nathalie Bertheu

il giapponese Kawaguchi Yuki

Natalie Curie dagli Stati Uniti

il messicano Manuel Juliá

la chef Anne Marie dalla Romania

l’italiano Mateus Coelho

la spagnola Chabe Soler

I match si possono seguire direttamente sul sito worldpaelladay.org

Gli chef saranno in gara nelle diverse sessioni online per i Quarti di finale, Semifinali e Finale.

In seguito al sorteggio degli incontri vedremo il rappresentante italiano Mateus Coelho sfidarsi con lo chef Anne Marie rappresentante della Romania.

Gli ingredienti della paella valenciana finalmente rivelati

Dopo un lungo dibattito che ha suscitato anche qualche polemica finalmente è stata decisa la lista ufficiale degli ingredienti della paella: da quelli assolutamente obbligatori a quelli proibiti.

I valenciani hanno deciso di rivelare gli ingredienti e i segreti della preparazione di questo squisito piatto proprio durante la giornata mondiale della paella.

La paella infatti durante tutti questi anni è stata a volte reinterpretata in modo poco ortodosso anche da chef di fama internazionale come l’inglese Jamie Oliver che ha utilizzato il chorizo. L’attore Rob Schneider si è spinto a cuocerla nel forno in un recipiente di cristallo e Gordon Ramsey addirittura ha osato mescolare pollo, calamari, chorizo e vognole.

La vera ricetta della paella valenciana

Ingredienti

Riso

Pollo

Coniglio

Pomodori di taglia media

Fagioli bianchi di Spagna della varietà Ferradura, naturalmente freschi

Fagioli di Lima, o Garrofó

Peperoncino dolce

Zafferano

Rosmarino

Olio evo

Sale

Acqua

Ingredienti speciali facoltativi per i palati più coraggiosi

Lumache

Anatra

Carciofi

Ingredienti discussi

rondelle di limone

aglio

Questi due ingredienti sono occasione di dibattito acceso tra gli chef, non ci resta che aspettare il 20 di settembre per scoprire se vanno utilizzati o meno!

La ricetta: ecco i 14 trucchi per una paella valenciana perfetta

Riscaldare l’olio nel recipiente apposito, detto anch’esso paella, a fuoco molto dolce Rosolare per 5 minuti la carne di pollo e di coniglio, previamente ridotta a pezzi Aggiungere la verdura mondata e tagliata a pezzi nel seguente ordine: fagioli, carciofi e pomodoro grattugiato Rosolare per alcuni minuti Aggiungere il peperoncino e lasciare insaporire a fuoco molto basso per un minuto Aggiungere l’acqua (e qui solo i maestri valenciani sanno calcolare la giusta dose!), lo zafferano, i fagioli garrofó e il sale Alzare il fuoco e cuocere per circa 15 minuti E’ il momento per aggiungere eventualmente le lumache Aggiungere il riso, facendo attenzione che risulti ben distribuito su tutta la paella Cuocere per altri 15 minuti Assaggiare il brodo e regolare di sale 7-8 minuti prima di spegnere il fuoco aggiungere il rosmarino, lasciarlo 5 minuti e poi toglierlo La paella è pronta: per un risultato perfetto l’acqua deve essere evaporata, ma il riso non deve essere secco Il ‘socarrat’ si forma abbrustolendo il riso sul fondo della paella

