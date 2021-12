Cuore Iberico al fianco di Advar Onlus

È con un viaggio tra le specialità gastronomiche spagnole che l’azienda trevigiana, unico punto vendita di prodotti iberici in Italia, offre il suo sostegno a Advar ONLUS. Fino al 31 dicembre, l’originale confezione regalo “Sabores de España” manterrà attivo il sostegno agli ospiti della Casa dei Gelsi e ai malati a domicilio del territorio.

Due cuori che battono all’unisono e un’iniziativa speciale che prende vita in occasione del Natale. Lo spirito di collaborazione quest’anno lega a doppio filo Cuore Iberico, unico negozio in Italia specializzato in prodotti tipici spagnoli e Advar Onlus, per dare supporto all’assistenza ai malati inguaribili in fase avanzata e terminale, a domicilio e nell’Hospice “Casa dei Gelsi” di Treviso.

Fino al 31 dicembre l’esclusiva confezione regalo “Sabores de España”, composta per l’occasione dall’azienda trevigiana, accenderà l’attenzione sul tema delicato e raccoglierà i fondi da destinare alla ONLUS fondata nel 1988 da Anna Mancini, medico urologo dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e gestita interamente dai volontari.

“Anche se con un piccolo gesto, per noi è importante poter contribuire a una causa tanto importante – spiega Aberto Bovo, Responsabile di Cuore Iberico Srl – un grazie ai numerosi volontari del nostro territorio che con dedizione si occupano dell’assistenza ai malati. Dal profondo del cuore auguriamo un sereno Natale”.

La confezione “Sabores de España” contiene alcune delle specialità iberiche più apprezzate in tutto il mondo: un torrone a scelta tra le tipologie disponibili (morbido, al cioccolato o duro), una scatola acciughe 50 gr Pujado Solano e il Vino Cava, Brut o Rosé. Una selezione accurata che offrirà un’esperienza gastronomica natalizia di certo originale a tutti coloro che vorranno concedersi un “viaggio in Spagna” attraverso i suoi migliori sapori.

Cuore Iberico nasce nel 2012 da un’idea di Alberto Bovo, spinto dal desiderio di fondere, in un progetto imprenditoriale, le origini spagnole della moglie con la passione per i cibi e i vini di alta qualità. Passo dopo passo ha preso vita un percorso accurato tra le più qualificate tipicità provenienti da ogni angolo della Spagna, per diventare oggi l’unico punto vendita di prodotti gastronomici iberici in Italia. Il servizio di consegna rapido ed efficiente si unisce alla costante ricerca di eccellenze dal massimo profilo qualitativo, con la convinzione che la vera qualità sia garantita non dai grandi marchi, bensì da realtà sospinte da una forte passione e dall’entusiasmo di presentare un prodotto autentico e genuino.

La confezione regalo “Sabores de España” potrà essere acquistata online sul sito cuoreiberico.it o presso il negozio Cuore Iberico, in via Noalese 119/A a Treviso (zona aeroporto), aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 19.00, il sabato delle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

www.advar.it

www.cuoreiberico.it

Redazione Centrale TdG