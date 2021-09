Gran Canaria, il paradiso del cicloturismo

L’Ente del Turismo di Gran Canaria, in collaborazione con Bikelife, tour operator specializzato in outdoor e l’associazione Gran Canaria Tri Bike & Run, partecipano per la prima volta all’Italian Bike Festival di Rimini, dal 10 al 12 settembre 2021.

Chiudi gli occhi e pensa al tuo sport preferito. Ora pensa a un luogo dove puoi praticarlo indipendentemente dal mese dell’anno, con la temperatura ideale, una natura ricca di contrasti, una geografia scandita da diverse altitudini, una moltitudine di competizioni, professionisti che ti aiutano ad affrontare la tua sfida…apri gli occhi: sei a Gran Canaria, l’isola dove puoi praticare qualsiasi tipo di sport, sia in mare che in montagna, 365 giorni all’anno.

Gran Canaria è un’isola con una moltitudine di percorsi per gli amanti della bicicletta e del contatto diretto con la natura. Che sia in modalità downhill o su tracciati a lunga percorrenza, questa due ruote è una perfetta alleata per scoprire luoghi indescrivibili.

L’ambiente naturale che offre l’isola la rende degna della qualifica di «continente in miniatura». Gli amanti dello sport hanno infinite alternative che combinano l’esercizio fisico con i paesaggi lussureggianti nell’entroterra e le spettacolari zone costiere. Il clima mite che regna sull’isola durante tutto l’anno fa delle piste ciclabili una delle migliori alternative turistiche della destinazione.

L’isola è il luogo perfetto per sfuggire all’inverno con le sue 128 spiagge e i 24º centigradi di media annuale. Tuttavia, pochi conoscono l’area montuosa centrale, con paesaggi aspri e spettacolari che la rendono un paradiso per la mountain bike.

Gran Canaria Tri, Bike & Run

Gli enormi vantaggi di Gran Canaria come destinazione sportiva attiva, grazie a una straordinaria orografia, altitudine varie, chilometri di sentieri e temperature sempre primaverili potrebbero non essere sufficienti, o quasi, se non fosse per le strutture e i servizi presenti sull’isola che permettono di sfruttare al massimo ciò che la natura insulare offre per eventi sportivi di riconosciuto prestigio mondiale. Dal noleggio bike all’offerta ricettiva di prima classe per riposarsi e ritrovare forze e salute, centri specializzati in medicina dello sport dove controllare la propria condizione fisica prima di intraprendere una sfida, con tutta l’esperienza e il know-how necessari per chi partecipa a questi eventi, siano essi amatori, professionisti o famiglie.

Gran Canaria Tri, Bike & Run è il brand ufficiale del Patronato de Turismo de Gran Canaria, che riunisce sotto lo stesso marchio di qualità l’offerta esistente sull’isola rivolta ad amatori e professionisti del ciclismo, del triathlon e della corsa.

L’associazione è composta da società esperte nell’organizzazione di eventi legati a questi segmenti sportivi, oltre che nell’organizzazione di percorsi e noleggio attrezzature dedicate, sei catene alberghiere e un polo ospedaliero con una sezione specializzata nella medicina dello sport.

L’Ente del Turismo, consapevole della necessità di un interlocutore che conosca la destinazione e abbia le competenze necessarie per far vivere al meglio un’esperienza bike sull’isola, ha deciso di partecipare all’Italian Bike Festival con il tour operator Bikelife presentando insieme la destinazione.

Bikelife nasce nel 2013, operando fin dai suoi inizi in Emilia-Romagna e in Abruzzo. Il core business del tour operator è da sempre focalizzato sulla vacanza attiva, dalla quale sono stati sviluppati piani integrati di vacanza e viaggi legati al mondo dell’outdoor, con particolare predisposizione verso il cicloturismo e il trekking. Presenti su diversi mercati internazionali, oltre all’incoming italiano e l’outgoing estero, con scambi commerciali di rete con altre realtà imprenditoriali che interessano il settore del turismo attivo e della mobilità sostenibile.

L’Ente del Turismo di Gran Canaria, GC Tri Bike & Run e Bikelife vi aspettano per un weekend sulla riviera romagnola, all’insegna dello sport, con molte sorprese, giochi e un assaggio di Ron Miel Arehucas, il rum al miele tipico dell’isola con una storia e un sapore tutto da scoprire!

Info:

