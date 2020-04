Eataly consegna la pizza a domicilio

La Pizza Eataly potrà essere ordinata attraverso Deliveroo.

Da mercoledì 1° aprile 2020 la piattaforma online di consegna a domicilio porterà la pizza nelle case degli italiani senza contatto e nel rispetto delle misure igienico sanitarie per la tutela dei lavoratori e dei clienti. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7 dalle ore 18.00 alle ore 22.00.

In quali città sarà possibile ordinare la pizza Eataly a domicilio?

Pizzerie di Eataly Torino Lingotto

Milano Smeraldo

Roma Ostiense

Genova

Trieste

Piacenza

Firenze

Bari

Non solo consegna pizze: su Eataly puoi anche fare la spesa online

Il delivery della pizza, si aggiunge agli altri servizi già attivi oltre che offrono ai clienti di ordinare la spesa attraverso il servizio Eataly Today (today.eataly.it) e attraverso lo Store Online.

Ampia la proposta di pizze tra cui scegliere

Margherita

Margherita con bufala

Capricciosa

Napoli

Cotto e olive

Diavola

Parma

Marinara

Valdostana

Ortolana con verdure di stagione

Quattro formaggi

Radicchio e taleggio.

In aggiunta: sfizi, fritti della grande tradizione italiana e dessert

Panelle

Supplì al pomodoro

Alici fritte

Tiramisù.

Il servizio è attento ad ambiente e sostenibilità grazie agli imballaggi scelti da Eataly: quelli di pizza, fritti e dolci sono in materiale biodegradabile, mentre la borsa per la consegna è in carta.

Per informazioni e per capire come ordinare vai sul sito di Deliveroo.

Per saperne di più sulla Pizza Eataly.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa