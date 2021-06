“cosìcom’è” è il nome nuovo della gastronomia torinese che si trasforma in bistrot… e dall’amore per il buon cibo e la passione per la cucina nasce questo locale minimal ma elegante che supera il concetto di gastronomia tradizionale con una proposta in cui tradizione piemontese e innovazione si fondono con successo.

Dalla passione, la ricerca e l’esperienza di Gregorio Cavallaro, sommelier e appassionato di cucina, prende vita un luogo nuovo, aperto dalla colazione all’aperitivo mentre lo chef Lorenzo Andreazzoli crea piatti della tradizione rivisitandoli con garbo, senza modificare i profumi e i sapori ben saldi nella nostra memoria, ma rendendoli decisamente più attuali. Una cucina semplice ed innovativa dal gusto contemporaneo, un mix di sapori, profumi e culture. Il risultato è una proposta gastronomica intrigante e unica nel suo genere.

Piuttosto importante è la formazione di Gregorio Cavallaro: il primo passo è sull’Amerigo Vespucci, la nave scuola più bella e famosa del mondo. Dal 2013 al 2015 è in sala all’Arcadia di Piero Chiambretti, successivamente si diploma Sommelier AIS a Torino e diventa direttore di sala a Villa Vela; un passaggio formativo a Casa Slurp e dal 2017 al 2020 è direttore al Bricks.

Lo chef Lorenzo Andreazzoli inizia invece il suo percorso come cittadino del mondo, maturando importanti esperienze in diversi ristoranti in Australia, Nuova Zelanda e Tasmania.

Claudia Pignatale (Secondome gallery) ha firmato il progetto di interni del locale rispecchiando lo stesso principio di elegante semplicità. In un ambiente di un blu intenso spiccano gli arredi su misura in legno massello di frassino, realizzati artigianalmente. Sul bancone, rivestito con le ceramiche a rilievo, le lampade ispirate al cappello indossato da Greta Garbo nel film del 1939 di cui la lampada porta il nome. Il dehors esterno, invece, ricorda la poppa di una barca.

L’offerta della gastronomia-bistrot “Così Com’è” spazia da deliziosi antipasti a primi e secondi mai scontati e banali, contorni e golosi dolci di pasticceria. Facendo riscoprire alla clientela torinese e ai turisti che visitano la città quel gusto unico della grande tradizione della cucina piemontese: formaggi di caseifici piemontesi selezionati, salumi di alta qualità, pasta fresca di loro produzione, come i classici agnolotti del plin, ripieni di carni piemontesi; tajarin, maltagliati e gnocchi di patate. La vendita di pane ha l’imprinting di produzione di uno dei migliori panificatori di Torino, Luca Scarcella.

Per gustare la colazione, operativa dalle 7,30, c’è una ricca offerta di caffetteria, con brioche, torte, panini e tramezzini, plumcake, biscotteria secca, focacce e pizze in teglia home made, per le quali vengono utilizzate materie prime selezionate, farine, creme spalmabili e cioccolati ricercati.

La proposta del pranzo vuole far riscoprire il gusto unico del bistrot, una cucina moderna, curata, con grande ricerca nella materia prima; insieme a verdure di stagione, pesce fresco e carni di provenienza piemontese.

Dal banco della gastronomia al piatto, si possono gustare piacevolezze come lo sformatino di verdure di stagione, biscotto alle mandorle e fonduta di toma piemontese, la tartare di ricciola e coulisse di gamberi e quella di carne, biscotto di frolla al parmigiano e sedano ghiacciato, gli Gnocchi di patate gambero crudo e pomodoro, la zuppetta di pesce con crostone di pane di Scarcella, i calamari ripieni di mollica di pane, pomodori secchi, capperi con salsa di pomodorino confit e la bavarese alle fragole e zuppetta di verdure.

Una cucina così com’è… piacevole, gustosa, da provare.

cosìcom’è

 Via dei Mille, 32, 10123 Torino

 cosicometorino.com

 +39 011 38 52 437

