Il Merluzzo si veste a festa

Da Bacalhau Osteria piatti limited edition e l’inedito Ginz tra decorazioni natalizie e Gift Card

Da Bacalhau Osteria, l’unico ristorante di pesce a Torino a proporre un menu, dall’antipasto al dolce con il pregiato merluzzo dei mari del Nord, si respira l’atmosfera natalizia.

Varcando la soglia del locale, in corso Regina Margherita 22 nel quartiere Vanchiglia a pochi passi da piazza Vittorio Veneto, i commensali vengono accolti da un grande albero nero impreziosito da una cascata di luce bianca e pranzeranno o ceneranno sotto un cielo di stelle nere e luccicanti. Il colore della notte caratterizza, da sempre, Bacalhau Osteria in netto contrasto con il bianco della carne del merluzzo.

All’interno del locale paratie di design posizionate accanto ad ogni tavolo garantiscono intimità e sicurezza mentre la lampada a pannello U-vir-LED 21 della 21 Equipment Wellness Company assicura l’igienizzazione costante degli spazi; sulle pareti tele evocative conducono gli ospiti in Islanda da dove giunge il merluzzo accuratamente selezionato e utilizzato dallo chef Fabio Montagna in versione baccalà e stoccafisso per le sue sfiziose ricette.

Per le festività natalizie, dal 22 dicembre al 9 gennaio 2022 (compresi) lo chef Fabio Montagna propone un menu completamente rinnovato con piatti limited edition nel rispetto della tradizione e delle materie prime di qualità piemontesi e italiane; il Gadus morhua islandese (la qualità più apprezzata al mondo più magro del Gadus macrocephalus anche detto merluzzo del Pacifico) viene accompagnato in accostamenti audaci e inediti.

Ecco che in carta entrano prodotti come il cioccolato, il melograno, il topinambur, il mandarino di Ciaculli, i capperi di Salina e ancora i pistacchi di Bronte, le lenticchie di Castelluccio oltre alle classiche cozze e vongole, regine delle tavole natalizie.

Alcuni dei piatti? Come antipasti il baccalà confit su crema di cavolfiore, vongole, olive taggiasche, agrumi, basilico e scaglie di cioccolata e l’insalata di baccalà in olio, cozze, melograno, insalata riccia, pomodori confit, olio di rucola o ancora le frittelle di baccalà e pistacchio su salsa di tapinambur aromatizzata al rosmarino con lacrime di nero di seppia; come primi, imperdibili gli gnocchi al nero di seppia, salsa di broccoli, vongole, fonduta di baccalà o i tondelli di baccalà, pomodoro pachino, straccetti di baccalà e pistacchi di Bronte. E come secondi? Il trancio di baccalà con gamberi e lenticchie di Castelluccio in umido o il trancio di baccalà con salsa di melograno e spinacini all’aglio nero. Si conclude in dolcezza con delle crepes al torroncino, salsa di arance o con l’inimitabile cheese cake di baccalà con salsa di mango e cioccolata oppure con la “Palla di Natale”, guscio di cioccolato al 70%, mousse al lampone e mandorle.

La proposta di Bacalhau Osteria per le festività natalizie – oltre ai piatti da scegliere alla carta – prevede la “Degustazione di Natale” composta da: cuore di baccalà al vapore brandato a mano con olio evo taggiasco, patata viola di Giaveno, pinoli croccanti e olio al coriandolo; tondelli di baccalà, pomodoro pachino, straccetti di baccalà e pistacchi di Bronte; trancio di baccalà con gamberi e lenticchie di Castelluccio in umido e per concludere, crepes al torroncino, salsa di arance.

Tutte le proposte possono essere accompagnate da una grande selezione di prestigiose referenze italiane e portoghesi e da un’accurata selezione di champagne.

Accanto a etichette importanti trovano spazio piccoli produttori di altissima qualità, un ventaglio di opzioni selezionato con cura, che viene incontro alle esigenze di qualsiasi palato. Di rilievo è anche l’offerta per la degustazione “al calice”. Una particolare attenzione è stata riservata alle “bollicine”, come ai vini da dessert e “da meditazione”: da Bacalhau Osteria potete sorseggiare ben tre tipi di Ginja, il liquore tipico portoghese alle amerene e il pregiato Tawny Port Miguels invecchiato a 10, 30 o 40 anni.

E per chi non sapesse cosa regalare a Natale a parenti ed amici, Bacalhau Osteria propone 4 Gift Card per un viaggio tra i sapori italiani e portoghesi: una all’insegna dell’aperitivo portoghese con 5 petiscos più un calice di vinho verde “ALR” Antonio Lopes Ribeiro, un’altra che prevede un antipasto, un primo e un secondo, una terza più “ricca” con due antipasti, un primo, un secondo e un dolce, e infine una “libera” da definire con lo chef!

Tutte le Gift Card sono valide sino al 31 marzo 2022 e possono essere utilizzate in loco o comodamente a casa propria con servizio asporto o consegna a domicilio.

Basta un click, inoltre, per iscriversi gratuitamente al CluBacalhau (https://www.bacalhau.it/clubacalhau) e ottenere vantaggi esclusivi come:

la priorità nel prenotare un tavolo durante le festività natalizie;

la consegna a domicilio in un orario specifico con personale di Bacalhau Osteria sia a pranzo che a cena;

l’assaggio dell’esclusivo drink natalizio portoghese, il Ginz a base di Prosecco miscelato con il Bitter King Ginja d’Obidos Vila Das Rainhas, il primissimo Bitter Ginja prodotto al mondo creato selezionando le “ginje” (le amarene portoghesi) con criteri di continua ricerca migliorativa ristretta in un piccolo straordinario appezzamento di terreno, definibile come il “Gran Cru” del frutto ginja; da lì provengono le migliori ginje del mondo, con il perfetto tenore di zuccheri naturali e la più profonda ed elegante armonia aromatica.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Bacalhau Osteria

Corso Regina Margherita 22, Torino

011 839 7975 – www.bacalhau.it

Redazione Centrale TdG