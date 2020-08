Rinaldi 1957 di Bologna ha organizzato, per l’estate 2020, un viaggio per le città della penisola, a supporto dei cocktail bar italiani con un pittoresco truck griffato Don Papa.

Rinaldi 1957 non si ferma! Dopo le interessanti dirette Instagram dedicate ai rum di questa primavera, che hanno visto protagonisti alcuni dei più importanti bartender italiani insieme a Walter Gosso, Advocacy Manager dell’Azienda di Bologna, da giugno sono finalmente ricominciate le prime degustazioni e piccoli eventi nei locali – con grande attenzione alle normative vigenti.

Street Cocktail Tour Rinaldi 1957 dal 24 agosto al 13 settembre

Il Truck Don Papa viaggerà su e giù per l’Italia partecipando a 16 serate tra località costiere e alcune città della penisola.

Ancora una volta Rinaldi 1957 vuole stare accanto ai cocktail bar italiani, duramente provati per i mesi di inattività causati dall’emergenza Covid.

All’interno del BMW 2.8CS del 1969 griffato Don Papa, si trovano due postazioni cocktail.

A bordo Stefano Di Dio, proprietario di OSCAR.697 il brand conosciuto nel mondo per il suo Vermouth, che viaggerà con lo staff media.

Media partner del Tour sarà “Men On Wheels”.

La partenza sarà da Bergamo proprio per dimostrare la vicinanza di Rinaldi 1957 ai cocktail bar locali e per dare continuità al 2020, visto che uno degli ultimi eventi a cui l’Azienda aveva partecipato a fine gennaio era stata proprio la Bergamo Cocktail Week.

Da lì si procederà fino a Palermo viaggiando sulla Riviera Adriatica, quindi una tappa in Sardegna, una a Roma e il viaggio sulla parte Tirrenica, fino al gran finale milanese del 13 settembre che vedrà protagonista Ilaria Bello, bar manager del Talea di Torvaianica (Roma) e Brand Ambassador di Rinaldi 1957. Altro protagonista e BA Rinaldi 1957, sarà in alcune tappe Marco Riccetti bar manager dell’Inside di Torino.

Gabriele Rondani, Direttore Marketing & PR di Rinaldi 1957, racconta così il Tour: “Dal 24 agosto al 13 settembre, Rinaldi 1957 sarà ancora più vicina ai suoi clienti e rappresentanti, con un viaggio a supporto dei bar. Offriremo la nostra presenza e, per dimezzare le code, un secondo bar all’esterno del locale con Walter Gosso che realizzerà alcuni cocktail. Advocacy Manager e Brand Ambassador del Gruppo, Walter ritorna dietro il banco che lo ha visto primeggiare nel passato in importanti competizioni Italiane e internazionali.”

La cocktail list

Quattro i marchi presenti in cocktail list:

Rum Don Papa

Gin Ramsbury

Vermouth OSCAR.697

Batida de Coco

“Il Tour avrà il sorriso e l’estate come temi centrali, pur non dimenticando la dovuta attenzione alla salute delle persone e al distanziamento fisico.” – racconta Paolo Vercellis, Brand Manager di Rinaldi 1957 – “Abbiamo predisposto i sanificatori forniti da Ramsbury per tutti e non mancheranno gadget per i nostri clienti e per il pubblico che parteciperà a ogni tappa.”

Street Cocktail Tour Rinaldi 1957 | Estate 2020

 16 città e località costiere italiane

 dal 24 agosto al 13 settembre 2020

