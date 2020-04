“Il giro del mondo in 8 Rum” Rinaldi 1957 Masterclass online con Leonardo Pinto

Rinaldi 1957 di Bologna ha organizzato una serie di tappe virtuali da far fruire gratuitamente online ai loro clienti per spiegare al meglio storia, personaggi, segreti e terroir dei Rum che distribuisce.

Il format si chiama “Il giro del mondo in 8 rum”. La prima masterclass a cura di Leonardo Pinto, uno dei massimi esperti italiani di questo distillato, è stata un grande successo.

Il prossimo appuntamento con la masterclass di Leonardo Pinto è per giovedì 30 aprile alle 17.30 con nuove destinazioni, terroir e prodotti. Le masterclass sono realizzate dal Rinaldi 1957 in esclusiva e saranno trasmesse attraverso la app Zoom.

Leonardo Pinto ha parlato dei seguenti Rum:

Coloma (Colombia): Rum di melassa, stile spagnolo, Coloma 8 anni;

(Martinica): XO | Grande Reserve C/A

Rum Don Papa (Filippine): Don Papa Rare Cask

La storia e la produzione del rum possono aprire le porte di un mondo affascinante e variopinto, come i molti paesi che ne sono diventati produttori.

L’articolata provenienza del Rum ne ha reso impossibile una regolamentazione universalmente valida.

Inoltre l’allargamento ad altre zone produttive (rispetto alle classiche votate al Rum) è un trend importante (trasversale a molti liquori e spirit) che “Rinaldi 1957” ha saputo cogliere, diventando un riferimento per la selezione di prodotti prestigiosi.

Durante le lezioni vengono approfonditi anche i metodi di distillazione ed invecchiamento, il clima, l’ubicazione geografica e le qualità che deve avere un master blender.

In tutto sono diventati 15 i brand di rum presenti nel catalogo Rinaldi

Novità

HSE Habitation Saint Etienne (Martinica)

La Progresiva e Black Tears (Cuba)

Emperor e Lazy Dodo (Mauritius)

Coloma (Colombia)

Matugga (Uganda)

Maya (El Salvador)

Whisper (Antigua)

Naga (Indonesia)

Panama 1914 (Panama).

Prodotti storici per Rinaldi

Barbancourt (Haiti)

Centenario (Costa Rica)

Don Papa (Filippine).

La collezione “Maison du Rhum” con prodotti da tutto il mondo.

I rum illustrati da Leonardo Pinto nella prima masterclass

Distilleria Coloma (Colombia)

La famiglia Constain è la creatrice del Rum Coloma nel 1959. Alberto Constain Medina è diventato il proprietario della “hacienda” costruita alla fine Diciannovesimo secolo nel villaggio di Fusagasuga nel centro della Colombia. Inizialmente coltivano caffè, chiamato Coloma, qualche anno dopo producono un liquore con lo stesso nome che diventa molto popolare in tutto il Paese. Nonostante fosse un suo sogno poter aprire una distilleria di rum, al tempo per la legge colombiana non era permesso. Nel 2005 la legge cambia e viene permessa la distillazione in aziende private. Il figlio decide di ricominciare la produzione di rum con l’aiuto di due master blenders colombiane, Sandra Reatigui e Judith Ramirez. Coloma viene prodotto dalla distillazione della melassa, riposa per 8 anni in botti rovere cha hanno contenuto in precedenza bourbon e dai 6 ai 12 mesi finisce il suo affinamento in botti utilizzate per l’omonimo liquore al caffè.

Habitation Saint-Etienne (HSE) | XO | Grande Reserve C/A

Saint-Etienne è una distilleria storica della Martinica francese con una storia affascinante che puoi scoprire cliccando qui.

Il rum XO | Grande Reserve C/A Aoc Martinique (43% vol – 70 cl) proviene da una selezione delle annate più antiche dell’Habitation dal 1960. Un rum notevole che è il risultato di una complessa ricerca in cui ogni passaggio è stato ben padroneggiato. Dal bellissimo color ambra, presenta un naso nobile di estrema ricchezza. Questo rum ci offre spiccate note di cacao, moka e tabacco leggero, arricchite da piacevoli tocchi di spezie come il pepe e la noce moscata.

Rum Don Papa Rare Cask

Gradazione alcolica: 50.5% vol.

Capacità: ml. 700.

Categoria: Rhum da melassa che affina in botti affumicate e successivamente in botti tostate

non viene né realizzato il blend (è quindi “cask strenght”) né la filtrazione prima dell’imbottigliamento.

