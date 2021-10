Rum Anejo 8 anni della gamma Ron Santiago de Cuba™

Rinaldi 1957 presenta il nuovo rum di Santiago di Cuba™.

Subito dopo il rilancio delle 3 varianti di Ron Santiago de Cuba, arriva un prodotto completamente nuovo in Italia, Inghilterra, Germania, Italia, Paesi baltici e naturalmente a Cuba.

“Ron Santiago De Cuba Anejo 8 anni è la nuova perla nel mondo del Rum cubano invecchiato: una deliziosa creazione liquida che celebra il valore dell’ottava generazione dei Maestri del Ron della città di Santiago de Cuba“. Dayalan Nayager, Direttore di Diageo Gran Bretagna, Justerini&Brooks e Ron Santiago S.A. ha commentato: “siamo lieti di presentare il nuovo Rum Santiago de Cuba Anejo 8 anni. Vediamo un’incredibile opportunità nel mondo premium tra i nostri mercati chiave in Europa e in Gran Bretagna – entrambi eccellenze nella categoria del rum. In particolare, in Gran Bretagna, il mercato del rum premium sta crescendo del 79%, anno dopo anno, grazie ai consumatori che ricercano nuovi marchi.”

Le caratteristiche del Rum Anejo 8 anni, Ron Santiago de Cuba™

Invecchiato per almeno 8 anni. Tutte le indicazioni sull’invecchiamento si basano sull’età del liquido più giovane nella miscela.

Maturato in botti di quercia bianca accuratamente selezionate (alcune in uso da più di 70 anni).

Caratteristiche visive e olfattive: liscio e delicato con una naturale dolcezza all’olfatto.

Palato: prende il via con delle note intense perfettamente bilanciate e si evolve con sentori di miele, vaniglia, cacao e frutta tropicale.

Distillato dalla melassa ottenuta dalla ricca canna da zucchero coltivata nella zona di Santiago de Cuba.

Grado alcolico 40%.

Abilmente distillato dai Maestros Roneros – i maestri del Ron Cubano.

Il maestro del Ron Santiago de Cuba Rum, Tranquilino Palencia Estruch (“Tano”) afferma: “Il nuovo Anejo 8 anni è indubbiamente un rum dalla regione di Santiago de Cuba. L’aroma ci invade dall’apertura della bottiglia. La combinazione di sapore e aroma di questo nuovo liquido è perfettamente bilanciato e unico. Da esperto di rum cubano, sono estremamente orgoglioso di quello che abbiamo creato. Vogliamo che questo sia il riferimento per il rum cubano invecchiato 8 anni”.

Santiago de Cuba™ si trova nel cuore di un microclima unico, dove la terra fertile, i mari dei Caraibi e il sole cocente si combinano per creare l’ambiente perfetto per un rum che ha un profilo aromatico naturalmente dolce e morbido.

Questo raro ambiente geografico è conosciuto come “La Cuna (la culla) del Ron Ligero Cubano” da oltre 150 anni.

Santiago de Cuba™ è distribuito in Italia in esclusiva da Rinaldi 1957 di Bologna.

Rum Anejo 8 anni, Carta Blanca, Extra Anejo 11 anni e 12 anni, sono prodotti da Corporacion Cuba Ron e distribuiti grazie alla collaborazione tra una filiale europea di Diageo e la società Cuba Ron.

