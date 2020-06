Amaro K32 delle distillerie Roner: un nuovo prodotto ottenuto dalla combinazione di diverse erbe officinali alpine.

Dopo mesi di studio e prove del mastro distillatore l’azienda altoatesina ha integrato la propria gamma, che negli ultimi anni si è arricchita con il gin Z44, il rum R74 e i vermuth GW e KS, con questo nuovo amaro.

Note organolettiche dell’amaro K32 di Roner

K32 regala gli aromi tipici dei prati dell’Alto Adige richiamando la melissa e la camomilla, la menta aggiunge un tocco di freschezza ed energia all’amaro. Non mancano le note di ginepro, la genziana e la liquirizia e le più delicate e floreali di fiordaliso e erica. Un gradevole e fresco tocco di agrumi rende equilibrato al prodotto.

Un amaro alle erbe dal sapore pieno, non invadente, di gradevole dolcezza e dai profumi accattivanti.

Per il consumo le opzioni sono le più disparate:

miscelato per un cocktail

bevuto in purezza a fine pasto

servito con ghiaccio per accompagnare un momento di relax.

Le distillerie Roner operano dal 1946, quando Gottfried Roner iniziò a distillare, con il suo alambicco nella casa di famiglia. Karin Roner, rappresenta la terza generazione della famiglia e dal 2007 ha ereditato dal padre Andreas la gestione dell’azienda.

Importante la produzione di grappe come la Grappa Blauburgunder di Pinot Nero, o la Grappa di pinot bianco invecchiata

In molti distillati il tocco in più è rappresentato dalla macerazione di radici e bacche dei boschi alpini.

Variegata la produzione di liquori alla genziana, al ginepro e al mirtillo.



Distillerie Roner

 Via Josef Von Zallinger, 44, 39040 Termeno sulla Strada del Vino BZ

 roner.com

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa