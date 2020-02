Rhum Agricole Tres Vieux Single Barrel 2000

Arriva in Italia il nuovo Rhum della distilleria J.M, la più antica della Martinica, grazie a Sagna.

La distilleria J.M da sempre vanta distillati riconosciuti tra i migliori al mondo.

Rhum Single Barrel 2000 selezionato per il mercato italiano

Da una ridotta ed esclusiva produzione di Rhum J.M millesimati, Sagna ha selezionato una prestigiosa “single barrel” annata 2000 disponibile solamente per il mercato italiano.

Si tratta di un rhum agricole invecchiato e maturato per 18 anni in una botte di rovere americano, unica ed esclusiva per le sue caratteristiche organolettiche.

Nel corso dell’invecchiamento quasi il 70% del volume della botte è evaporato, rilasciando la cosiddetta “part des anges”.

L’etichetta personalizzata con il logo Sagna, riporta il numero unico della bottiglia.

Il Rhum al naso regala sentori di frutta gialla matura, vaniglia, spezie dolci e tabacco.

Al palato è elegante, fine e persistente. Assaggiandolo tornano immeditamente gli aromi di frutta e nel finale si percepiscono gli agrumi e le note tostate.

Il nuovo Rhum J.M è stato selezionato per il mercato italiano ed è distribuito da Sagna S.P.A. Importatori dal 1928

