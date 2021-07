Ron Santiago de Cuba distribuito da Rinaldi ™

Rinaldi 1957 di Bologna lancia il famoso Ron di Cuba in una veste tutta nuova.

Ron Santiago de Cuba™ è il rum amato dai consumatori cubani, apprezzato dagli intenditori di rum cubano e solitamente riconosciuto come la più alta espressione di questa importante tradizione.

La nascita del Ron Ligero a Cuba, nella Cuna del Rum

Durante i secoli XVI, XVII e XVIII si diffusero nelle Antille diversi metodi per produrre e per miscelare il Ron; a Cuba, grazie all’aiuto di innovazioni tecniche europee e locali venne sviluppato un prodotto di aroma e di gusto così raffinato che prese il nome di Ron ligero, in opposizione ai distillati più pesanti di altre provenienze caraibiche.

Questo metodo di distillazione, di invecchiamento e di miscela sviluppatosi a Cuba, e in particolare a Santiago de Cuba™, continua a rappresentare ancora oggi la più alta espressione della tecnica di fabbricazione del Ron ligero Cubano. Santiago de Cuba è anche la capitale culturale di Cuba e molti la reputano anche dei Caraibi.

Santiago de Cuba™ si trova nel cuore di un microclima unico, dove la terra fertile, i mari dei Caraibi e il sole cocente si combinano per creare l’ambiente perfetto per un rum che ha un profilo aromatico naturalmente dolce e morbido.

Questo raro ambiente geografico è conosciuto come “La Cuna (la culla) del Ron Ligero Cubano” dal 1862 e il logo nuovo lo mostra molto bene sulle nuove etichette.

Tutti i rum Santiago de Cuba™ sono distillati dalla melassa ottenuta dalla ricca canna da zucchero coltivata solo in questa specifica regione e sono tutti invecchiati in botti di rovere bianco, accuratamente selezionate per garantire un invecchiamento ottimale.

I Maestros Roneros – i maestri del Ron Cubano, autentiche celebrità a Cuba e non solo – utilizzano miscele dalle riserve invecchiate e selezionate dal magazzino di invecchiamento, la “Nave Don Pancho”, noto come la “Cattedrale del rum cubano”.

Le botti – alcune in uso da più di 70 anni – lì riposano, venendo anche «cullate» dal passaggio del treno (che venne introdotto nel 1837, prima che in Spagna, paese del quale l’isola caraibica era allora colonia).

Lì avviene anche l’imbottigliamento: non tutti gli altri marchi in commercio lo realizzano a Cuba.

Ortensia Di Gregorio, Global Marketing Director di Ron Santiago de Cuba™ afferma “Siamo lieti di rilanciare Ron Santiago de Cuba™.

Abbiamo introdotto un design fresco e nuovo al packaging che fonde perfettamente la tradizione con la modernità. La vivace tavolozza di colori assicurerà al marchio una forte presenza nel segmento dei rum premium in continua crescita”.

Le nuove bottiglie per il Ron Santiago de Cuba™

Il rilancio del packaging vede 3 release protagoniste:

Carta Blanca : rum che deriva dai primi anni di invecchiamento in botti di rovere bianco. Leggermente ambrato ma trasparente, con un sapore e un profumo caratteristici e persistenti. Particolarmente leggero e morbido, è ideale da bere con ghiaccio, liscio o per essere utilizzato in miscelazione.

: rum che deriva dai primi anni di invecchiamento in botti di rovere bianco. Leggermente ambrato ma trasparente, con un sapore e un profumo caratteristici e persistenti. Particolarmente leggero e morbido, è ideale da bere con ghiaccio, liscio o per essere utilizzato in miscelazione. Extra Añejo 11 anni : invecchia per undici anni in barili di rovere bianco. La sintesi della grande esperienza dei Maestri Roneros della cantina d’invecchiamento di Santiago de Cuba. L’intenso sapore ed aroma trasmettono sensazioni uniche tipiche di un prodotto di qualità, secco ma con retrogusto intenso, morbido ed equilibrato.

: invecchia per undici anni in barili di rovere bianco. La sintesi della grande esperienza dei Maestri Roneros della cantina d’invecchiamento di Santiago de Cuba. L’intenso sapore ed aroma trasmettono sensazioni uniche tipiche di un prodotto di qualità, secco ma con retrogusto intenso, morbido ed equilibrato. Extra Añejo 12 anni: invecchiato in maniera diversa dall’11 anni. Dal bellissimo colore ambrato e dai profumi fini ed evoluti. Il suo gusto è secco ma allo stesso tempo soavemente morbido, con ricordi pronunciati dei legni preziosi in cui è stato invecchiato. Tradizione e modernità si fondono in questo Ron.

Tutti i rum all’interno delle nuove bottiglie sono rimasti uguali al passato.

Santiago de Cuba™ è prodotto da Corporación Cuba Ron e distribuito in Italia in esclusiva da Rinaldi 1957.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa