Prosecco Doc sponsor di eventi sportivi in mondovisione

Il Prosecco Doc ai Campionati italiani di Ciclismo e alle gare della MotoGP.

Domenica 23 agosto il logo del Prosecco Doc è apparso in mondovisione in occasione di importanti gare sportive: “È stata una grande emozione vedere protagonista il nostro logo sulle maggiori reti televisive italiane e straniere.” questo il commento del Direttore del Consorzio del Prosecco Luca Giavi.

“La domenica sportiva di mezza estate ha rappresentato un’occasione importantissima per la promozione del nostro brand e del nostro territorio di produzione.” sottolinea Giavi “Da un lato le jeroboam di Prosecco Doc venivano stappate in mondovisione per festeggiare il vincitore della tappa austriaca disputata nel Red Bull Ring di Spielberg in Austria, momento immortalato da fotografi e telecamere di tutto il mondo.

In contemporanea, su Rai 2, scorrevano le immagini in diretta da Bassano del Grappa, Castelfranco, Asolo, Marostica e Cittadella dove si svolgeva il Campionato italiano di Ciclismo su Strada. Le immagini della gara hanno mostrato agli spettatori le spettacolari località protagoniste della corsa, tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, nel cuore del territorio di produzione del Prosecco”.

Accanto all’attività informativa e pubblicitaria svolta dal Consorzio, durante l’appuntamento ciclistico, vi è stata anche l’opportunità di degustare il Prosecco DOC di un selezionato gruppo di aziende:

Astoria;

Bericanto;

Dal Bello;

Santa Margherita;

Sui Nui;

Tenuta Setten;

Villa Sandi;

Vini San Giuseppe e Zardetto.

E gli eventi dell’estate non sono finiti. Il Prosecco DOC sarà title sponsor, nell’ultimo fine settimana di agosto, durante le gare del Mondiale Superbike ad Aragón, mentre l’appuntamento più atteso sarà il 13 settembre a Misano World Circuit “Marco Simoncelli” con il campionato MotoGP™ e MotoE™.

Autore & Credits

Redazione Tdg

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa