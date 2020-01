Presentati i nuovi brand in occasione della General Sales Convention.

I nuovi brand di “Rinaldi 1957” sono stati selezionati dopo un’attenta scelta tra realtà autentiche e rappresentative del territorio.

Tra questi ritorna Barbancourt, il rum da intenditori che per più di due anni non è stato fornito in Europa.

HSE – Habitation Saint-Etienne

Saint-Etienne fu costruita sulla base di “La Maugée”, una raffineria di zucchero la cui terra si estese all’inizio del XIX secolo su 400 ettari, da Gros-Morne a Saint-Joseph.

L’insieme architettonico testimonia il sistema abitativo specifico della Martinica ed è monumento nazionale.

Nel 1882, Saint-Étienne fu acquistata da Amédée Aubéry, un giovane capitano industriale che diventò poi una delle figure più rappresentative dell’economia martinicana.

Fu lui infatti a richiedere la “AOC” del rhum per la Martinica, che in Francia corrisponde alla denominazione d’origine controllata.

Egli trasformò la raffineria di zucchero in una distilleria agricola e modernizzò le infrastrutture.

Le caratteristiche distintive di HSE sono sette:

1. Il gruppo HSE è proprietario di maggioranza della distilleria “Le Simon” che produce per altri brand in commercio anche in Italia ed è pertanto garantita una completa filiera produttiva.

2. HSE è proprietaria terriera da molte generazioni, lavorando l’85% della canna da zucchero utilizzata e non acquistandola solo da altri come molti player dell’Isola.

3. È al terzo posto per vendite in Martinica.

4. Terroir/territorio che si divide in tre zone: una vulcanica più a ovest, una marina più a est, l’ultima nel centro isola. Il risultato sono prodotti diversi e a diversi sentori.

5. Certi suoi rhum bianchi riposano fino a due anni in inox, caratteristica unica per stabilizzare il prodotto e ammorbidirlo. HSE presenta anche una referenza mono-varietale di canna da zucchero “d’oro” e mono-parcellaire, proveniente da uno speciale cru dalle qualità eccezionali.

6. HSE è il pioniere degli invecchiamenti con botti speciali e dei finish di qualità (Porto, Sherry, Whisky) avendoli presentati per primi al RumFest di Parigi molti anni fa.

7. La base di partenza degli invecchiamenti sono solo botti vergini di legno americano, di modo che non ci siano differenze nei prodotti invecchiati. Successivamente sono state impiegate botti di legno francese e, in alcuni casi, botti di Limousin.

Amaro VENTI – analcolico

E’ l’unico amaro realizzato con solo botaniche raccolte in Italia, scelte attraverso una profonda conoscenza delle loro proprietà aromatiche e da marzo sarà l’unico amaro presente anche nella versione analcolica.

Gli ingredienti botanici sono venti, uno per regione, accuratamente selezionati dalla famiglia Rivolta per raccontare una storia tutta Italiana.

Un’interpretazione moderna dei classici amari, creato seguendo i metodi liquoristici tradizionali.

Il primo passaggio fondamentale per la realizzazione di VENTI è la corretta lavorazione, tritatura e assemblaggio delle erbe.

Successivamente avviene una lavorazione attraverso la sola acqua, in quanto è stato evitato qualsiasi utilizzo di alcol.

Dopo processi di filtrazione c’è un periodo di riposo in bottiglia per permettere l’unione degli aromi e il raggiungimento del profilo di gusto definitivo.



Polugar – Il Padre della Vodka

La vodka che si beveva per esempio ai tempi di Ivan Il Terribile, Pietro Il Grande, Dostoevsky o Chekhov era una vodka molto diversa da quella che conosciamo oggi, perchè a quei tempi la distillazione a colonna (o rettificazione) non esisteva.

Prima del 1895, la vodka era infatti un distillato di cereali prodotto in alambicchi di rame e veniva chiamata “Bread-Wine” o “Polugar”.

Dal 1895 il Polugar venne proibito in Russia con l’introduzione del monopolio di Stato in quanto si iniziò ad utilizzare solamente alcol etilico rettificato per la produzione della vodka.

Tutte le distillerie tradizionali, con i loro alambicchi di rame, vennero così distrutte e si iniziò a produrre alcol usando tecnologie moderne e utilizzando il processo di distillazione a colonna e nuove ricette.

Solamente l’alcol puro al 96% (alcol etilico) poteva essere usato per la produzione di vodka in quanto insapore e inodore, motivo per il quale viene oggi prodotto Polugar nell’Unione Europea, in Polonia, dove è stata riprodotta una distilleria tradizionale, utilizzando tecnologie del XIX secolo.

La distilleria privata Rodionov & Sons si trova in una foresta, accanto a un antico palazzo e lontano da altri stabilimenti industriali, strade e città.

La parola “Polugar” significa in russo “bruciato a metà” in quanto una volta, quando si voleva conoscere la concentrazione alcolica e gli alcolimetri non esistevano ancora, si scaldavano due porzioni della bevanda e vi si dava fuoco fino a che non terminava di bruciare.

Se di due porzioni ne rimaneva soltanto una, allora il contenuto alcolico era in giusta quantità.

Metà della bevanda veniva quindi fatta evaporare ed è da questa tecnica che deriva il nome “Polugar”.

Dopo l’invenzione degli alcolimetri, la concentrazione alcolica del Polugar venne misurata e risultò pari a 38,5%.

Polugar è quindi il “padre” della vodka russa.

La gamma di Polugar consiste in due linee: una linea da degustazione “Connoisseurs” e una linea per i bartender chiamata “Mixology & Gastronomy”.

Per quest’ultima vengono aggiunti ingredienti naturali, che vengono menzionati nel nome e nell’etichetta direttamente all’interno dell’alambicco di rame durante la terza distillazione.

Non viene utilizzato nessun estratto artificiale, per una bevanda dal gusto e sapore veramente rivoluzionari: infatti, chi ha provato Polugar, è stato conquistato dal sapore e dal profumo naturali.

Gin Rivo

RIVO è un prodotto artigianale, la cui distillazione avviene in small batch utilizzando le migliori botaniche raccolte a mano sul Lago di Como dalla famiglia Rivolta e collaboratori.

È il primo “foraged” gin italiano e più premiato al mondo tra quelli realizzati in Italia.

Ha un volume alcolico di 43% e l’alcol utilizzato è italiano, il sapore è complesso e morbido al tempo stesso, ricco di sentori fruttati, speziati e di erbe, con un finale lungo e caratterizzato da note botaniche.

Il gusto principale viene dato dalla melissa insieme al timo e le loro note fresche rendono RIVO Gin versatile sia per un cocktail classico che per la miscelazione moderna.

Rivo Sloe Gin

E’ il primo Sloe Gin Italiano realizzato con bacche di prugnolo esclusivamente italiane che vengono raccolte a mano in autunno, quando i primi freddi che comportano la rottura della buccia del frutto, permettono agli aromi di intensificarsi.

Le bacche vengono selezionate a mano in modo che vengono utilizzate solo le migliori e vengono successivamente lasciate riposare nel gin per alcuni mesi in modo che arricchiscono RIVO con il loro classico sapore e gli donano un delicato colore rosso rubino.

Di anno in anno il diverso raccolto potrà variare leggermente il sapore del prodotto finito.

RIVO Sloe Gin è leggermente dolce, con note fruttate e mandorlate in un equilibrio che regala un sapore rotondo e al tempo stesso delicato, ha una gradazione di 30% vol. ed è perfetto da bersi liscio o in miscelazione.

Ogni etichetta viene numerata a mano e la produzione, legata ad una sola raccolta all’anno, è limitata ad un ristretto numero di bottiglie.

Aviation Gin

Aviation Gin è stato valutato con ben 97 punti da Wine Enthusiast, è il gin più popolare sui Social Media e responsabile del 50% della crescita dei gin ultra-premium negli Stati Uniti.

È un Gin small-batch: si distillano solo 90 casse alla volta.

La House Spirits Distillery è stata fondata nel 2004 in Oregon, ed è una delle più importanti distillerie artigianali in America e si trova a Portland.

I suoi prodotti sono pluri-premiati e sono ispirati dalla passione per la qualità e pensati solo per bartender competenti.

Nel giugno del 2006, dopo quasi 30 tentativi, è nato l’Aviation Gin: è stata la prima collaborazione tra distillatori e baristi della storia americana.

Secondo gli inventori del gin, solo con il loro prodotto è possibile realizzare il cocktail Aviation perfetto.

Aviation appartiene quindi a una nuova categoria di Dry Gin, in cui si cerca di dare minor evidenza al ginepro in favore di un più bilanciato mix di erbe botaniche.

Le botaniche del Gin Aviation che vengono messe in sacchi di nylon in infusione per 18 ore in alcol sono:

Ginepro

Cardamomo

Lavanda

Sarsaparilla Indiana

Buccia d’Arancia Dolce

Semi di Coriandolo

Anice

Ryan Reynolds è il principale azionista del brand e l’Italia è la nr. 12 nel ranking mondiale dei followers su Instagram dell’attore.

Gin Aviation è il brand che ha vinto il “Who is Today’s Top Advertiser?”, il concorso per le migliori pubblicità negli Stati Uniti.

Mauricia

E’ un rum fatto col 100% di succo fresco di canna da zucchero e prende il nome dal Domaine di canna da zucchero dei proprietari.

Oltre alla canna da zucchero, la famiglia Harel coltivava piselli dolci molto profumati e nel 1819 costruì sulla proprietà di canna da zucchero uno zuccherificio e una distilleria.

Ancora oggi, il Domaine Mauricia è gestita allo stesso modo, producendo un rum 100% succo fresco di canna da zucchero single estate:

Creation Blanc 48% Vol – 70 cl puro rum bianco da canna da zucchero

Signature Ambrè 45% Vol – 70 cl invecchiato in botte di ex-cognac, ex-bourbon e botte di rovere americane per 24 mesi

Heritage Reserve 45% Vol – 70 cl invecchiato in botte di rovere Americane con 3 tostature di legno diverse

Amaethon – il single malt Francese

Nella mitologia celtica, Amaethon è il dio dell’agricoltura e infatti Amaethon è il whisky del paese del pane e del grano-

La Francia ha coltivato e distillato l’orzo sin dai tempi dei Galli, creando una vera tradizione del whisky francese e, considerata la sua bassa densità abitativa, garantisce campi di orzo a notevole distanza dalle attività umane.

Seguendo la tradizione francese del whisky, Amaethon è prodotto con l’orzo di qualità unica coltivato in Francia e invecchiato in legno delicato, dandogli pochi tannini ed eccezionali note di grano e pane e con una gradazione alcolica di 45% vol.

