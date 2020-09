Ristorante Bolle a Lallio in provincia di Bergamo

Il moderno ed elegante ristorante Bolle, a Lallio, in via Provinciale, alla periferia di Bergamo, ha riaperto dopo la pausa estiva e già si respira aria di novità. Bolle – si ricorderà – è una iniziativa di Pentole Agnelli, azienda leader nella fornitura di strumenti per la cottura, che al piano terra della nuova palazzina ha trasferito il fornitissimo show room che prima era in via Madonna.

Mantenendo ben saldi i valori che lo contraddistinguono in professionalità, sicurezza e qualità, l’oasi di bontà e piacere della Bergamasca si arricchisce di alcuni elementi.

In cucina ha fatto ingresso lo chef Marco Stagi, curriculum di prim’ordine nonostante la giovane età (deve compiere ancora 30 anni), con esperienze, oltre che all’Osteria della Brughiera di Stefano Arrigoni, da Enrico Crippa, Giancarlo Perbellini e dal belga tri-stellato Hof Van Cleve. Lo chef, di origini bergamasche, si aggiunge a Filippo Cammarata e alla rinnovata brigata. Propongono un’offerta gastronomica versatile, pensata, collaudata e realizzata “a quattro mani”, che candida Bolle a diventare sempre di più un interessante punto di riferimento gourmet.

Alla ripartenza, la chiusura per riposo infrasettimanale rimane il martedì sera e il mercoledì tutto il giorno.

Due nuovi invece i menù imperdibili, uno di carne e uno di pesce, oltre “a la Carte”, in cui gusto e qualità si coniugano per una cucina concreta, ma creativa, che soddisfa e non stanca mai. Un ‘cooking tandem’ quello dei due chef che nasce dalla fusione del loro stile e delle loro esperienze professionali, in cui materie prime di qualità scovate da tutti gli angoli dell’Italia e del mondo vengono perfezionati in cottura per dare vita ad una ‘sinfonia’ di piatti dai sapori originali, nuovi, ma soprattutto buoni.

Ricerca e passione, atmosfera raffinata con servizio in sicurezza, ma discreto e accogliente, rimangono le parole chiave della mission di Bolle Restaurant per coccolare i propri ospiti in un ambiente elegante, in un “salotto del gusto”, in cui sentirsi bene fin dall’accoglienza.

Anche la carta dei vini di Bolle, alla riapertura si arricchisce di nuove etichette delle migliori aree vocate d’Italia e del mondo per soddisfare le esigenze degli ospiti, abbracciandoli con una selezione enologica che soddisfa intenditori e appassionati, a tutto tondo e per tutte le tasche: la formula perfetta che ispira sempre la voglia di tornare.

«Ci piace pensare ad un locale sempre accogliente, elegante, ma informale, propositivo nella sua formula gourmet, sempre impegnato nella proposta di qualcosa di nuovo,concreto anche se ricercato,in base alle stagioni, ai prodotti freschi – afferma in coro il rinnovato team di Bolle-. Tutto questo grazie alla passione che ci guida, oltre alla cura e all’attenzione che mettiamo nel trasformare le preziose materie prime dei nostri fornitori, che rimangono i principali e fedeli alleati, per rinnovare sempre di più il piacere dei nostri ospiti».

Info: Via Provinciale a Lallio – Bergamo / Tel. +39 035 0900208 / info@bollerestaurant.com

Visita il sito: https://www.bollerestaurant.com

Roberto Vitali