Le novità di Eataly Torino Lingotto

Eataly Torino Lingotto ha attivato un ricco menu per il take away. Immancabile la pizza Eataly, ideata dal Maestro Pizzaiolo Francesco Pompilio insieme all’esperto di Slow Food Antonio Puzzi, con la possibilità di scegliere tra l’impasto classico (oltre 50 ore di lievitazione, alto livello di idratazione e cottura in forno a legna rotante) e quello 7F (un mix di 7 farine macinate a pietra da Mulino Marino, la proposta integrale di Eataly con oltre 70 ore di maturazione a freddo): dalle classiche margherita e con bufala, passando per capricciosa, Napoli, cotto e olive, diavola, Parma, marinara e valdostana, fino all’ortolana con verdure di stagione, alla quattro formaggi e molto altro. Alle pizze si aggiungono alcuni dei più popolari fritti della grande tradizione italiana, come panelle, supplì al pomodoro e alici fritte. E poi gli hamburger, di panino Enkir Mulino Marino e con tagli di Fassona Piemontese Presidio Slow Food di La Granda e le migliori carni del territorio, le specialità della Gastronomia e i polli arrosto e le costine della Rosticceria. In abbinamento una selezione di vini e birra della Cantina di Eataly, senza dimenticare le bibite Lurisia e Molecola. Non mancano i dolci: dal tiramisù ai gelati dell’Agrigelateria Sanpè di Poirino.

Il servizio è attivo tutti i giorni, sia a pranzo sia a cena: per ordinare, basta chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 345 7679433 specificando nome e cognome, piatti e orario desiderato per il ritiro.

Prosegue il servizio di consegna a domicilio, attraverso la piattaforma Deliveroo: pizza Eataly, fritti, hamburger, dolci e bevande in abbinamento, direttamente a casa.

Sempre attiva la possibilità di fare la spesa online, attraverso Eataly Today: il pane biologico cotto nel forno a legna, la carne di razza Fassona Piemontese Presidio Slow Food , il pesce fresco selezionato ogni giorno, la frutta e la verdura di stagione, la pasta artigianale di Plin, il pastificio che raccoglie la tradizione di Lidia Alciati, un’ampia selezione di vini e tanto altro. Grande novità: da oggi sono online anche alcuni piatti-simbolo delle cucine del bistrot di Ugo Alciati, La Taverna del Re, e del ristorante della famiglia Vicina, Casa Vicina, 1 stella Michelin. Alcuni esempi: il petto di Faraona al Marsala e carote gialle e viola della Taverna del Re oppure il tonno di coniglio grigio di Carmagnola e Giardiniera di verdure in agrodolce o la torta d’Ivrea al cioccolato degli chef Claudio e Anna Vicina. Tutti i prodotti verranno consegnati direttamente a casa o è possibile ritirarli presso Eataly Lingotto.

Per info: www.today.eataly.net/torino

Redazione Centrale TdG