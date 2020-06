Il ritorno del Grande Circo del Mercato in dehors, le cene in terrazza e molto altro.

Proseguono gli appuntamenti all’aperto di Eataly Torino Lingotto, per godere dei piaceri della tavola in totale sicurezza.

Oltre alle serate tematiche (ogni sera un menu particolare da provare e condividere:

lunedì dedicato ai plin;

dedicato ai plin; martedì e mercoledì le proposte di pesce;

le proposte di pesce; giovedì hamburger e birra;

hamburger e birra; venerdì grande aperitivo;

grande aperitivo; sabato “Dal banco alla tavola con la Macelleria”;

“Dal banco alla tavola con la Macelleria”; domenica la pizza Gran Torino.

Cena speciale: Grande Circo del Mercato con prelibatezze, trampolieri, giocolieri e maghi

Venerdì dalle ore 19 il dehors immerso nel verde dell’Orto Urbano di Nizza Millefonti ospita il ritorno del Grande Circo del Mercato: una cena speciale con le proposte di straordinari artisti della cucina e con l’intrattenimento di artisti circensi.

In menu alcuni dei cavalli di battaglia degli chef di Eataly come:

la pizza Gran Torino

il fritto di mare,

la costata di razza Fassona Piemontese Presidio Slow Food de La Granda

la padellata di linguine ai frutti di mare

le coppe gelato dell’Agrigelateria San Pè di Poirino

il tiramisù Eataly

il tris di mini cannoli di Marchese on Wheels e molto altro!

In accompagnamento la ricca selezione di vini, birre e carta cocktail e i formati magnum selezionati dall’Enoteca.

Intrattenimento a cura dei Fratelli Ochner, con trampolieri, giocolieri e maghi.

Le cene con grandi chef

In Terrazza al primo piano in Sala dei Duecento iniziano le cene con grandi chef.

Giovedì, 25 giugno , alle ore 20 Luca Bini, il Re della Griglia , con un menu a tutta carne, naturalmente BBQ

Costo € 50 con abbinamento birre Baladin. Affrettati a prenotare!

, alle ore 20 , con un menu a tutta carne, naturalmente BBQ Costo € 50 con abbinamento birre Baladin. Affrettati a prenotare! Lunedi 29 giugno in cucina Yoji Tokuyoshi, già sous chef di Massimo Bottura all’Osteria Francescana e oggi chef-proprietario del ristorante che porta il suo nome a Milano e che ha guadagnato 1 stella Michelin. Yoji porterà a Torino, la Bentoteca, un wine bar con gastronomia giapponese

Costo € 90 con abbinamento vini. Ultimi posti.

Brunch in terrazza – ogni domenica un tema differente

Un menu pensato per tutti i gusti, per passare dalla colazione al pranzo con le golose proposte create per l’occasione dagli chef di Eataly. Ogni domenica un tema diverso per viaggiare tra le città e le culture enogastronomiche con le ricette dolci e salate più gustose di tutto il mondo.

Domenica 28 giugno protagonisti saranno i pancakes e non solo, direttamente dall’America.

protagonisti saranno i e non solo, direttamente dall’America. Il 5 luglio si passerà alla Francia.

si passerà alla Francia. Il 12 luglio tappa in Spagna.

Non mancheranno tramezzini, torte dolci e salate, freschi succhi di frutta, centrifugati, bevande calde e altre bontà, per rendere il brunch una buona abitudine domenicale.

Menu € 20, per i bambini € 10.

Appuntamenti all’aperto

 Eataly Torino Lingotto, Torino

 estate 2020

 eataly.net

 +39 011 19506801

