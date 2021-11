Primo Natale in casa di Così com’è, la gastronomia bistrot di Gregorio Cavallaro, aperta ad inizio giugno di quest’anno, è già diventata un punto di riferimento per i torinesi che sono alla ricerca di una cucina espressa fatta bene, con materie prime selezionate.

Per il prossimo Natale Gregorio Cavallaro ha pensato, in collaborazione con lo chef Lorenzo Andreazzoli, una formula originale e per nulla scontata per la proposta di cucina sia al bistrot sia in gastronomia. Oltre ad eventi esterni su prenotazione.

La Gastronomia, nuovi piatti in carta

Alcuni dei nuovi piatti in carta, con particolare attenzione alla proposta stagionale

Flan di topinambur con spuma sifonata di bagna cauda

Hamburger pane semidolce, preparato dallo chef Andreazzoli (come l’hamburger), abbinato a verdure miste o patate al forno, proposto con salsa Rubra e maionese homemade

Pasta fresca del giorno, come il super gettonato Raviolo con carote e burro alla monferrina

Il Menù di Natale di Così com’è

Menù di Natale, in carta dal 20 al 25 dicembre , sarà disponibile presso la gastronomia nella formula asporto.

Nella proposta dedicata alle feste, cinque antipasti/cinque primi/cinque secondi + dolce, un panettone in versione monoporzione della nuova linea dedicata di Andrea Perino e Luca Scarcella.

Il menù di Natale potrà essere composto dalla clientela sulla base dei piatti in carta, oppure sarà possibile prenotare la proposta dello chef.

Orari dedicati alle festività del bistrot/gastronomia

Dal 20 al 23 dicembre 8-18

Il 24 dicembre apertura e ritiro ordini fino alle 18.

Il 25 dicembre apertura dalle 9 alle 11 solo per asporto/ritiro degli ordini già effettuati

Natale, eventi esterni con la proposta di chef a domicilio

Lo chef Lorenzo Andreazzoli è disponibile per organizzare cene a domicilio, minimo 6 persone. Prezzo su richiesta.

Cestini Natale

Gregorio Cavallaro ha pensato anche ai regali di Natale, con una serie di cestini realizzati in materiale sostenibile: per le confezioni natalizie verrà utilizzato cartone riciclato (anche la parte interna è 100% biodegradabile) riutilizzabile. I cestini saranno disponibili in tre formati: piccolo, medio e grande.

Panettoni

I Panettoni di Così com’è sono realizzati in collaborazione con Luca Scarcella e Andrea Perino, due artigiani e grandi professionisti conosciuti in tutta Italia.

Luca Scarcella ha creato una golosa interpretazione del panettone classico, con albicocche candite Agrimontana e cioccolato Domori Equador.

Andrea Perino ha realizzato per Così com’è un panettone tradizionale con uvetta, cedro e arancia canditi.

I panettoni saranno disponibili nei formati da 100 gr. – 750 gr. – 1 kg.

Oggetti e accessori

I piatti e le ceramiche di Boldish Vintage sono un vero must have per le prossime festività. Grazie all’intuizione di Michela De Marchi, artista torinese che ha creato una linea sostenibile di oggetti per la casa partendo da vecchi piatti, alzatine e suppellettili vintage, tutti di recupero o acquistati nei mercatini.

Le Borse della spesa eco Filt France selezionate in collaborazione con La Camera Incantata, a lifestyle concept store nel centro di Torino, in via dei Mille 30.

Tutti i capi e gli oggetti in vendita vengono selezionati in base alla qualità, all’etica e alla sostenibilità del processo di produzione.

La Filt France nasce nel 1860 in Normandia e realizza la borsa a rete delle nonne, un oggetto tornato in auge negli ultimi anni. Realizzata in 100% cotone organico Oeko- Tex 100; compatta e lavabile in lavatrice, la rete è un vero e proprio accessorio di moda che tornerà utile in molte occasioni.

Filt ha recentemente collaborato con il marchio Longchamp nella creazione della versione a rete con manici in cuoio.

Così Com’è

Via dei Mille 32/F- 10123 Torino

+39 011 385 2437

Profilo IG Così com’è

Redazione Centrale TdG