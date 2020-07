Agricola a Grancia di Lainate, un paradiso a chilometro zero

Il mercato e le politiche commerciali delle grandi multinazionali del cibo dilatano la distanza geografica tra produttore e il consumatore.

Ecco perché le nostre tavole accolgono una sovrabbondanza di cibo standardizzato, coltivato in media a 1000 chilometri di distanza. L’area di produzione degli alimenti deve tornare a essere coincidente o quasi con i luoghi in cui gli stessi venivano consumati, per tutelare la tradizione culinaria locale e per abbattere la soglia dell’inquinamento ambientale.

Tornare a un atteggiamento di ricerca del cibo nelle aree limitrofe all’abitazione induce a un riequilibrio degli usi alimentari e a un rapporto con il territorio non esasperato dalla produzione intensiva. La diffusione nei cosiddetti farmer’s market dei prodotti a filiera corta o a chilometro zero è una politica economica mirata alla gestione della produttività locale e alla rivalutazione di un sistema produttivo di qualità.

Si definisce a chilometro zero il cibo che viene prodotto e venduto nello stesso luogo (o poco distante), in cui la compra/vendita è gestita dal produttore senza passare per uno o più intermediari. Inoltre, con questa scelta di consumo, si valorizza la produzione locale e si recupera il legame con le proprie origini, esaltando nel contempo gusti e sapori tipici, tradizioni gastronomiche e produzioni locali che consentono anche la sopravvivenza di aziende situate in territori economicamente svantaggiati.

Grazie alla lungimiranza di Aldo Santacaterina, che nel lontano 1970 ha aperto nella sua Cascina, uno spaccio dei suoi prodotti, carni e formaggi e successivamente i negozi de l’Agricola a Grancia di Lainate. La Cascina fu edificata nel 1937 e nel 1950 con un contratto di affitto agrario la rileva la Famiglia Santacaterina. Nel 1995 la Cascina l’Agricola venne ristrutturata e dal 2008 è un vero e proprio luogo dove Artigianalità, Freschezza e Genuinità uniscono gli autentici Sapori del territorio.

L’Agricola rappresenta una realtà moderna della filiera agroalimentare. Ogni giorno viene garantita la qualità delle materie prime attraverso un’attenta selezione e realizzazione di prodotti a km0. Ora nella nuova ala si trova la Bottega con carni, salumi e formaggi prodotti in azienda.

È possibile degustarli sia nel Ristorante e nella Locanda, che nella Pasticceria e Gelateria dove viene sempre rispettata la tradizione con uno sguardo alla modernità, garantendo freschezza e gusto per ogni occasione dove ogni giorno i genuini frutti della terra vengono sapientemente elaborati dallo Chef in chiave moderna.

Attraverso grandi vetrate i nostri clienti possono assistere al vero spettacolo produttivo dei formaggi ed al prezioso processo di filatura fatto a mano, come un tempo. I nostri mastri Casari seguono la tradizione usando solo conservanti naturali, come il caglio ed il sale e rispettando i tempi di lavorazione necessari per un prodotto di qualità. Pecore, capre, maiali, conigli, galli e galline sono solo alcuni degli animali presenti nella nostra Fattoria. Attraverso un percorso interno guidato è possibile risentirne gli odori, i versi ed osservarne i comportamenti per riscoprire un’antica confidenza con la campagna.

l proprietario, Aldo Santacaterina, ricorda: “Mi piace ricercare la genuinità dei sapori e della tradizione. La prova che da parecchi anni all’International Cheese Award 2019 il Blu di Capra e la Caciotta di Capra si sono aggiudicate la medaglia d’oro e quella d’argento rispettivamente nelle categorie “Formaggio Erborinato” e “Caprino a Pasta Dura. Quando da ragazzino guidavo il mio trattore, non sapevo cosa avrei fatto e nel fare mi sono trovato produttore e trasformatore dei prodotti della terra in prodotti del gusto.

È nelle persone, la loro voglia di mettersi in gioco, nel gusto di accettare nuove sfide e nella fiducia che si viene a creare con gli specialisti che condividono ogni giorno con la nostra famiglia la gestione dell’Azienda “L’Agricola”. La risposta dei nostri clienti è la partecipazione alla grande festa che da 25 anni organizziamo, nel terzo week-end di settembre, diventato negli anni una tradizione, che non ha nulla da invidiare a quelle più blasonate”.

Testo e immagini di Jimmy Pessina