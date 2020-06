Natura&benessere, Your Well food, a Napoli il nuovo progetto più gusto e salute

Si dice bene che i tempi di crisi sono forieri di idee creative. E’ il caso di Your Well Food, un ristorante che ha aperto qualche giorno fa a Napoli, nel cuore del quartiere Vomero, ma che materialmente …. non c’è, ovvero, non ha locali, non ha sedie e tavoli e, dunque, non ci si può mangiare, ma prevede unicamente la formula asporto e delivery. La quarantena fu galeotta? Forse. Di certo, l’estro di un gruppo di giovani, appassionati ed affiatati, è stato determinante per trasformare la necessità (di stare isolati a casa) in virtù, realizzando quello che, tecnicamente, viene chiamato ghost restaurant.

Il progetto è l’idea entusiasta di Giorgjo Comitangelo, chef napoletano di molte esperienze sia in Italia che all’estero, Fabio Sabino , imprenditore esperto di food&beverage e Claudia Imparato, nutrizionista, tutti e tre appassionati di cucina e con la medesima concezione salutistica: prodotti di alta qualità a filiera controllata, rispetto della stagionalità, vocazione al gusto sono al centro della filosofia di Your Well Food.

La novità non è solo nella comodità di poter scegliere ed ordinare sul web (www.yourwellfood.it) il proprio menu’ a seconda dei vari stili di vita, come healthy, depurativo o fitness, ma il concept straordinario sotteso al progetto, finalizzato alla proposta di una serie variegata di piatti improntati ad una sana e corretta alimentazione, senza, però, dover necessariamente rinunciare al gusto.

Si sa, la dieta è sempre triste, perché impone rinunce a cui siamo affezionati e da cui dipendiamo. Una buona dieta è sempre bilanciata con alimenti freschi e di stagione, cucinati in modo sano, possibilmente conditi con prodotti di qualità, come olio evo ed equilibrata con spezie ed erbe aromatiche in sostituzione di sale e zucchero.

Anni di esercizi di Ayurveda, termine sanscrito che, letteralmente, vuol dire “scienza della conoscenza della vita” (quindi non è solo una semplice disciplina medica olistica, ma anche una filosofia e uno stile di vita finalizzata al benessere psichico, fisico e spirituale dell’uomo), mi hanno additato uno stile di vita salutistico, un’alimentazione corretta ed una discreta padronanza con le spezie.

Dunque, mi è piaciuta molto l’idea di Your Well Food e, così, ho voluto provare, ordinando il menù di spiedini di tacchino, ciambotta di verdure e pane integrale. Ho apprezzato la consegna puntuale, cottura semplice della carne e delle verdure, il buon profumo dell’olio evo e del basilico fresco, messo anche come decorazione, i bei colori allegri delle verdure nella ciambotta, il gusto leggero e distinto di ogni ingrediente, per una piacevolezza complessiva del piatto. Buona anche l’idea di fornire il sale da parte, anche se io ho preferito “salare” con cumino ed un pizzico di curry.

Sull’AYURVEDA

Nata in India più di 5000 anni fa, l’Ayurveda è sistema medico e filosofico concepito dall’antichissima cultura vedica, basato su una concezione olistica dell’uomo e su principi etici, quali la non violenza e il rispetto della natura, in cui malattia e salute rappresentano processi cui partecipano, sinergicamente, corpo, mente e spirito: terapie come musica, massaggi, tecniche di purificazione, alimentazione equilibrata, stile di vita e meditazione quotidiana sono importanti strategie di ripristino dell’equilibrio compromesso nella condizione di malattia. “Ogni persona, alla nascita, eredita una propria costituzione unica ed irripetibile.” Come la natura, dominata da cinque elementi fondamentali: etere, aria, fuoco, acqua e terra, anche l’uomo è dominato, in proporzione variabile da tre tipi di dosha, Vata, Pitta e Kapha, umori instabili nel nostro corpo, perché influenzabili sia da fattori ambientali esterni quali: il cibo, il clima, le stagioni, l’inquinamento e le relazioni, che da fattori interni al nostro organismo: la nostra mentalità, il flusso del pensiero, la digestione, lo stile di vita e le malattie. Quanto più i tre dosha sono in equilibrio, tanto più sostengono il corpo in buona salute ed armonia. Diversamente, lo squilibrio porta, invece, alla distruzione del corpo e l’insorgere delle malattie.

Cosa occorre per mantenerci in equilibrio?

· una dieta corretta

· un’attività fisica adeguata

· una corretta eliminazione delle scorie dal nostro corpo (feci, urine, sudorazione, ecc.)

· la consapevolezza della nostra vita, delle nostre scelte e del nostro stato della salute

· la cura dell’ambiente in cui viviamo

· la cura quotidiana e il buon uso dei nostri organi di senso

Quotidianamente attraverso i nostri sensi percepiamo il mondo che ci circonda e ne facciamo l’esperienza. La meta principale della vita – rammenta l’AyurVeda – è la vera libertà dalla dipendenza dal mondo esterno.

Ogni infelicità del corpo e della mente dipende dall’ignoranza, mentre la felicità è basata esclusivamente sulla pura conoscenza. (Charaka Samhita, Sut. XXX, 84).

Per info e prenotazioni:

Your Well Food

Via Massimo Stanzione n° 43, quartiere Vomero (Na)

www.yourwellfood.it – info@yourwellfood.com

tel 08119968601 – WhatsApp 3392471259

Carmen Guerriero