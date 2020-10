Il Pastificio Bolognese Muzzarelli a Terra Madre Salone del Gusto

Il Pastificio si presenta on line al mondo intero e di persona alla cena di Condotta Torino di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta

Il Pastificio Bolognese Muzzarelli, Maestro del Gusto di Torino e Provincia dal 2010, partecipa a Terra Madre Salone del Gusto, evento prestigioso di riferimento per tutti gli amanti dei cibo buono, pulito e giusto che partirà l’8 ottobre a Torino e durerà con un format digitale per ben 6 mesi in rete: a Torino, in Piemonte, in tutta Italia e in 160 Paesi del mondo, dove è attiva la rete di Slow Food.

A tal fine è stata ideata una piattaforma web che fungerà da ingresso virtuale a questa manifestazione dove saranno presenti i produttori italiani e internazionali attraverso varie vetrine virtuali del marketplace che forniranno una presentazione esaustiva dell’azienda e dei prodotti oltre alla possibilità di essere acquistati on line.

Tra i produttori non manca il Pastificio Bolognese Muzzarelli sulla scena torinese da 70 anni (compiuti nel 2019) e con una produzione di pasta fresca di oltre 90 tipi. Il Pastificio sarà presente nella pagina/vetrina sul marketplace (senza l’e-commerce) di Terra Madre Salone del Gusto per i 6 mesi dell’online della piattaforma con l’obiettivo, tramite un’animazione e aggiornamento costante, di far conoscere al mondo la sua pasta.

“Abbiamo deciso di essere presenti sulla vetrina digitale di Terra Madre Salone del Gusto con il nostro Pastificio – sottolinea Cristina Muzzarelli del Pastificio Bolognese Muzzarelli – cogliendo al volo l’opportunità di farci conoscere in tutto il mondo utilizzando la modalità che la crisi sanitaria ci ha concesso, ovvero l’on line; attraverso la piattaforma digitale realizzata da Slow Food, che ringraziamo per l’opportunità, racconteremo la nostra storia giunta alla terza generazione fatta di passione, utilizzo di prodotti freschi e stagionali e un pizzico di creatività per rispondere con un prodotto di alta qualità alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione”.

Il Pastifcio Bolognese Muzzarelli sarà presente non solo nel mondo virtuale di Terra Madre Salone del Gusto ma anche come protagonista in una delle cene organizzate da Condotta Torino di Slow Food Piemonte e Valle d’Aosta.

La cena, a pagamento, dal titolo “Ravioli cosmopoliti e liquidi insoliti” avrà luogo sabato 10 ottobre presso la Piazza dei Mestieri di Torino. Gli ospiti verranno accompagnati in un viaggio tra piatti simili nella loro preparazione ma dai risultati estremamente diversi, figli dei gusti e delle culture diverse di tre aree del mondo: l’Italia, l’Est Europeo e l’estremo Oriente.

Un’occasione imperdibile per il Pastificio Bolognese Muzzarelli per presentare gli speciali Tortelli di Achille – un tortello inverso dove il ragù alla modenese diventa il ripieno – in degustazione accanto ai ravioli cinesi di funghi shiitake, ai ravioli cinesi di gamberi, curcuma e lemongrass, ravioli di Vicciola agli agnolotti ai tre arrosti, tortelli di Achille, i Khinkali armeni, i Pelmeni siberiani, i Varieniki ucraini fino a chiudere con i Pierogi polacchi (Prenotazioni 335.6365593 condotta@slowfoodtorino.com).

