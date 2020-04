Fuzion Food lancia i sushi-bond

Per reagire all’impatto economico legato all’emergenza Covid19, Domenico Volgare, chef e titolare della Sushi Pizzeria di via Volta 4/b a Torino, propone i sushi – bond: voucer per un menu per due persone da acquistare ora e da gustare alla riapertura del locale. Per ogni bond, del valore di 49 euro, 4 euro verranno donati dal ristoratore alla Protezione Civile tramite la piattaforma di Intesa San Paolo.

La chiusura dei ristoranti imposta dall’emergenza sanitaria Covid-19 non ferma la creatività e la voglia di andare avanti. Dalla consegna a domicilio di menu completi, pronti per essere gustati, alle pillole video con ricette e suggerimenti, sono moltissime le iniziative attivate in queste settimane da chef e ristoratori per reagire all’impatto economico causato dalla chiusura e al tempo stesso per continuare a dialogare, a distanza, con la propria affezionata clientela.

Anche chef Domenico Volgare, titolare della Sushi-Pizzeria Fuzion Food di Torino in via Volta 4/b, ha deciso non solo di attivare un servizio di food delivery per le sue pizze, ma anche di proporre dei dinner-bond, sulla scia di quanto stanno facendo molti ristoratori non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Attivi dal 1° aprile, i voucer di Fuzion Food si chiameranno sushi bond: un’offerta pensata sia per i propri clienti sia per tutti gli appassionati di sushi, che permette di “investire” sul ristorante acquistando un voucer per un menu degustazione per due persone del valore di 62 euro al prezzo speciale di 49 euro (bevande escluse).

Il sushi bond di Fuzion Food sarà ovviamente utilizzabile solo dal momento della riapertura del ristorante e avrà la durata di una anno dalla data del pagamento. Per ogni bond venduto Chef Domenico Volgare donerà 4 euro alla Protezione Civile impegnata attualmente nella lotta contro il Covid19. Chi acquista, al momento del pagamento, riceverà via mail sia il proprio sushi bond in formato PDF, sia la ricevuta della donazione effettuata tramite la piattaforma di fundrising attivata da Intesa San Paolo. L’acquisto dei bond può avvenire satispay, paypal al numero (346 2124341 ) oppure con bonifico intestato a Domenico Volgare IT96E0306901000100000078546.

“Molti ristoranti, in primis gli stellati, si stanno attivando con la vendita di questi restaurant bond. È un tentativo per non fermarsi e per cercare di ridurre l’impatto economico causato dalle necessarie misure di prevenzione adottate.- spiega Domenico Volgare- Al tempo stesso penso che queste iniziative possano rappresentare un messaggio di fiducia sul fatto che questa crisi finirà e che il settore della ristorazione saprà riprendersi”.

Ogni sushi bond permetterà di gustare, al momento della riapertura del locale, un menu tutto dedicato al piatto icona di Fuzion Food: il nuovissimo Sushi aromatizzato al Moscato d’Asti DOCG, declinato in 7 portate (più una in omaggio). Un vero percorso di gusto, o meglio una vera e propria Fuzion experience, come la chiama Domenico. Il suo sushi, infatti, è qualcosa di decisamente diverso rispetto a quanto viene servito nei classici Sushi bar o nei Sushi All you can eat. Domenico ha reinterpretato la classica ricetta del riso per sushi sostituendo il sakè – solitamente usato per la bagna del riso – con il Moscato d’Asti DOCG di Mongioia, che restituisce al sushi un sapore ancora più fresco e fruttato. I roll, inoltre, non sono avvolti dalla tradizionale alga nori, ma da un foglio di soia che esalta i sapori e gli ingredienti mediterranei, protagonisti indiscussi della cucina di Domenico. Per il riso del sushi, lo chef ha scelto quello biologico della Riseria Vignola (Alessandria) qualità Selenio per dare vita a un “sushi a km0”.

Domenico, infatti, è costantemente alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio, attraverso un filo rosso che collega il Piemonte alla Puglia, sua terra d’origine. Proprio per questo il suo progetto Fuzion si posiziona come un laboratorio gastronomico che non abbandona la tradizione, ma al tempo stesso abbraccia con entusiasmo la sperimentazione.

FUZION FOOD – via Volta 4/b, Torino – Tel. 0115795783 / 3462124341

www.fuzionfood.it

Redazione Centrale TdG