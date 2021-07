Pacifik Poke, nona apertura del gruppo, settima a Torino, in corso Monte Grappa 33/D: il primo locale del gruppo in franchising

In meno di 3 anni il brand si espande in Italia, per portare le sue ricette hawaiane anche negli angoli del capoluogo torinese, che sia per un pranzo di lavoro, un aperitivo sfizioso o una cenetta in pieno stile hawaiano.

Pacifik Poke si conferma la catena che riesce ad offrire sempre la giusta alternativa tra delivery, asporto e servizio in sala con la nuova apertura in corso Monte Grappa 33/D, a Torino, per vivere quest’angolo di città i zona Parella, con una nuova prospettiva.

Il nuovo punto vendita del gruppo proporrà alla sua clientela sia il classico menù d’asporto, presente in tutti i punti vendita e che si può trovare in delivery tramite la piattaforma Glovo, sia la formula Restaurant, con un menu allargato. Un’offerta ampia, che mette d’accordo sia i clienti che scelgono l’asporto, sia coloro i quali vorranno fermarsi all’interno del locale, dove il protagonista non è più solamente il Poke (l’ormai iconico piatto hawaiano che ha conquistato i torinesi), ma tante tapas originali e dai sapori inconfondibili.

Per la prima volta la catena Pacifik Poke si apre al franchising: infatti il nuovo locale di Corso Monte Grappa 33/D è il primo che apre con questa formula, cui seguiranno altre aperture in tutta Italia a partire da settembre.

Il design del locale segue le caratteristiche dalla casa madre (Poke Srl) per dare un senso di continuità agli ambienti: la filosofia del gruppo, infatti, vuole mantenere un tocco di originalità e di innovazione in tutti i nuovi punti vendita seppur con una forte e marcata serie di linee guida ben definite.

La capienza del locale permetterà di ospitare una cinquantina di coperti tra sala interna e l’ampio dehors esterno, in un ambiente capace di portare con la mente a quell’orizzonte lontano rappresentato dall’immaginario esotico che le Hawaii sanno evocare.

“Solare ed accogliente – dichiarano i vertici della Maui Srl (Franchisee del Gruppo) – la nuova sede, situata volutamente in un contesto residenziale, si propone di portare tutta l’esperienza della cucina hawaiana in un nuovo contesto,” e continuano: “In linea con l’atmosfera di svago e divertimento che i ristoranti del Gruppo riescono a suscitare, invitiamo quanti vorranno partecipare all’inaugurazione del 1° luglio a partire dalle 19.00 dove, per l’occasione, offriremo a tutti la nostra birra che arriva direttamente dalle Hawaii. Un gesto simbolico per festeggiare e brindare insieme questa nuova apertura sul territorio.”

L’offerta gastronomica

Pacifik Poke Restaurant Monte Grappa è il risultato di un percorso di ricerca di sapori attuato per la prima volta all’interno del ristorante di Via Verdi, 34 a Torino, ed affinato poi con la seconda apertura del “format Restaurant” di Via Pollaiuolo, 9 a Milano, dove sul campo sono state apportate continue modifiche esperienziali di prodotto in un viaggio alimentare che in Italia è unico nel suo genere. Si parte dalle Hawaiian Tapas, rielaborate dagli chef di Pacifik Poke secondo ricette tradizionali hawaiane, passando dall’esperienza gourmet delle Original Hawaiian Poke Bowls realizzate in equilibrio tra i diversi alimenti ed abbinate sapientemente con le salse speciali (fatte su ricetta segreta ed esclusiva del Brand), per poi arrivare alle zuppe, il cui ingrediente principale è il latte di cocco. Terminano il percorso gastronomico l’ampia offerta di cheescake e gusti di mochi gelato, da poter anche provare nella formula mochi party così da assaporare più gusti in un’unica portata.

Il tutto ricercando la materia prima e la sua naturalezza, cercando sempre di lavorarla con rispetto e tecnicamente in maniera impeccabile. Quella del Ristorante Pacifik Poke è una cucina hawaiana fatta ed eseguita con tecniche moderne, ma con un’anima tradizionale ‘vera’.

In tutti i Pacifik Poke l’attenzione alla sostenibilità del pianeta è sempre al primo posto e si pone come obiettivo quello di costantemente limitare l’utilizzo della plastica, usando nella maggior parte dei casi imballi per le consegne d’asporto o in delivery in materiale riciclabile.

La storia e i numeri di Pacifik Poke

Pacifik Poke, marchio registrato da Poke Srl, è stato tra i primi a portare in Italia il Poke ad inizio 2018 . I quattro soci a capo del brand, dall’ideatore del progetto, Stefano Zenga, ad Andrea Garavoglia e Pierfranco Masera che insieme hanno realizzato i primi punti vendita, fino all’ingresso, nel secondo anno di vita di Ezio Salce, che vanta un’esperienza di franchisee per Autogrill, Rossopomodoro e Jv Partner di McDonald (con cui ha aperto 14 pdv), si approcciano a diventare un punto di riferimento del Poke a livello nazionale.

Il brand al terzo anno di attività e dopo il i successi ottenuti si apre al franchising e nel 2021 Pacifik Poke intende chiudere l’anno con oltre 16 punti vendita già identificati nel Centro-Nord Italia.

Info: www.pacifikpoke.com

