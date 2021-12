Pacifik Poke continua la sua espansione e apre l’ottavo locale in Piemonte

Il gruppo Pacifik Poke apre da mercoledì 1 dicembre 2021 a Torino, in via Breglio 50, il suo ottavo punto vendita in territorio piemontese, una nuova sede per estendere anche fuori dal centro cittadino l’offerta del suo innovativo format Restaurant, che affianca all’esperienza del Poke in formula asporto la possibilità di immergersi in un’atmosfera più coinvolgente ed un menù più ampio.

Il nuovo punto vendita del gruppo proporrà alla sua clientela sia il classico menù d’asporto, che si può trovare anche in delivery tramite la piattaforma di Glovo, sia la formula con menù allargato dove, oltre alle iconiche “bowl hawaiane”, Pacifik Poke offre una selezione di originali e inconfondibili Hawaiian Tapas, per un percorso gustativo completo.

Il design del locale segue le direttive della casa madre per dare continuità agli ambienti, ma aggiunge un tocco di originalità e innovazione in ogni punto vendita: anche in via Breglio non mancano dettagli caratterizzanti, su tutti un murales sulla parete principale del locale, creato per allinearsi alla dinamicità del quartiere e rendere sicuramente il ristorante più facilmente “instagrammabile”.

“Il nostro impegno a Torino, dopo le prime aperture nel centro città” – racconta Stefano Zenga, CEO di Pacifik Poke – “è volto a supportare la rivalutazione delle periferie, come quella di Borgo Vittoria, zona multietnica e di grande passaggio: siamo fiduciosi che i residenti, anche vedendo l’interesse durante la fase di lavori nel locale, sapranno accogliere il nostro arrivo con entusiasmo”.

L’offerta gastronomica/ Le proposte di Pacifik Poke

Le ricette di Pacifik Poke arrivano direttamente dalle Hawaii, seppur adattate ai gusti europei, e sono il risultato di un percorso di ricerca di sapori affinato sul campo. Anno dopo anno sono state apportate continue modifiche esperienziali di prodotto in un viaggio alimentare che in Italia è unico nel suo genere.

Si parte dalle Hawaiian Tapas, rielaborate dagli chef di Pacifik Poke secondo ricette tradizionali hawaiane, passando dall’esperienza gourmet delle Original Hawaiian Poke Bowl realizzate in equilibrio tra i diversi alimenti ed abbinate sapientemente con le salse speciali (su ricetta segreta ed esclusiva del brand) per poi arrivare ai golosissimi Bagel, alle Zuppe e alle Tartare. Terminano il percorso gastronomico i dolci, assolutamente da provare i mochi o le cheesecake prodotte su ricetta americana.

L’attenzione e la cura che tutto il personale ripone in tutte le fasi della preparazione e la scelta solo di materie prime selezionatissime contraddistinguono il quotidiano lavoro di tutto il brand.. Quella del ristorante Pacifik Poke è una cucina hawaiana fatta ed eseguita con tecniche moderne ma con un’anima tradizionale autentica.

Pacifik Poke

Pacifik Poke, marchio registrato dalla Poke Srl, è stato tra i primi a portare in Italia il Poke nell’aprile 2018. L’idea nasce da Stefano Zenga, CEO del gruppo, a seguito di un’esperienza di 3 anni in Asia, e sfocia nella volontà di creare un modello di business incentrato sul cibo sano, gustoso, esotico e bello da vedere.

Nasce dalla consapevolezza che, per poter fare impresa in maniera economicamente e socialmente sostenibile, è necessario ridurre gli sprechi, essere efficienti e far sì che quanto venduto sia ecosostenibile. Perché ognuno di noi ha la responsabilità di salvaguardare il pianeta in cui viviamo.

Fin dai suoi esordi Pacifik Poke ha sempre utilizzato all’interno dei suoi locali prodotti a basso impatto ambientale. Per la catena l’attenzione alla sostenibilità del pianeta è al primo posto e si pone obbiettivo di limitare sempre di più l’utilizzo della plastica. Ad oggi può già garantire la realizzazione del 95% del packaging in materiali rinnovabili, riciclati e di basso impatto ecologico.

Redazione Centrale TdG