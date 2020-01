Ristorante Stellato Casa Vicina il menù di San Valentino

Il Ristorante Casa Vicina, una stella Michelin e fiore all’occhiello di Eataly Torino Lingotto, propone dall’11 al 16 febbraio 2020, una serie di piatti inediti dedicati agli innamorati.

“Passione, emozione e dedizione” caratterizzano da sempre la famiglia Vicina: elementi che lo chef Claudio Vicina trasmette ogni giorno nei sui piatti.

Per questo, in occasione della festa per eccellenza degli innamorati è stato creato il menù gastronomico “Rosso passione, Rosso Casa Vicina” che racchiude ed esprime l’amore per la cucina e la famiglia che i Vicina si trasmettono da ben 5 generazioni.



L’affetto e la stima verso la persona amata si deve dimostrare ogni giorno, ma spesso la quotidianità ha il sopravvento e non sempre ci si può ritagliare un momento a due in una data precisa, per questo anche quest’anno il menù gastronomico sarà disponibile dall’11 al 16 febbraio (sia a pranzo che a cena sino al 15 e poi solo a pranzo il 16) con la possibilità di fare un aperitivo in cucina con lo chef Claudio Vicina e Anna Mastroianni, Chef Pâtissier, che hanno riservato diverse sorprese golose ai propri ospiti.

Per quanto riguarda la parte salata grande protagonista il “Riso Nebbia “gliAironi” al vermouth canavesano Hempatico, pomodoro confit, aneto e ostrica al vapore”.

“Le relazioni umane sono in continua evoluzione e per farle funzionare bisogna trovare il perfetto equilibrio tra le emozioni. Lo stesso vale nell’abbinamento dei molteplici aromi di una ricetta che devono essere bilanciati e dialogare tra loro. Questo piatto vuole rappresentare tutto ciò in quanto si compone di più sapori da quello deciso del vermouth, a quello salmastro dell’ostrica sino a quello affumicato del riso” commenta lo Chef “Inoltre, abbiamo voluto dare un quid in più e grazie alla collaborazione con il Gruppo Affini metteremo in abbinamento il cocktail “AmorVicina” studiato ad hoc dal loro Head Barman Michele Marzella”.

Oltre al tema dell’equilibrio delle emozioni, nel menù si parla anche di passione e verve che Anna Mastroianni ha espresso nella rivisitazione delle sue storiche cri-cri che per l’occasione saranno di un rosso acceso e racchiuderanno un cuore di cioccolata e mousse al lampone.

L’abbinamento dei vini alle portate in menù è curato da Stefano Vicina, Responsabile di Sala, che ha stilato una proposta tematica per chi volesse richiedere oltre al menù anche uno speciale percorso di degustazione.

Il menù gastronomico “Rosso Passione, Rosso Casa Vicina”

Aperitivo “al bar” in cucina con gli chef Claudio e Anna

Bagna Caoda da bere con focaccia alle erbe

Cuore di carciofo ripieno in insalata dei suoi gambi alla curcuma

Zuppetta di sedano rapa al tartufo nero

Riso Nebbia “gliAironi” al vermouth canavesano Hempatico, pomodoro confit, aneto e ostrica al vapore (in abbinamento il cocktail “AmorVicina”)

Uovo in camicia con puchero di verdure e julienne di scaramella croccante

Cri-Cri red passion

Savarin al Caluso DOCG passito con spuma di zabajone e gelato al giandujotto

Dolcezze

Ristorante Casa Vicina

 Via Nizza, 224 – Torino – presso EATALY, Lingotto

 dall’11 al 16 febbraio 2020

 casavicina@gmail.com

 +39 011 19506840

 Prezzo a coppia: 240,00 euro (bevande escluse) | Degustazione vini (facoltativa) € 100,00 a coppia

 @casavicina

