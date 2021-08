Terre di Moscato: in Piemonte un’esperienza sensoriale sui grandi vini aromatici

L’eccellenza di aziende che producono Asti Docg e Moscato d’Asti Docg, i due vini bianchi aromatici dolci italiani per eccellenza e l’ospitalità raffinata del Relais di charme Villa Pattono

Una panchina gigante color giallo paglierino ci dà il benvenuto in Terre di Moscato. Siamo tra Langhe e Monferrato, tra le colline riconosciute Patrimonio dell’Unesco, in un Piemonte ricco, accogliente e…inebriante!

Terra di grandi vini, qui, all’interno delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, declina gli aromi inconfondibili di vini aromatici protetti in Italia e nel mondo dal Consorzio per la tutela dell’Asti Docg e del Moscato d’Asti Docg, costituito già nel 1932.

Suo l’inconfondibile marchio del patrono di Asti, San Secondo a cavallo.

Il Consorzio coordina e promuove attività di valorizzazione del territorio d’origine dell’uva Moscato bianco, la cui coltivazione si estende per circa 10.000 ettari in un’area che comprende 51 Comuni delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Oltre 1400 ettari hanno una pendenza superiore al 40% e, di questi, 330 ettari hanno una pendenza maggiore del 50%: si tratta dei vigneti storicamente soprannominati “SORÌ”, dove, a causa dell’elevata pendenza, non è possibile utilizzare mezzi meccanici e il lavoro può essere svolto solo a mano.

Vini per brindare

Asti e Moscato d’Asti sono le bollicine aromatiche piemontesi Docg più “brindate” nel mondo, i due vini bianchi aromatici dolci italiani per eccellenza, la cui produzione ammonta a circa 85.000.000 di bottiglie all’anno.

L’Asti Spumante e il Moscato d’Asti sono tra i pochi vini che mantengono inalterate le caratteristiche organolettiche dell’uva, per effetto di una soffice spremitura e di una limitata fermentazione alcoolica, consentendo così di poter assaporare nel calice i profumi e gli aromi dell’uva appena raccolta.

Quali le caratteristiche?

L’Asti Spumante Docg, il vino spumante aromatico più bevuto al mondo, che nasce esclusivamente dal vitigno Moscato bianco, si contraddistingue per un sapore muschiato, un equilibrio acido e zuccherino e una moderata alcolicità, con profumi che richiamano i fiori di acacia, il glicine, l’arancio e il miele di montagna.

Negli ultimi anni i produttori dell’Asti hanno intrapreso un importante percorso di apertura verso una più ampia gamma di tipologie di Asti, arrivando ad Asti Demi Sec ed Extra dry, passando per la tipologia Dry o Secco nel 2017.

Il Moscato d’Asti Docg rappresenta uno dei prodotti più caratteristici della vitivinicoltura piemontese, contraddistinto dall’intenso aroma muschiato dell’uva da cui è vinificato, dal sapore delicato che ricorda il glicine e il tiglio, la pesca e l’albicocca con sentori di salvia, limone e fiori d’arancio, con una componente zuccherina e un basso tenore alcolico. Il Moscato d’Asti Docg non è uno spumante, in quanto è sottoposto ad una minima rifermentazione in autoclave, che viene arrestata al raggiungimento della gradazione di circa 5% vol.

Aziende gioiello

In queste terre vocate alla vinicoltura, tante le aziende gioiello ospitali per andare alla scoperta del mondo dell’Asti Docg e del Moscato d’Asti Docg

La Casa Spumantiera piemontese Cuvage, fondata nel 2011 ad Acqui Terme, interpreta in chiave moderna l’antica tradizione spumantistica nata in Piemonte nel 1895. L’azienda che fa parte del gruppo Mondodelvino Spa, esprime la sua eccellenza in un ricercato equilibrio fra storia, innovazione e tecnologia, dando vita alle due linee di prodotto “Cuvage Metodo Classico” e il Metodo Martinotti “Acquesi” per una produzione di 700mila bottiglie.

Cuvage traspone nella originale crasi del nome tra Cuvée e Perlage la competenza, la passione e la tradizione che caratterizzano il sapiente assemblaggio delle cuvée, un passaggio enologico determinante per il raggiungimento di un piacere del gusto, rappresentato dal perlage.

Il Cuvage Asti DOCG Dolce Metodo Classico 2014 si posiziona tra i primi dieci migliori vini al mondo provenienti da uve moscato secondo la classifica stilata del prestigioso concorso internazionale “Muscats du Monde” giunta alla 20^ edizione. E’ l’unico vino italiano ad aver ottenuto la medaglia d’oro.

Marenco invece è un’azienda nata al maschile, che coltiva terre e produce vino dal 1925 e prosegue al femminile con le tre sorelle Marenco di cui Michela è vicepresidente delle Donne del Vino.

Marenco vinifica esclusivamente le uve provenienti dai propri vigneti situati nell’Alto Monferrato, nei comuni di Strevi, Cassine, Fontanile, Castel Boglione.

Tutte le fasi della vinificazione, incluso l’imbottigliamento, sono eseguite nella cantina aziendale, nel centro di Strevi.

Notevole, nell’ambito di un’antica tradizione, la gemma preziosa e di nicchia: il Passrì di Scrapona. Mentre è stato memorabile l’episodio del Moscato Marenco Scrapona servito alla Casa Bianca sotto la presidenza Obama.

Dall’eccellenza vitivinicola di Fontanafredda, infine, nasce il Moncucco Moscato d’Asti, un vero fiore all’occhiello di questa realtà vastissima, con edifici storici, il Bosco dei Pensieri per passeggiate meditative, caseggiati a righe ocra e marrone, che identificavano in passato le proprietà sabaude, il Villaggio Narrante per scoprire in libertà storie, personaggi, natura e vini.

Dalle vigne coltivate a Moscato deriva il Moncucco Moscato d’Asti, un’esplosione di aromi che ricordano con grande intensità il profumo dell’uva da cui nasce: sentori di pera matura, pesca bianca, miele, fiori tiglio e d’arancio.

Fontanafredda a partire dal 2016, ha avviato il processo di conversione ad agricoltura biologica di tutti i 120 ettari, e nel 2018 ha avuto la prima vendemmia biologica certificata.

E dal 2020, con Rinascimento Verde, è nata una nuova Fontanafredda, migliore di prima e più rispettosa del nostro pianeta. L’essere “verde” si rispecchia in tutte le scelte quotidiane dell’azienda: dall’acqua riutilizzata in maniera consapevole, raccolta nel lago e depurata con l’aiuto del fitodepuratore, alla mobilità, grazie all’utilizzo di muletti elettrici e dei primi trattori a biometano.

Il Relais Villa Pattono

Per soggiornare in zona, nel silenzio e nella pace dei vigneti, per un invito alla contemplazione e al relax, Villa Pattono a Costigliole d’Asti è il non plus ultra.

Una storia secolare, una famiglia industriosa, una torretta iconica, rituali di altri tempi immortalati nelle foto d’epoca, atmosfera da nobile villa di campagna oggi trasformata in elegante relais.

A Villa Pattono si arriva per dimenticare la frenesia della città, in cerca di “otium” salutare.

Spiega il proprietario, l’imprenditore del vino Pietro Ratti, a cui si deve l’imponente restauro: “La villa adagiata su un poggio assolato risale alla fine del 1700 e fu acquistata e completamente ristrutturata dai miei antenati Pattono originari di Costigliole, a fine 1800. Venne così destinata a residenza di campagna: la mia bisnonna Vittoria Pattono Calissano viveva a Genova, ma amava trascorrervi le vacanze estive fino alla vendemmia, circondata da ospiti ai quali non faceva mai mancare un assaggio del suo vino prodotto nelle cantine della villa. E’ stato proprio in virtù di questo legame tra ospitalità e vino che si è voluto proseguire la tradizione di famiglia, ristrutturando prima i vigneti e successivamente la villa destinata a diventare un luogo speciale e unico.”

E infatti è davvero unica l’atmosfera che si respira a Villa Pattono, piccolo relais di charme, in cui le camere e suite, tutte diverse tra loro, offrono una spettacolare vista sulle vigne circostanti. Ancora più esclusiva la suite “La Torre”, unica nel suo genere in tutto il Piemonte, collocata negli ultimi tre piani della maestosa torre in stile neo-gotico, con terrazzo e vista panoramica a 360° e una piccola spa privata.

Molte a Villa Pattono le attrazioni e le tentazioni, tra cui l’ottima ristorazione del giovane chef Domenico Deraco, formatosi con Gualtiero Marchesi e con Enrico Crippa, oggi “re” del nuovissimo ristorante I Cedri.

Il nome proviene dai secolari cedri del Libano presenti nel parco della Villa che fronteggiano i vigneti. Qui si degustano grandi vini abbinati alle creazioni di Domenico: Ravioli del plin al sugo d’arrosto, Sformato agli asparagi, crema di raschera, cialda di polenta, Battuta di vitello piemontese, verdure croccanti, scaglie di grana, Semifreddo alle nocciole con salsa al cioccolato.

In più, quando si desidera esplorare il territorio, si può scegliere tra tante proposte: trekking nei vigneti alla ricerca delle panchine giganti, voli in elicottero o in mongolfiera sulle vigne, visite e degustazioni in cantina, lezioni di yoga bordo piscina.

In particolare apprezzatissime le visite a La Morra della Cantina Ratti di Pietro Ratti, che dal 1988 prosegue l’azienda di famiglia creata nel 1965 dal padre Renato, primo a vinificare un Barolo proveniente da singolo vigneto (Barolo Marcenasco 1965) e a realizzare la mappa delle più importanti vigne storiche (Carta del Barolo, 1976).

Un ristorante in piena tradizione

Ad Acqui “La Curia” é un ristorante di grande tradizione che accoglie in un piacevolissimo giardino ombreggiato per assaporare i piatti tipici: peperone arrostito ripieno, vitel tonnè , millefoglie di polenta croccante e baccalà mantecato, rabaton gratinati con robiola di Roccaverano e tartufo nero, maialino iberico alla plancia con crema di mozzarella di bufala affumicata, acciughe panate e fritte e alla fine la squisitezza del torrone Canelin declinato in eccellenti varianti

