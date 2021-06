Esistono luoghi remoti, incontaminati, lontani dal mondo e dalla mente, di cui un tempo si fantasticava solo. Destinazioni suggestive, a lungo considerate irraggiungibili nell’immaginario collettivo. Angoli di paradiso terrestre oggi più vicini alle nostre possibilità, anche grazie alle navi da spedizione che, per via del loro particolare scafo rinforzato, possono spingersi in modo sicuro praticamente ovunque, anche lungo banchi di ghiaccio in entrambe le regioni polari della Terra.

Situato agli antipodi dell’Europa e conosciuto come il luogo più freddo, secco e ventoso della Terra, il Continente Antartico, il più grande spazio incontaminato ancora esistente sul pianeta, l’ultima frontiera forse possibile. Nelle crociere sull’Antartide troviamo diverse varianti: i percorsi classici di 10 – 11 giorni che arrivano fino alla Penisola Antartica e le crociere di lunga durata, come ad esempio quelle di 31 giorni.

Oltre agli itinerari tradizionali verso la Penisola Antartica che fanno la MV USHUAIA, i rompighiacci russi, l’Antarctic Dream, consigliamo optare per una crociera di spedizione e non per una nave di lusso. Viaggiare in Antartide, una regione con flora e fauna autoctona molto particolare, è un’esperienza speciale, non soltanto per il percorso che è appassionante, ma anche per l’enigma che racchiudono i dintorni naturali del polo sud.

Tra la vasta scelta di offerte di crociere sull’Antartide, con itinerari diversi, Denominatore comune sarà lo spettacolo grandioso offerto da enormi iceberg alla deriva, isole di banchisa galleggianti, picchi innevati, fiordi e ghiacciai o l’emozionante contatto con gli unici abitanti dell’Antartide: orche, balene, foche, leoni marini e migliaia di pinguini. Continuiamo in nostro viaggio, ci aspetta una crociera di18 giorni nel vastissimo catino polare del Mare di Ross, regione antartica affacciata verso la Nuova Zelanda e l’Oceano Pacifico.

Condizioni climatiche permettendo, dovremmo avvicinare Capo Adare, navigando lungo le coste della Terra Vittoria, approdare all’arcipelago delle Possesions e all’isola Franklin, esplorare le acque Mc-Mundo Sound, qui si trovano le basi statunitense e quella neozelandese, visitare l’isola di Ross e quindi congedarsi e proseguire per raggiungere la maestosa calotta polare del Ross Ice Shelf. Un intenso, aspro odore di guano preannuncia le imponenti scogliere di Capo Adare, colonizzate da 300.000 coppie di pinguini Adelia. Dalla spiaggia sassosa fino a un’altezza di 320 metri è un susseguirsi ininterrotto di nidi. A terra il rumore provocato dagli uccelli è assordante. Si chiamano, litigano, si corteggiano.

Gli Adelia hanno circondato i due vecchi rifugi della spedizione Borchgrevink nella spiaggia Ridley. I dieci uomini che si insediarono a Capo Adare nel febbraio del 1899, furono i primi a svernare in Antartide. La navigazione verso sud riprende con i croceristi che si sono ambientati ai ritmi che scandiscono la vita di bordo. Dopo la colazione, iniziano le conferenze e le proiezioni di filmati da un team di esperti. Resta sempre molto tempo per godersi dai ponti della nave gli splendidi paesaggi attraversati e la fauna che li popola. Dopo cena in molti preferiscono regalarsi ancora gli spettacoli del Mare di Ross, visto che il sole resta sopra l’orizzonte per 24 ore al giorno. Le austere e imponenti scogliere vulcaniche delle Possessions appaiono avvolte come in una sciarpa dalla densa foschia del primo mattino. Sopra la cintura di ghiaccio che stringe l’isola principale, Possessions, sostano capannelli di Adelia in attesa di trovare il coraggio per un tuffo collettivo, che riduce il rischio individuale di un attacco da parte di qualche predatore, come le temibili foche leopardo.

La nave prosegue lungo la Costa di Borhgrevink, invasa da enormi lastroni a forma di focaccia. All’orizzonte si delineano nitide le cime innevate delle montagne Transantartiche, che si estendo per 2900 chilometri, separando le due grandi aree continentali: quella occidentale, che include la regione del Mare di Ross, la Penisola Antartica e buona parte del Mare Weddell, e quella orientale, molto più estesa, che guarda l’Oceano Indiano e l’Australia. All’altezza di Capo Washington, la sagoma perfettamente conica e uniformemente innevata del Melbourne torreggia da un’altitudine di 2733 metri su una linea di basse montagne. E’ l’unico vulcano che sorge nel continente vero e proprio, poiché gli altri sono su isole.

La sua vista è ancora più impressionante dal ghiacciaio Campbell, che si raggiunge solo in elicottero. Superata la baia di Terra Nova, si delinea il profilo imponente dell’isola di Franklin. Allo sbarco nella nerissima spiaggia di origine vulcanica non ci vuole molto per rendersi conto della rarità dell’evento, rappresentato dalla presenza umana in questo remoto lembo di terra. Gli oltre 150 stercorari antartici presenti pare non conoscono nei confronti con gli uomini l’aggressività propria dei loro simili. Neanche avvicinandosi a pochi metri dal nido, in cui covano i pulcini, dimostrano nervosismo o accennano alla benché minima reazione. La grande pinna dorsale di un maschio adulto di orca, l’ennesimo di questi cetacei facilmente avvistabili in questa zona in gruppi di centinaia di individui, spezza la crosta della banchisa e introduce al mondo affascinante dell’isola di Ross. In balia della bufera di neve e vento è un paesaggio in bianco e nero che riporta indietro nel tempo. Era il gennaio del 1841 quando lo rivelava al mondo l’esploratore britannico James Clark Ross.

Le sue navi, la Terror e la Erebus, danno il nome alle montagne alte 3.795 e 3.230 metri, che occupano rispettivamente la parte centroccidentale e centrorientale dell’isola. L’Erebus è in realtà un vulcano, il più maestoso e attivo nell’Antartide. Nelle giornate terse si scorgono nitidamente le fumate fuoriuscire dal cratere più alto. Sull’isola al di là del laghetto Pony, è sopravvissuto fino ai nostri giorni il rifugio eretto nel 1908 dalla British Antarctic Nimrod Expedition. Il rifugio di Capo Royds è un monolocale semioscuro, in cui campeggia un grande tavolo che veniva sollevato da terra ogni sera per guadagnare spazio. Ora è un piccolo museo, dove vengono conservati tutte le masserizie e gli indumenti usati nell’epoca. Fa un certo effetto scoprire lungo la desolata costa dell’isola di Ross la stazione statunitense di Mc Murdo, fondata nella penisola di Hut Point a 77° 54’ di latitudine Sud. Con una popolazione che in estate supera le 1.500 unità, è il più importante insediamento umano in tutto l’enorme continente antartico.

La Cappella delle Nevi è aperta ai praticanti di qualsiasi religione e anche ai cultori di yoga. Oltre agli chalet che ospitano tutto il personale , all’ospedale, un piccolo spaccio, la stazione meteorologica, gli uffici della National Science e gli interessanti laboratori del Crary Lab. In quello di biologia marina sono ospitate varie specie ittiche. Il tempo libero viene occupato praticando sport, come il golf che viene giocato sul ghiaccio con tanto di palline rosse. Un autobus percorre i tre chilometri di strada che collegano l’insediamento americano alla stazione neozelandese di Scott. Da qui, Sir Edmund Hilary, il conquistatore dell’Everest, attraversando le montagne Transantartiche raggiuse il Polo Sud con un trattore agricolo modificato il 4 gennaio 1958. Alla casa museo in cui soggiornò, che conserva gli arredi degli anni Cinquanta, si affiancano gli edifici verde chiaro installati nel 1976. Per i sessanta abitanti, quando a fine febbraio decolla l’ultimo volo estivo, inizia un isolamento di sei mesi con il resto del mondo. I canali di acque libere prodotti dagli scafi intorno a Mc Murdo richiamano per l’abbondanza di plancton e krill un’incredibile concentrazione di vita animale.

Non è raro osservare le orche incrociare a breve distanza dalle balene. Sono capaci di attaccarle in formazione organizzate e ucciderle. Il palcoscenico naturale della baia di New Harbour è magnifico. Da un lato l’aguzza catena delle montagne Transantartiche, dall’altra la sagoma inconfondibile del monte Erebus. Al di là delle montagne si nascondono le Dry Valleys, le valli asciutte, scoperte casualmente da Robert Scott nel 1903. Sono considerate il luogo più secco del pianeta. Non vi piove da due milioni di anni. E’ lo scenario terrestre più simile a quelli desolati del pianeta Marte. La nostra nave-rompighiaccio doppia per l’ultima volata il solenne cratere dell’Erebus, avventurandosi tra nebbie che occultano la calotta glaciale di Ross. È una selvaggia distesa polare di 520.000 chilometri quadrati. Da un’altezza di 60 metri, enormi blocchi precipitano in acqua con tonfi fragorosi, per iniziare un viaggio alla deriva. Le pinne dorsali delle orche fendono sinistramente la superficie del mare, come cerberi di questo inferno-paradiso bianco.

Jimmy Pessina