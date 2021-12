L’Oman, lo Stato che sembra uscito da un libro di fiabe!

Una terra senza tempo, dove passato e presente si legano in un indissolubile abbraccio, che ti accoglie e ti travolge, con i suoi scenari da Mille e una Notte

Una volta saliti sull’aereo, lasciate lo stress fuori dal portellone. Lasciatevi contagiare dalla calma omanita. Gli omaniti sono gente pacata: non alzano mai la voce e non litigano in pubblico. Per una volta, non arrabbiatevi in viaggio, ma lasciate che le cose che non vanno o non vi piacciono vi scivolino addosso, e godete solo delle emozioni positive. Viaggiate lenti e tornerete felici. Un viaggio pieno di fascino per i luoghi, gli uomini, la natura. Una cultura e delle tradizioni tutte da scoprire. Un Paese dalla bellezza selvaggia e autentica.

Lo stato è governato dal sultano Haytham bin Tariq bin Taymur Al Sa’Id, salito sul trono lo scorso 11 gennaio 2020, a seguito della morte del cugino Qaboos, scomparso senza eredi. Il paese è situato ai confini del golfo di Oman e del Mar Arabico. Confina, inoltre, con gli Emirati Arabi Uniti, l’Arabia Saudita e lo Yemen. Per preparare al meglio un viaggio in Oman è opportuno fare un rapido excursus di consigli e suggerimenti utili attraverso i quali rendere il soggiorno a dir poco perfetto e indimenticabile. Non confondiamoci con il moderno e futuristico skyline degli Emirati Arabi: in Oman, i grattacieli sono banditi! Infatti, nessun palazzo o costruzione di alcun tipo può per legge superare in altezza il possente e straordinario Minareto di Muscat.

Questo piccolo sultanato della Penisola arabica, situato in una delle zone più aride del pianeta, ha negli ultimi anni aperto le porte a un sempre maggior numero di turisti che rimangono incantati di fronte alla sua bellezza selvaggia e a un Paese incontaminato ed autentico. Ma vediamo ora perché vale la pena di visitare questo splendido sultanato. Tra l’odore di incenso e il richiamo alla preghiera dai minareti nella bella Muscat, dove perdersi nell’incanto dell’architettura tra palazzi regali e moschee, e per paesaggi che sembrano essere usciti fuori da un libro di fiabe – quella di Aladino e della lampada magica. Il nome dell’Oman è strettamente legato al deserto, al mondo della civiltà beduina, con la sua autenticità e le sue tradizioni ancestrali.

Passare una notte nel deserto Wahiba (Al Sharqiya) Sands, sarà forse il momento più bello del vostro viaggio. Quando gli autisti vi porteranno a vedere il tramonto sulle dune, chiedete loro di portarvi dove non ci siano altri turisti: il calare del sole dietro le dune di sabbia rossa e dorata è uno spettacolo indimenticabile, se visto in silenzio; insopportabile, se visto ascoltando i discorsi di un gruppo che non riesce a smettere di parlare su cos’ha mangiato a pranzo. Nel deserto, la mattina svegliatevi presto, prima di tutti gli altri. Ascoltate il deserto che si sveglia, sentire i dromedari che passano lenti accanto alle tende.

Del mare, invece, ricordiamo 2000 km di spiagge incontaminate che si affacciano sul mare d’Arabia e sullo stretto di Hormuz, lambite da acque color turchese che verso l’orizzonte si tingono di blu cobalto. Se siete amanti del mare e dello snorkeling, esplorate le isole Daymaniyat, uno dei luoghi più famosi dell’Oman da visitare. Il vostro itinerario può iniziare con luna sosta nella Riserva Naturale delle Isole Daymaniyat, prima di proseguire verso Seeb nel Governatorato di Muscat. Dal punto di partenza, si viaggia per 45-50 minuti per raggiungere le isole, generalmente l’escursione dura circa 4 ore.

Un posto unico per fare snorkeling, nuotare e visitare la spiaggia. Inoltre, è il luogo perfetto per rilassarsi e distendersi. Le spiagge sono disposte tutte lungo la costa di Batinah, nella parte costiera settentrionale che con i suoi 320 chilometri di sabbia bianca ti lascerà di stucco. Di solito le guide forniscono tutte le attrezzature per lo snorkeling, tra cui giubbotti di salvataggio e bevande che si trovano a bordo della barca. Non c’è stagione dell’anno in cui non ci siano turisti in Oman. Neppure quando fa caldo ed è impossibile andare nel deserto o quando inizia la stagione dei monsoni che colpiscono le coste meridionali dove ci sono alcune delle località di mare più famose. L’Oman è talmente vario che offre sempre e comunque un’alternativa. Spiagge, quando fa caldo nel deserto, e montagne di 3mila metri quando piove al mare.

E poi c’è tutto l’aspetto storico e culturale, con una storia tutta sua e diversa da quella degli altri Paesi del Golfo e una cultura fatta di contaminazioni esterne che hanno reso il Sultanato un Paese unico al mondo e che, proprio per questo e in grado di attirare sempre più turisti. Nonostante non sia propriamente una meta low cost. Ecco perché vale la pena affidarsi a guide specializzate anche solo per qualche escursione.

l’Oman offre ai turisti uno spettacolo naturale senza paragoni. Dalle montagne dell’Hajar, alle dune sabbiose del suo deserto fino al mare blu che bagna le coste. Oltre a tutte queste meraviglie in Oman è presente anche un canyon, il Wadi Ghul, soprannominato il Grand Canyon d’Arabia per la bellezza e grandezza delle sue pareti verticali di roccia. Muscat, la capitale: questa città incanta i turisti già solo per il fatto che non risulta artificiale come molte altre città della Penisola Arabica.

Il porto e i quartieri centrali sono molto piacevoli da visitare, ma il vero pezzo forte sono le tre torri murarie poste in corrispondenza delle vecchie porte di ingresso della città: Jalali, Migani, Mutra, imperdibile una visita alla grande moschea Sultan Qaboos. Un viaggio pieno di fascino per i luoghi, gli uomini, la natura. Una cultura e delle tradizioni tutte da scoprire. Un Paese dalla bellezza selvaggia e autentica.

Questo è il sultanato dell’Oman.

Testo e immagini di Jimmy Pessina