Ritratti fotografici di Francesco Allegretti

a cura di Mariateresa Cerretelli

con la collaborazione di Ana Maria Bobadilla

Spazio PERGOLA 5

Via Angelo della Pergola 11/4 – Milano – Zona Isola



Anteprima mostra 25 settembre 2021 – dalle 17,00 alle 22,00

Esposizione 26 settembre 2021 – dalle 15,00 alle 20,00

In occasione del Bicentenario dell’Indipendenza del Perù, lo spazio PERGOLA 5 nel cuore della zona Isola a Milano presenta una mostra inedita dal titolo Volti del Perù in Italia, un’indagine fotografica inedita del fotografo – artista Francesco Allegretti sulla popolazione peruviana presente in Italia. La mostra in programma il 25 e il 26 settembre 2021 è curata da Mariateresa Cerretelli e la realizzazione del progetto ha contato sulla collaborazione di Ana Maria Bobadilla.

I ritratti esposti sono la dimostrazione del melting pot che sta trasformando l’Italia in un crocevia di popolazioni ed etnie.

Francesco Allegretti, attento osservatore della società contemporanea e dei suoi cambiamenti, è riuscito a riprodurre nei tanti personaggi ritratti, la forza e l’intraprendenza dei peruviani nel nostro paese. Sfilano i Volti del Perù nei diversi settori imprenditoriali, dalla moda alle scuole di danza, dall’enogastronomia all’architettura, dalla pittura alla scultura, dalla medicina all’assistenza sanitaria fino allo sguardo delle giovani generazioni studentesche.

Per ogni protagonista, l’artista ha creato un set fotografico esclusivo, con uno sfondo scenografico, ricco di luci e di ombre e curato nei minimi dettagli.

La straordinaria raccolta di fotografie è in esposizione allo Spazio PERGOLA 5 di Milano.

È una galleria di opere fotografiche che trasmettono la determinazione, la gioia, l’allegria e la bellezza e sottolineano il valore della tradizione e del patrimonio culturale del Perù.

Redazione Centrale TdG