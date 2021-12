Le novità di Vale un Perù e Nativo Esperienza Peruviana

Una bella ripresa, dopo i lunghi mesi di stop forzati a causa del Covid, per la coppia di ferro Miguel Bustinza e Patricia Trujillo, anima e cuore di Vale un Perù- Cocina Peruana e Nativo Esperienza Peruviana, la gioia di tornare a servire la clientela con il loro bellissimo sorriso.

Per il mese delle feste per eccellenza, dicembre, hanno in serbo delle golose novità per gli amanti dello street food. Cinque piatti che saranno in carta a partire dal 1° dicembre in limited edition.

Vale un Perù

Presenta in edizione limitata per il mese di dicembre 2021 ricette della tradizione popolare peruviana, di origine precolombiana, preparate con tagli poveri, piatti che venivano consumati dai contadini e dalle famiglie meno abbienti.

In carta

La Patasca (sopa de mote) zuppa di mais gigante (mote) con trippa, zampetti di maiale e zampe di manzo, testina.

Chanfainita – stufato di polmone di vitello e patate condite con ajì panca

Guiso de mollejas – durelli di tacchino in umido

Estofado de rabo – coda di vitello stufata

Cau cau – stufato di trippa con patate, piselli e carote alla curcuma e ajì amarillo.

Festività

Apertura fino al 23/12

Chiusura dal 24 al 26/12

Riapertura il 27/12

Modifica dei giorni di riposo : chiusi sabato a pranzo; aperti lunedì sera a cena.

Nativo Esperienza Peruviana

Per chi varca la soglia di Nativo, la cena è soprattutto esperienza emozionale prima che gastronomica: Miguel Bustinza costruisce le storie prima ancora di creare il menù, attinge dal bagaglio di ricordi di quando viveva in Perù, dalle esperienze familiari, di quando era bambino e aiutava la mamma in cucina. I Piatti in carta sono frutto di queste storie che arrivano da lontano, dalla città di Cuzco.

Due i menù degustazione, la proposta, Mare e Terra, al costo di € 60 per persona, solo su prenotazione (da prenotare almeno 4 giorni prima della cena).

Wine experience : oltre all’esperienza gastronomica, una Wine experience studiata appositamente da Patricia Trujillo. Patricia si occupa della sala, della creazione dei dessert e della selezione dei vini in carta.

Sarà possibile abbinare vini ai piatti, con una degustazione dedicata con 3 calici di vino oppure scegliere alla carta, facendosi consigliare sulla base del menù.

Al momento Nativo è aperto dal martedì al giovedì a cena, solo su prenotazione.

Gift cards per le prossime festività

Vale un Perú

Un regalo di Natale che farà piacere a molti, una cena con degustazione dei piatti di Vale un Perù

Nativo Esperienza Peruviana

È stata studiata una speciale gift cards per due persone, per un viaggio del gusto attraverso la storia, gli ingredienti, la cultura gastronomica peruviana.

Per entrambi i ristoranti la durata delle gift cards sarà di 1 anno a partire dalla data di acquisto .

INFO

Vale un Perù-Cocina Peruana

Via San Paolo 52-Torino

Da lunedì al sabato ore 19:30 | 22:30

Per prenotazioni +39.389.6533132

Nativo Esperienza Peruviana

Via San Bernardino 2 (Ingresso da via San Paolo 52)

Dal martedì al giovedì ore 20 | 22:30

Per prenotazioni +39.351.9791227

Redazione Centrale TdG