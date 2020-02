Sushi al moscato d’Asti DOCG con lo chef Chef Domenico Volgare

Nasce a Torino il primo sushi al moscato d’Asti DOCG, frutto della sperimentazione continua dello Chef Domenico Volgare, patron di Fuzion Food in Via Volta 4B, a due passi da Via Roma.

Si tratta di un esperimento di gusto nato dall’incontro tra Chef Dome, come lo chiamano gli amici, e Mongioia, una cantina delle Langhe attiva da 6 generazioni nella produzione del Moscato.

Chef Dome ha reinterpretato la classica ricetta del riso per sushi sostituendo il sakè – solitamente usato per la bagna del riso – con il Moscato d’Asti DOCG di Mongioia, che restituisce al sushi un sapore ancora più fresco e fruttato. “L’idea è maturata – spiega chef Domenico – dopo aver conosciuto Maria e Riccardo, questi straordinari produttori la cui filosofia si rispecchia molto bene nella mia. Cantina Mongioia, infatti, è un vero e proprio laboratorio creativo dove sono stati messi a punto nuovi metodi che hanno generato una collezione di vini dalla forte e indiscussa identità.

Riccardo Bianco e Maria Graziano, i titolari della cantina, sono partiti proprio come me, dalla tradizione per dare vita a qualcosa di innovativo e contemporaneo”.

Il sushi di Chef Dome, infatti, è qualcosa di decisamente diverso rispetto a quanto viene servito nei classici Sushi bar o nei Sushi All you can eat.

I roll, infatti, non sono avvolti dalla tradizionale alga nori, ma da un foglio di soia che esalta i sapori e gli ingredienti mediterranei, protagonisti indiscussi della cucina di Domenico.

Per il riso del sushi, lo chef ha scelto quello biologico della Riseria Vignola (Alessandria) qualità Selenio per dare vita a un “sushi a km0”.

Domenico, infatti, è costantemente alla ricerca delle eccellenze del nostro territorio attraverso un filo rosso che collega il Piemonte alla Puglia, sua terra d’origine.

Proprio per questo il suo progetto Fuzion si posiziona come un laboratorio gastronomico che non abbandona la tradizione, ma al tempo stesso abbraccia con entusiasmo la sperimentazione.

Ecco allora che Fuzion, molto più di una pizzeria e molto più di un sushi bar, può identificarsi perfettamente nel moderno “melting food restaurant” – per usare le parole del suo patron – un punto di incontro tra diverse culture ed ingredienti.

Qui i prodotti principali della “fuzion experience” sono la pizza e il sushi rivisitati in chiave fusion e con un occhio attento alla materia prima e di stagione, che viene scelta accuratamente tra i piccoli produttori, tra i presidi e tra i prodotti enogastronomici made in Italy di altissima qualità tra cui citiamo:

la salsiccia di bovino piemontese della Granda,

la robiola di Roccaverano,

i pomodorini del Piennolo dell’Azienda Giolì,

la carne salata del Trentino,

le olive taggiasche,

il pomodoro Fiaschetto di Torre Guaceto,

i capperi di Salina delle isole Eolie,

le olive Caiazzane,

la ‘nduja artigianale di Spilinga,

il sale integrale di Trapani IGP,

l’olio EVO biologico della Puglia,

il sesamo di Ispica.

Il Sushi al moscato entrerà in menu a partire da febbraio 2020.

Queste alcune scelte:

Vegan – Riso sushi bio piemontese al Moscato, cavolfiore di Moncalieri, foglie di rape rosse, zucca tetsukabuto, salsa teriyaki al moscato home made e semi di sesamo d’Ispica tostati

Piemontese – Riso sushi bio piemontese al Moscato, salsiccia di bovino piemontese, robiola di Roccaverano, rucola, olio evo pugliese bio e pepe di Sichuan

Cri Cri 2.0 – Riso sushi bio piemontese al Moscato, salame di Turgia del Canavese, crema di gorgonzola, cime di rapa piemontesi, maio jap home made e granella di tempura al grano arso.

Chicken Taggiasche – Riso sushi bio piemontese al Moscato, pollo cotto a bassa temperatura, crema di bra tenero, olive taggiasche, zucca Hokkaido e salsa piccante Thai.

I dolci sono realizzati in collaborazione con il Pastry Chef Marco Sforza.

Il ristorante

Aperto a pranzo e a cena dal Martedì alla Domenica, Fuzion Food propone un menu alla carta o una serie di combinazioni pensate per l’aperitivo come le Tapas o dei percorsi degustativi – i “Fuzion Experience“ – il tutto accompagnato da una selezione accurata di etichette di vini da tutta Italia, birre artigianali e cocktail in versione fusion.

Chef “Dome” – chi è

Domenico Volgare cresce a latte e lievito, come si usa dire. Muove infatti i primi passi come chef e pizzaiolo a 15 anni, nel ristorante di famiglia in Puglia. Dopo il diploma matura diverse esperienze in tutta Italia, soprattutto tra Veneto, Trentino, Lombardia e Piemonte. Appassionato di cucina asiatica, negli anni si dedica allo studio delle diverse tecniche di preparazione e alla conoscenza degli ingredienti della cucina orientale senza perdere di vista le sue radici mediterranee e in particolare la sua Puglia. Nel 2014 decide di fermarsi a Torino per dare vita a Fuzion, il suo “laboratorio gastronomico”. Nel 2017 apre il suo secondo locale, Zio Dome, specializzato in prodotti da forno e pizza.

Fuzion Food | Cucina fusion a Torino

 Fuzion – via Volta 4/B Torino

 fuzionfood.it

 +39 346 2124341

