DEGUSTANDO: 10 Chef per il Green Pea Day

Giovedì 22 luglio, a partire dalle 19:30, Degustando torna in presenza per un’occasione speciale: il Green Pea Day. 10 Chef, di cui 8 stellati Michelin, prepareranno 10 piatti accompagnati da altrettante specialità del territorio, vini e drink. Il tutto nella straordinaria cornice di Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto.

Degustando è tornato. Anzi, per dirla tutta non è mai andato via. La pandemia ci ha impedito di aprirlo al pubblico per tanto tempo, ma durante il lockdown e per tutti i mesi successivi siamo stati in compagnia di Degustando(at)Home, il servizio delivery attraverso il quale alcuni dei più grandi Chef di Torino hanno portato l’alta cucina direttamente nelle nostre case.

Ora, però, è tempo di tornare a uscire, e quale migliore occasione può esserci che un nuovo Degustando, questa volta organizzato da Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo dedicato al tema del Rispetto?

“From duty to beauty”, questa la filosofia di Green Pea, il luogo in cui il dovere di rispettare l’Ambiente e i suoi abitanti si trasforma in piacere. Quattro piani di neg-ozio – dove trovare soluzioni sostenibili per la casa, per la mobilità, per l’abbigliamento e per l’energia – e un piano di ozio creativo, il rooftop con lounge, pool&spa Otium Pea Club. In questo magnifico teatro dedicato alla Sostenibilità e agli acquisti consapevoli, 10 Chef, tra cui 8 stellati Michelin, si riuniranno per condurre gli ospiti lungo un percorso gastronomico in 10 piatti, preparati direttamente dalle loro mani e raccontati dalla loro viva voce.

I protagonisti della serata saranno:

Claudio Vicina, Casa Vicina

Ugo Alciati, Guido Ristorante

Marcello Trentini, Magorabin

Fabrizio Tesse, Ristorante Carignano

Matteo Baronetto , Del Cambio

, Emin Haziri, Cannavacciuolo Bistrot Torino

Federico Zanasi, Condividere

Maurilio Garola, La Ciau del Tornavento

Carmelo Damiano, Ristorante Giudice

Antonio Chiodi Latini, Antonio Chiodi Latini

Al Piano 1, al Piano 2 e al Piano 3 di Green Pea verranno allestite delle vere e proprie isole gourmet in cui gli Chef racconteranno e serviranno al pubblico i piatti studiati per la serata, mentre alcuni dei più conosciuti produttori di eccellenze del territorio faranno degustare i loro prodotti migliori.

Non saranno da meno i grandi vini e i cocktail che accompagneranno le proposte gastronomiche, selezionati tra i migliori produttori locali i primi e realizzati da bartender professionisti i secondi.

Una serata, insomma, che promette di declinare in forma di street food l’alta cucina, come da tradizione di Degustando, accompagnando gli ospiti in un percorso attraverso la grande enogastronomia italiana in tutte le sue sfaccettature.

Parteciperanno alla serata con i loro prodotti gastronomici:

ANTICA ARDENGA: Culatello e Salumi

GENNARI: Parmigiano

PARIANI: frutta secca speziata

TARTUFLANGHE: Chips e specialità al tartufo

MARCO AVIDANO: Pasticceria

LA GRANDA: Sushi di carne

MARA DEI BOSCHI: Gelato

GUIDO GOBINO: Giandujotto

EATALY: Focaccia

AURELIO CERESA: Formaggi

MAURO PALLOTTINO: Ostriche

DAF ELITE: Pasticceria salata e dolce

I vini in degustazione saranno a cura di:

FONTANAFREDDA

CONTADI E CASTALDI

FERRARI

MARCHESI DI BAROLO

GANCIA

PEDEMONTIS

GARESIO

MONTALBERA

I cocktail verranno realizzati da:

AFFINI: Spritz Subalpini in collaborazione con le Distillerie Subalpine

GANCIA

Per maggiori informazioni:

Whatsapp: 3453059939

Fisso: 0111947875

Redazione Centrale TdG