Samuel dei Subsonica dà vita a Golfo Mistico tra musica, mixologia e cibo

Il golfo mistico è lo spazio tra il palcoscenico e la platea riservato ai musicisti che suonano nei teatri.

Il termine nasce come traduzione dell’espressione “Mystisches Abgrund” (abisso mistico), ideata da R. Wagner, per indicare la fossa destinata agli orchestrali del teatro di Bayreuth.

Il golfo mistico è una dimensione fuori dal tempo dove i protagonisti si fondono in un collettivo artistico.

Ispirandosi a questo concetto, Samuel, al secolo Samuel Umberto Romano, frontman dei Subsonica e poliedrico artista torinese che non ha bisogno di presentazioni, ha dato vita a un locale, Golfo Mistico appunto, che intende essere una factory, un’officina o come la chiama lui “una centrale creativa” dove la musica, la cucina e la mixologia si combinano in un perfetto equilibrio di suggestioni.

Un CLUB virtuale da vivere su Instagram e Facebook.

In queste settimane così complicate, in cui tutti siamo costretti a casa, questo luogo di relazioni e scambio diventerà un CLUB virtuale sui social network, nella fattispecie Instagram e Facebook.

La miscelazione sarà protagonista del progetto grazie a Salvatore Romano, grande amico di Samuel. Salvo, barman esperto, è un intrattenitore coinvolgente, un ambasciatore del bere bene nonché titolare, insieme al socio Luigi lula, dei locali Barz8, Trend, Sale, e del futuro cocktail lounge del mercato Centrale di Milano.

Se Samuel si esprime con la musica, Salvatore distilla la propria personalità e le sue emozioni in forma liquida, dando vita a drink che vanno oltre il bicchiere diventando vere e proprie esperienze multisensoriali.

Ovviamente Salvatore farà tutto questo da casa, nel rispetto delle regole, cercando di regalare al pubblico un viaggio virtuale nel mondo della miscelazione attraverso ricette, suggerimenti e qualche “trucco del mestiere”.

La regola per partecipare al Golfo Mistico come spettatori interattivi è una sola: stare a casa. Questo è infatti il contributo, fondamentale e irrinunciabile, che ognuno di noi deve dare in questo momento alla lotta contro il Coronavirus.

Per rendere più sopportabile questa necessaria clausura Samuel offrirà, insieme a ospiti virtuali sempre diversi provenienti dal mondo del food and beverage, un intrattenimento ludico e artistico. Sarà un DJ set allegro che aiuterà a sentirsi meno soli, ballando insieme nel salotto di casa, senza dimenticare tutte quelle persone che lavorano in prima linea negli ospedali.

Salvo e Samuel hanno già collaborato in occasione di Play Room, il progetto creativo di improvvisazione a base di musica elettronica firmato dai Motel Connection: Pisti, Samuel e Pierfunk. Anche allora Salvatore Romano si occupava della miscelazione improvvisando i suoi drink con ingredienti ogni volta diversi in base all’ispirazione trasmessa dalla musica.

Non scordarti l’appuntamento sui social con Samuel e Salvatore

Ogni MARTEDÌ E SABATO dalle 19 in diretta dalla pagina ufficiale Instagram @samuelufficiale e dalla pagina Facebook SamuelUfficiale.

Gli hashtag ufficiali sono: #iorestoacasa, #ioballoacasa, #ioballodasolo, #iosuonodacasa, #restiamoacasa, #golfomisticostudio, #golfomisticotorino, #virtualdjset

