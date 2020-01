Una Tequila Doc prodotta dalla distillazione di Agave blu di Jalisco.

La Società Sagna amplia la gamma dei prodotti mixology e inserisce nel proprio catalogo la Tequila La Hora Azul, prodotta esclusivamente con l’agave della qualità “blu” della zona di Jalisco, in Messico, coltivata con metodo biologico e pressata con la roccia vulcanica.

La denominazione di origine controllata “Tequila” indica infatti l’acquavite di agave prodotta in Messico, principalmente nello stato di Jalisco.

Una delle caratteristiche di eccellenza che la contraddistingue, è la cottura della piña (la parte centrale dell’agave) che, anziché a vapore, avviene in appositi forni che permettono di conservare meglio l’aroma e la freschezza.

Le tipologie di Tequila La Hora Azul sono tre:

“Tequila La Hora Azul Blanco”

Senza passaggio in legno, è la pura essenza dell’agave blu di montagna, fresca e profumata. Particolarmente adatta per i cocktail, è estremamente piacevole anche pura. Un prodotto da bere giovane, pronto subito dopo la distillazione, dal colore cristallino e dalle note di vaniglia, caramello e miele.

“Tequila La Hora Azul Reposado”

Questo distillato invecchia da tre mesi ad un anno in botti di legno, e col tempo acquisice un colore paglierino luminoso e aromi complessi di rovere, vaniglia, caramello e frutta fresca.

“Tequila La Hora Azul Añejo”

Invecchiata per tre anni in botti di quercia bianca che hanno contenuto Kentucky Bourbon, sviluppa una gamma di aromi complessa ed intrigante.

Contenuta in una preziosa bottiglia di vetro, puro come un diamante, è sfumata di azzurro come l’ora azzurra del tramonto e decorata con un nastro di seta annodato a mano.

Disegnata e realizzata accuratamente a Guadalajara, dove l’arte del vetro soffiato è antica di sei secoli, le bottiglie rappresentano una tradizione di precisione e di passione.

L’emblema dei serpenti intrecciati richiama il simbolo dell’infinito e racchiude una Tequila senza tempo, da gustare in ogni occasione, in qualsiasi momento della giornata.



La zona di produzione principale della Tequila Doc è la regione di Jalisco in Messico.

Autore & Credits

Paolo Alciati

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa