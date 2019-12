Un’edizione super limitata per il Rum Don Papa.

Don Papa Rum, il rum premium small-batch dell’isola di Negros nelle Filippine, ha lanciato la sua più recente innovazione, Sevillana Cask Finish: un’edizione limitata, rum super premium ispirato dalla Spagna al profumo delle arance di Siviglia.

Una miscela di rum selezionati dal Master Blender di Don Papa per produrre un rum unico nella sua categoria, non filtrato e imbottigliato al 40% ABV, il Sevillana Cask è un’esplosione di piacevoli sensazioni olfattive.

I profumi sono intensi e richiamano quelli della scorza d’arancia, aromi di nocciola e di frutta secca.

Al gusto ritroviamo una lieve affumicatura e una sensazione vellutata nel palato.

Il colore è brillante e nel finale è lungo e piacevole.

Questa armonia di sapori e consistenze è un inno al ricco patrimonio culturale delle Filippine.

Un’unione di rum dai 4 ai 12 anni

L’ultima edizione limitata di Don Papa è un’unione di rum dai 4 ai 12 anni distillati dalla canna da zucchero, proveniente al 100% dall’isola di Negros.

La prima parte dell’invecchiamento avviene in botti di rovere americano a cui segue un periodo di 3 anni in due diversi tipi di botti spagnole: botti di sherry Oloroso e botti andaluse di Vino De Naranja.

Quest’ultime vengono utilizzate per preparare una specialità locale, di Siviglia, apprezzata durante i mesi estivi.

Questo meraviglioso mix di botti di sherry Oloroso, botti di liquore all’arancia e rum, è stato ispirato dalla storica via del commercio tra la Spagna, Manila e Acapulco nel 18° secolo: il cosiddetto “Galeone di Manila”.

Uno delle più grandi imbarcazioni del periodo che collegava la Spagna alle Filippine attraverso il Messico, esportando nel mondo diversi prodotti (compresa l’arancia di Siviglia), ma anche alambicchi che hanno creato i distillati di agave Messicani.

Il Sevillana Cask Finish viene presentato in un design raffinato e vibrante, di ispirazione rococò che riflette aspetti del patrimonio spagnolo dell’isola.

E’ la rappresentazione del suo paesaggio lussureggiante e colorato e l’irriverenza della storia di Papa Isio, l’eroe rivoluzionario che ha ispirato il nome di Don Papa.

Il nuovo Sevillana Cask Finish aggiunge un’altra dimensione del gusto al consumo di Don Papa che oggi racchiude nel suo portafoglio:

Don Papa di 7 anni

Don Papa 10 anni

Rare Cask

Sherry Cask Finish

Il prezzo al pubblico di Don Papa Sevillana Cask Finish (70cl) sarà indicativamente di € 80.

Note sul Packaging

Bottiglia in vetro 70 cl francese, tappo di sughero portoghese, etichetta stampata in Italia, immagine di marca messa a punto dallo studio Stranger & Stranger di New York.

Numerosi premi internazionali, come la Double Gold per il packaging al San Francisco World Spirits Competition 2013.

Di particolare interesse la grafica scelta per l’etichetta: lo stesso nome rimanda a un’icona leggendaria della storia di Negros, Dionisio Magbueles.

Conosciuto anche come “Papa Isio”, coltivatore di canna da zucchero e protagonista della rivoluzione filippina, alla fine del 19° secolo, liberò l’isola dalla dominazione spagnola, oltre ad essere stato un babaylan, un guaritore, sciamano e mistico a tutto tondo.

L’uomo è raffigurato sull’etichetta della bottiglia con quello che a prima vista sembra un monocolo, ma che ad uno sguardo più attento si rivela essere un geco: insieme ad esso, sono nascosti nel disegno altri 50 animali, tra i quali anche il più piccolo primate al mondo, il tarsio spettro (originario del sud dell’arcipelago filippino delle Visayas).

Don Papa Rum

Lanciato nel 2012, Don Papa è un vero e proprio rum invecchiato premium proveniente dall’isola di Negros, la principale isola produttrice di zucchero delle Filippine, conosciuta localmente come Sugarlandia.

Distillato sull’isola di Negros da melassa di una delle migliori canne da zucchero del mondo (la Noble), Don Papa viene poi invecchiato in botti di rovere americano per almeno 7 anni prima di essere selezionato e miscelato dal Master Blender, per rendere il prodotto equilibrato.

L’Italia conquista il primo posto per trend di crescita tra i principali mercati del rum filippino, anche grazie alla forza distributiva e di attivazione Marketing di “Rinaldi 1957”.

Il bouquet che caratterizza Rum Don Papa sprigiona note di vaniglia, miele e frutta candita con una lunga e avvolgente trama gustativa nel finale, rimandando alle atmosfere dell’isola di Negros Occidentale, dove viene distillato e invecchiato per oltre sette anni in botti di rovere americano.

Nelle venature di Rum Don Papa si percepiscono la straordinaria flora e fauna, le montagne, i vulcani, gli animali esotici e le guerriglie del passato fra le colline di questo luogo, noto anche come Sugarlandia e considerato una delle più ricche ed interessanti località al mondo.

Rum Don Papa è prodotto da The Bleeding Heart Rum, con sede a Manila, nelle Filippine ed è stato istituito nel 2012 da Stephen Carroll.

Il Rum Don Papa è servito in una serie di prestigiosi bar e ristoranti in tutto il mondo tra cui Les Justes, John Viande e Le Petit Bain a Parigi; al Galvin at Windows (Hilton Park Lane), Oriole e alla famosa Tate Modern di Londra.

La storia di Don Papa

Uno degli eroi dimenticati della rivoluzione delle Filippine, Don Papa guidò i suoi connazionali quando si trattò di scacciare gli invasori della sua amata patria.

Era stato caposquadra in una piantagione di canna da zucchero prima di unirsi alla battaglia per l’indipendenza della sua terra, ma purtroppo il contributo di Don Papa alla rivoluzione è andato perduto col tempo e oggi, quella stessa canna da zucchero che lui aveva raccolto, viene usata per rendergli onore.

La sua energia e il suo spirito sono presenti in ogni bottiglia di questo rum di limitata produzione.

Scopri maggiori informazioni su Don Papa Rum

L’arancia di Siviglia

Nota anche con il nome di arancia amara, è un agrume proveniente dal Sud Est asiatico.

Un frutto dalla scorza spessa e fragrante, sbarcato a Siviglia in Spagna all’inizio del X secolo dai Mori.

La diffusione di questo frutto nel mondo si deve alle tratte commerciali dei grandi Galeoni che si spostavano da un continente all’altro, in particolare, il Galeone mercantile di Manila.

Questo tipo di arancia, meno succosa ma molto ricca di oli essenziali e pectine presenti nella sua grossa scorza, è utilizzata per il suo gusto amaricante nell’aromatizzazione del liquore di vino di naranja.

Il Galeone mercantile di Manila

Il galeone di Manila, salpava dalla capitale filippina per raggiungere Acapulco in Messico, trasportava spezie, zucchero, alimenti verso il nuovo continente e rappresentava una delle principali fonti di reddito per le colonie spagnole che governavano le Filippine, e per il regno di Spagna che ne riceveva gli introiti.

Il vino di naranja è simile allo sherry, ed era consumato con piacere dai nobili dell’epoca.

È questo il mondo descritto da Gabriele Rondani (PR & Marketing Director di “Rinaldi 1957”), ricreato per la prima volta in Italia al Bocamora di Roma, in Viale XXI Aprile 38A.

Una performance di flamenco e hip hop (la Compagnia Flamenco Flores e Urban Flamenc Hop), con musica dal vivo e piatti in stile spagnolo-filippino, presentati da Anna Sgarzi (Trade Marketing Dep.), che ha curato la realizzazione dell’intera serata), sono stati accompagnati dai cocktail realizzati dal team di bartender guidati da Eleonora Sasso.

Il menù della serata con piatti in stile spagnolo-filippino

Al buffet

Riso venere con verdure croccanti (zucchine, carote, peperoni, melanzane)

Riso con carne di manzo e verdure (zucchine, carote, peperoni, melanzane)

Paella di carne di manzo

Lechòn – maialino arrostito a legna

Tapas

Crocchette di jamon iberico

Gamberi in pasta kataifi

Bao di spezzatino di maiale e mostarda al miele

Bao spezzatino di pollo e bocateriaki

Bao gambero e gazpacho

Bao salmone e guacamole

Dessert

Semifreddo al caramello salato

Cape cake al cioccolato

Chips chup – lollipop di cioccolato ricoperti di praline di zucchero

Torta pavlova monoporzione

Macedonia di frutta

Cocktail

Breakfast Rumtini

– 50 ml di Don Papa Rum

– 3 chiucchiani di marmellata di arance amare

– 15 ml di succo di lime

– 15 ml di vino di naranja

– 45 ml di Don Papa Rum

– 60 ml di succo di arancia

– 10 ml di romate sherry oloroso

– 5 ml di sciroppo di zucchero

– 25 ml di Don Papa Rum

– 25 ml di romate sherry oloroso

– 20 ml di succo di arancia

– 10 ml di succo di lime

– 10 ml di sciroppo di zucchero

Rinaldi 1957

Don Papa Rum è distribuito in Italia da Rinaldi 1957, la nuova ragione sociale che ha assunto il 5 dicembre 2018, conosciuta come F.lli Rinaldi Importatori di Bologna.

L’azienda festeggia i 62 anni, guardando al futuro sempre con rinnovato ottimismo.

