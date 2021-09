Drink&Cinema: l’Irlandese piemontese

Un cocktail ispirato al film ‘“Quei bravi ragazzi”, di Martin Scorsese, 1990

Il drink “L’Irlandese Piemontese” è stato realizzato da Jonathan Bergamasco, bar manager di Portico 4 cafè & lounge bar di Vercelli

Ingredienti:

45 ml Teeling Whiskey

15 ml liquore alle nocciole piemontesi

20 ml sciroppo di Barbera del Monferrato

q.b. albume

4 drops bitter al cioccolato

Bicchiere: coppa champagne

Preparazione



Versare tutti gli ingredienti in un Boston shaker, effettuare un Dry shake, una shakerata senza ghiaccio per creare volume, grazie all’albume. Riempire di ghiaccio e shakerare energicamente, quindi filtrare il tutto in una coppetta champagne precedentemente ghiacciata e completare con 4 gocce di bitter al cioccolato in superficie.

Il Drink



Il cocktail ‘L’irlandese piemontese‘ si ispira al capolavoro di Martin Scorsese ‘Quei bravi ragazzi‘, con un cast eccezionale, che comprende Robert De Niro, Ray Liotta, Lorraine Bracco e Joe Pesci, che per la sua interpretazione vinse il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista. La storia vera della ‘carriera’ criminale dell’ex-gangster pentito Henry Hill, dai primi contatti con la malavita italo-irlandese di Brooklyn, fino all’arresto e all’ingresso nel programma di protezione-testimoni. Un film che suggella, come farà anni dopo sempre Scorsese in The Departed, la descrizione e l’unione di due culture e territori come l’Irlanda e l’Italia. Due mondi che, anche nel settore beverage, offrono entrambi prodotti di eccellenza da sempre. Da qui la scelta di Jonathan Bergamasco, già finalista al Premio Strega Mixology e bar manager di Portico 4 Cafè & Lounge Bar, novità dell’estate 2020 post-lockdown a Vercelli, di utilizzare il Teeling Small Batch Irish Whiskey che, grazie al suo invecchiamento in botti di rum, sprigiona note di vaniglia e legno e si sposa perfettamente con l’aromaticità del liquore alle nocciole piemontesi. Il risultato è un mix dolcemente morbido, ma di gran carattere, che viene bilanciato dal tannico e acido del vino Barbera, reso meno pungente in uno sciroppo 1:1.

Redazione Centrale TdG