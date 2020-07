Roner, Alpine Gin&Tonic: cocktail per l’estate

Gin Tonic in box, ideato dalle distillerie Roner: in collaborazione il brand di acque toniche Limestone.

Il kit completo per preparare un Gin&Tonic dai profumi dell’Alto Adige.

Le distillerie Roner presentano un kit completo per assaporare il cocktail preferito direttamente a casa.

Con la box “Alpine Gin&Tonic” chiunque può trasformarsi nel bartender della serata. Le dosi di tonica e gin sono pronte per la realizzazione di due ottimi gin tonic.

La box,perfetta per una festa o come idea regalo, trasforma la propria casa in un piccolo angolo bar per gli appassionati del gin tonic.

Gli ingredienti di “Alpine Gin&Tonic”

Limestone Tonic Water : l’unica tonica prodotta in Alto Adige. È biologica con una dolcezza equilibrata e leggere note amare.

: l’unica tonica prodotta in Alto Adige. È biologica con una dolcezza equilibrata e leggere note amare. Z44 Distilled Dry Gin: i suoi sentori mediterranei e agrumati si sposano perfettamente con le note balsamiche date delle pigne di cirmolo e dalle molteplici erbe alpine utilizzate. Z44 è realizzato con un’infusione di una selezione di botaniche, che provengono principalmente dalla regione altoatesina. Proprio questa connotazione rende il gin interessante e speciale.

Accattivante anche il packaging: le quattro bottigliette (2 di Gin Z44 da 50 ml + 2 di Limestone Tonic da 200 ml) “trovano casa” in un’elegante e colorata confezione di cartone che richiama, in grafica, gli ingredienti del gin di Roner e le cromie della tonica.

La box si può acquistare sull’ecommerce di Roner al prezzo di 17,5 €.

Distillerie Roner

 Via Josef Von Zallinger, 44, 39040 Termeno sulla Strada del Vino BZ

 roner.com

