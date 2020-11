Prosecco Doc e la Tutela del Prodotto e del Consumatore

Caratteristiche, numeri, previsioni per il futuro.

Il Prosecco DOC Rosé rappresenta l’evoluzione di un vino già famoso nel mondo: Prosecco DOC. Il suo successo va ricercato in una formula fatta di tradizioni secolari, saperi antichi tramandati da generazioni uniti alla vocazione enologica di un territorio per molti aspetti unico al mondo, a cavallo tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia: la Dreamland. Il Prosecco DOC Rosé rappresenta un modo nuovo e differente di vivere l’incontro, la condivisione, i momenti di relax e disimpegno, la socialità in generale. Il suo colore evoca già una personalità originale che sa muoversi in ogni ambiente con sorprendente classe ed eleganza.

Ad oggi si contano:

12,2 milioni di bottiglie di Prosecco Doc Rosé imbottigliate a partire dal -84 aziende coinvolte nella nuova produzione.

Stime:

2020: 20 milioni di bottiglie imbottigliate e vendute entro il 31.12

2021: 40-50 milioni di bottiglie imbottigliate e vendute entro il 31.12.2021

Italia: 15-20% la quota assorbita dal mercato domestico

Export: tra l’80 e l’85% la quota destinata ai mercati stranieri

Mercati esteri principali (in ordine decrescente):

USA

UK

Canada

Paesi nordici

Francia

Asia orientale

Canali distributivi:

GDO: 55-60% assorbito dalla Grande Distribuzione Organizzata

Horeca: 30-35% destinato al mondo della Ristorazione

In azienda: 1% vendita diretta in cantina

Altro: 10-15% (es. vendita on line)

Ad oggi si contano 85 aziende per un totale di 12.200.000 bottiglie prodotte, ed è ragionevole supporre di giungere a 20 mln di bottiglie entro il 31/12/2020. Dai dati raccolti presso gli operatori in questi primi mesi, appare che la quota destinata all’export sia più alta rispetto a quella riservata al Prosecco DOC. Calcolando che tale quota export si attesti all’80% dell’intera produzione, possiamo ragionevolmente ipotizzare che 16 milioni di bottiglie di Prosecco DOC Rosé varcheranno i confini nazionali entro la fine dell’anno in corso.

Come riconoscere il Prosecco Doc Rosé

Sul collarino di ogni bottiglia è applicato un contrassegno per garantire qualità ed autenticità.

Il Prosecco DOC Rosé è prodotto solo nella tipologia Spumante e nelle versioni più secche: dal Brut Nature all’Extra Dry.

Uve con cui è prodotto: Glera (minimo 85%) e Pinot Nero (vinificato in rosso, tra il 10% e il 15%).

La spumantizzazione avviene con fermentazione naturale attraverso il metodo Martinotti/Charmat.

Il Prosecco DOC Rosé si fregia del titolo ’Millesimato’ perché sempre e solo prodotto con almeno l’85% di uve della stessa annata: caratteristica riportata in etichetta.

Vista: rosa tenue con perlage fine e persistente, grazie ad una maggiore sosta sui lieviti (60 gg).

Olfatto: fiori bianchi, mela, agrumi, frutta rossa (come fragola e lampone).

Gusto: rotondo, morbido e con maggiore struttura rispetto alla versione bianca.

Altre caratteristiche

Area di Produzione / Clima

I vitigni che danno origine al Prosecco si trovano esclusivamente nei territori dell’Italia nord-settentrionale, tra le Dolomiti e il mar Adriatico. Grazie alla particolare interazione tra clima, suolo e tradizione vinicola nasce il Prosecco DOC, un vino unico.

Cenni storici

“Ed or ora immolarmi voglio il becco con quel meloaromatico Prosecco”; così recitava Aureliano Acanti nel suo “Roccolo Ditirambo” nel 1754. Il Prosecco, però, era conosciuto già dai romani come cita Plinio nella sua “Historia Naturalis”, ma è verso la fine dell’Ottocento che, grazie alla spumantizzazione, il Prosecco diventa come oggi tutti lo conosciamo.

Fattori Umani

Nella fertile area del Prosecco, l’arte nella coltura dei vigneti, sviluppata nei secoli, e la particolare tecnica di produzione dei vini spumanti, affinata negli ultimi anni, si sono unite alla passione dei produttori dando origine a un vino di qualità eccellente.

