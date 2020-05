Nuova Limited Edition di Don Papa, confezione “Silver” in diretta live

Don Papa Rum, il rum premium dell’isola di Negros, nelle Filippine, Domenica 17 maggio trasporterà gli spettatori in 4 angoli del mondo.

In diretta da Manila, Ibiza, Londra e Los Angeles, cinque DJ di fama internazionale suoneranno dal vivo su Live su Instagram, a sostegno delle iniziative di soccorso di COVID-19.

Con la musica è possibile “viaggiare” per il mondo con le #SugarlandiaSessions del rum Don Papa.

Robert Seña e Abdel Aziz (accompagnato dall’acclamato sassofonista Alvin Cornista) a Manila, Looka Barbi a Ibiza, Pinoy Grooves a Londra e Captain Planet a Los Angeles, con set di 2 ore ispirati all’isola tropicale, lussureggiante e mistica di Sugarlandia, la casa spirituale di Don Papa – un luogo magico e senza tempo in cui la natura è la forza vitale dominante; una terra lussureggiante e fertile dove prospera la canna da zucchero.

Andrew Garcia, Amministratore delegato di Don Papa, afferma: “Come marchio che lavora e collabora regolarmente con DJ, musicisti, artisti e artisti, abbiamo voluto creare un format che mettesse in mostra questo talento straordinario, soprattutto nel momento in cui in molti sono a casa e devono essere intrattenuti.”

La confezione “Silver” della nuova Limited Edition di Don Papa è realizzata dall’opera “Botany” dell’artista filippino Sam Penaso, vincitore del concorso “Don Papa Art Competition” che ogni anno vede impegnate centinaia di artisti in gara.

Come assistere alla Live con le #SugarlandiaSessions

Domenica 17 maggio | il programma:

Roberto Seña (Manila) ore 13:00

Abdel Aziz + Alvin Cornista (Manila) 15:00

Looka Barbi (Ibiza) 17:00

Pinoy Grooves (Londra) 19:00

Captain Planet (LA) 21:00

Per seguire le live collegati al canale Instagram di DonPapaRum

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa